Science News: क्या 50,000 साल पहले के मानव भी करते थे 'लिप किस'? वैज्ञानिकों ने खोज लिया अनसुलझा 'राज'

Latest Reports on Lip Kisses: वैज्ञानिकों ने एक दिलचस्प खोज की है, जिसे सुनकर शायद आपको भी हैरानी होगी. नई रिसर्च के मुताबिक, लगभग 50,000 साल पहले इंसान और निएंडरथल आपस में न सिर्फ मिले-जुले थे, बल्कि एक-दूसरे को किस भी करते थे. यानी यह रोमांटिक हरकतें सिर्फ आज की दुनिया में ही नहीं, बल्कि हमारे बहुत पुराने पूर्वजों के बीच भी होती थीं.

डेली मेल यूके की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने ऐसे सबूत पाए हैं, जो बताते हैं कि किस करने की परंपरा बहुत पुरानी है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, निएंडरथल एक मानव प्रजाति थी जो यूरोप और पश्चिमी एशिया में करीब 4 लाख साल पहले से लेकर 40 हजार साल पहले तक रहती थी.

इन दोनों प्रजातियों के बीच होते थे शारीरिक संबंध

चूंकि ये पहले से ज्ञात है कि आधुनिक इंसानों (Homo sapiens) और निएंडरथल के बीच शारीरिक संबंध होते थे, क्योंकि आज भी हमारी DNA में निएंडरथल जीन मिलता है. लेकिन क्या वे किस भी करते थे? यह सवाल अभी तक स्पष्ट नहीं था.

रिसर्चर कैथरीन टैल्बॉट के अनुसार, किस करना सुनने में भले आम लगे, लेकिन दुनिया की सिर्फ लगभग 46% मानव संस्कृतियों में ही किस करने की परंपरा पाई जाती है. यानी ये आदत हर जगह जरूरी नहीं है और कुछ समाज इसे जानते भी नहीं. इसी वजह से यह सवाल हमेशा से था कि किस करना हमारे अंदर जैविक रूप से विकसित आदत है या फिर यह किसी समाज की बनाई हुई सांस्कृतिक परंपरा.

'किस' की आदत आखिर कब हुई विकसित?

रिसर्चर्स के अनुसार, जानवरों में भी कई तरह की 'किस जैसी' नज़दीकियां देखी जाती हैं. उदाहरण के लिए बंदर, ध्रुवीय भालू, भेड़िए और कुछ पक्षी जैसे एल्बाट्रॉस भी आपस में मुंह या नाक से स्पर्श करते हैं. इंसानों के लिए किस अक्सर रोमांस और प्यार जताने का तरीका माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक तरह की पहेली भी है, क्योंकि इसमें बीमारियां फैलने जैसे जोखिम होते हैं और यह सीधे तौर पर जीवन या प्रजनन के लिए जरूरी भी नहीं लगता.

चूंकि 'किस' के सबूत किसी पुरानी हड्डी या चट्टान पर नहीं मिल सकते, इसलिए यह जानना आसान नहीं है कि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे या नहीं. इसलिए वैज्ञानिकों ने तरीका बदला. उन्होंने बंदर और अन्य प्राइमेट्स (जैसे चिम्पैंज़ी, बोनोबो, ओरंगउटान) पर किए गए अध्ययनों का डेटा इकट्ठा किया. फिर उन्होंने 'बेयसियन मॉडलिंग' नाम की सांख्यिकीय तकनीक का इस्तेमाल करके करोड़ों बार कंप्यूटर पर स्थितियां चलाकर यह पता लगाने की कोशिश की कि 'किस' की आदत कब विकसित हुई होगी.

नतीजा चौंकाने वाला था. माना जा रहा है कि 21.5 से 16.9 मिलियन साल पहले यानी लगभग दो करोड़ साल पहले हमारे और अन्य बड़े बंदरों के एक साझा पूर्वज में किस करने जैसी हरकत शुरू हो चुकी थी. यह आदत पीढ़ी दर पीढ़ी चली और निएंडरथल में भी मौजूद रही.

एक और पुरानी स्टडी बताती है कि इंसान और निएंडरथल लार के जरिए एक-दूसरे को बैक्टीरिया देते-लेते थे. यह भी इस बात का मजबूत संकेत है कि वे एक-दूसरे को किस करते थे. जब यह बात जोड़कर देखी गई कि दोनों प्रजातियों के बीच शारीरिक संबंध भी होते थे, तो यह साफ हो गया कि किस उनके बीच सामान्य बात रही होगी.

किस की शुरुआत रोमांस से नहीं हुई!!

एक और दिलचस्प बात यह भी है कि वैज्ञानिक एड्रियानो लेमीरा के अनुसार, किस की शुरुआत शायद रोमांस से नहीं, बल्कि एक-दूसरे के बालों से कीड़े निकालने जैसी साफ-सफाई की आदत से हुई होगी. धीरे-धीरे यह हरकत भावनाओं और रोमांस से जुड़ गई और फिर पूर्वजों के बीच प्यार जताने का तरीका बन गई.

हालांकि प्राचीन दुनिया हमेशा शांत और सभ्य नहीं थी. कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि उस दौर में हर रिश्ता सहमति के आधार पर नहीं होता था. फिर भी यह साफ है कि जहां सहमति होती थी, वहां रोमांस और किस जैसी नजदीकियां भी होती थीं, बिल्कुल आज की तरह.

यह नई स्टडी "A comparative approach to the evolution of kissing" नाम से Evolution and Human Behavior जर्नल में छपी है.