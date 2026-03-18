न पक्षी, न मगरमच्छ! तो कैसे सेते थे डायनासोर अपने अंडे? वैज्ञानिकों ने नकली घोंसला बनाकर सुलझाई करोड़ों साल पुरानी गुत्थी

Dinosaur Eggs Incubation: आज से करोड़ों साल पहले धरती पर राज करने वाले डायनासोर भले ही विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उनसे जुड़े कई रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं. करोड़ों साल पहले जब धरती पर डायनासोरों का राज था तब उनके जीवन से जुड़े बहुत सारे राज आज भी मिट्टी में दफन हैं. जिसका खुलासा वैज्ञानिक करते रहते हैं. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या डायनासोर जैसा विशालकाय जीव आज के पक्षियों की तरह अपने अंडों को सेते थे या फिर कछुओं की तरह उन्हें लावारिस छोड़ देते थे? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नकली डायनासोर और उसका असली जैसा घोंसला बनाकर इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश की है. वैज्ञानिकों के इस खुलासे ने दुनिया को चौंका दिया है.

ताइवान के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल साइंस के वैज्ञानिकों ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक अनोखा प्रयोग किया है. वैज्ञानिकों की टीम ने ओविरैप्टर नाम के एक डायनासोर का असली जैसा घोंसला और अंडे तैयार किए, जिससे यह समझा जा सके कि ये जीव अपने अंडों को किस तरह सुरक्षित रखते और उन्हें हैच होने तक गर्म रखते थे. इस रिसर्च के नतीजे डायनासोर की दुनिया को समझने में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं.

लकड़ी और पॉलिस्टायरीन से बनाया नकली डायनासोर

नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल साइंस के इस रिसर्च के मेन राइटर चुन-यू सु और उनकी टीम ने ओविराप्टर के शरीर की बनावट को समझने के लिए लकड़ी, पॉलिस्टायरीन और कपड़ों की सहायता से एक ढांचा बनाया. सबसे बड़ी चुनौती थी ओविराप्टर के अंडों को कॉपी करना, क्योंकि उनके अंडे आज के किसी भी जीवित प्राणी जैसे नहीं होते. वैज्ञानिकों ने इसके लिए खास रेजिन के अंडे तैयार किए और उन्हें ठीक उसी तरह छल्लों में लगाया जैसा कि जीवाश्मों में पाया गया है.

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पक्षी-मगरमच्छ सब से अलग था तरीका

इस रिसर्च में पता चला कि ओविराप्टर न तो पूरी तरह पक्षियों की तरह थे और न ही रेंग कर चलने वाले जीवों की तरह. मगरमच्छ और कछुए जैसे रेंगने वाले जीव अपने अंडों को मिट्टी, सड़ी-गली वनस्पतियों या रेत में दबा देते हैं और पर्यावरण की गर्मी से उन्हें पकने देते हैं.

वैज्ञानिकों के इस प्रयोग के दौरान घोंसलों में सेंसर और हीटिंग पैड लगाए गए. रिसर्च से सामने जानकारी आई कि-

ओविराप्टर के अंडों की व्यवस्था ऐसी थी कि वयस्क डायनासोर एक साथ सभी अंडों को छू भी नहीं सकता था. पक्षियों में कॉन्टैक्ट इंक्यूबेशन होता है, जहां पक्षी का शरीर अंडों से सटा रहता है लेकिन ओविराप्टर के मामले में यह संभव नहीं था.



ठंडे मौसम में अंडों के बीच के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिला. इससे यह पता चलता है कि अगर वे केवल शरीर की गर्मी पर निर्भर होते तो आधे बच्चे पहले पैदा हो जाते और आधे बहुत बाद में.

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ओविराप्टर के अंडे आधे जमीन में होते थे और आधे खुली हवा में ऊपर. डॉक्टर जू-रुई यांग के मुताबिक ये डायनासोर अपने अंडों को पालने के लिए सूरज की रोशनी और मिट्टी की गर्मी की मदद लेते थे.

पर्यावरण ही तय करता है तरीका

डॉ. यांग ने साफ किया कि आज के पक्षी अंडे सेने में बेहतर नहीं है, बस उनका तरीका जुदा है. ओविराप्टर ने अपने विशाल शरीर और वातावरण के हिसाब से सबसे सटीक तरीका चुना था.

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