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Hindi Newsविज्ञानब्रह्मांड में पानी नहीं, होती है हीरों की बारिश, गिरते रहते हैं बेशकीमती डायमंड; छिपा है ये बड़ा रहस्य

ब्रह्मांड में पानी नहीं, होती है हीरों की बारिश, गिरते रहते हैं बेशकीमती डायमंड; छिपा है ये बड़ा रहस्य

सौरमंडल और अंतरिक्ष में कई अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं. इन रहस्यों के बारे में जानकर आम लोग ही नहीं वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं. सौरमंडल के इन ग्रह पर हीरों की बारिश होती है. जरा सोचिए बारिश के रूप में पानी नहीं हीरे बरसते हैं. आइए जानते हैं अंतरिक्ष के किस जगह पर हीरे बरसते हैं.

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 08, 2026, 08:27 PM IST
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ब्रह्मांड में पानी नहीं, होती है हीरों की बारिश, गिरते रहते हैं बेशकीमती डायमंड; छिपा है ये बड़ा रहस्य

पृथ्वी पर बारिश होने का मतलब पानी गिरना है. लेकिन ब्रह्मांड में बारिश होना कुछ अलग ही होता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि नेप्चयून और यूरेनस जैसे दूर ग्रह पर हीरे की बारिश होती है. यहां पर पानी की बूंद गिरने की बजाएं हीरे वायुमंडल से गिरते हैं. आइए जानते हैं अंतरिक्ष में किन ग्रह पर हीरों की बारिश होती है. 

इस ग्रह पर होती है हीरे की बारिश 

नेप्च्यून और यूरेनस ग्रह के अंदर गहराई में दबाव पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना में लाखों गुना ज्यादा होती है. यहां का तापमान भी काफी ऊंचे लेवल तक पहुंच जाता है. वायुमंडल में मीथेन गैस होती है. जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बना एक कंपाउंड होता है. दबाव की वजह से मीथेन के अणु टूट जाते हैं, जिससे कार्बिनक परमाणु हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं. 

कार्बन से हीरे 

ये कार्बन परमाणु ज्यादा देर तक अलग-थलग नहीं रहते, दबाव उन्हें कंप्रेस होने और क्रिस्टलाइज होकर हीरे बनने पर मजबूर कर देता है. यहां पर नेचुरल रूप से ये क्रिया होती है जो पृथ्वी पर लैब में की जाती है. इसके बाद ये हीरे ग्रह के अंदर गिरने लगता है. ऐसा लगता है कि हीरों की बारिश हो रही है. 

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यूरेनस और नेप्ट्यून ग्रह पर नहीं मिलेगा हीरा 

यूरेनस और नेप्ट्यून ग्रह के वायुमंडल में संघनित कार्बन है, जिसकी वजह से यहां पर हीरे की बारिश होती है. लेकिन यहां किसी को हीरे नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि इस ग्रह पर बहुत ज्यादा ठंड होती है. यहां पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक होता है. 

अन्य ग्रह पर भी हो सकती है हीरों की बारिश 

रिसर्च के अनुसार शनि और बृहस्पति ग्रह पर गैस पाए जाते हैं. ज्यादा गैस होने की वजह से इन ग्रह पर भी हीरों की बारिश हो सकती है. इस ग्रह पर बिजली के तूफान मीथेन को कार्बन के रूप में बदल सकते हैं जैसे ग्रेफाइट, जोकि हीरे में बदल सकता है. वैज्ञानिकों के अनुसार इन ग्रह के अंदर गहराई में तापमान इतना ज्यादा हो सकता है कि हीरे पिघल जाए. उनके कोर के पास तरह हीरे के महासागर बन सकते हैं. 

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शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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