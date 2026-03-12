क्या नमक ने जमा दी थी पूरी पृथ्वी? 70 करोड़ साल पुराने Snowball Earth के नए रहस्य का हुआ खुलासा!

Snowball Earth Mystery Solved: जैसे आज हमारी धरती है क्या करोड़ों साल पहले भी वैसे ही थी? यह सवाल कभी न कभी हर किसी के मन में जरूर आता है. विज्ञान की दुनिया जब बीते कल के पन्ने पलटती है तो मंजर कुछ और ही सामने आता है. आज से लगभग 70 करोड़ साल पहले हमारी यह हरी-भरी धरती एक नीले ग्रह से बदलकर सफेद बर्फ के गोले का रूप ले ली थी. हालात इतने खतरनाक हो चुके थे कि ध्रुवों से लेकर भूमध्य रेखा तक हर ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी. वैज्ञानिकों के लिए दशकों से यह सबसे बड़ी पहेली बन गई थी कि आखिर ऐसा हुआ कैसे था? क्या सूरज की गर्मी धरती तक नहीं पहुंचती थी या फिर कोई दूसरा कारण था? आइए जानते हैं...

हाल ही में हुए एक नए रिसर्च से इस रहस्य पर से पर्दा हट चुका है. अब नॉर्वे की आर्कटिक यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक चौंकाने वाली थ्योरी पेश की है. इस थ्योरी के अनुसार धरती को बर्फ में बदलने वाला मुख्य विलेन नमक था.

नमक का खतरनाक फीडबैक लूप

ज्यादातर लोगों को यह पता होगा कि बर्फ सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है जिससे तापमान गिरता है. लेकिन सिर्फ बर्फ ही पृथ्वी को पूरी तरह जमाने के लिए पर्याप्त नहीं. प्रोफेसर मार्टिन रिपडल और उनकी टीम के मुताबिक जब समुद्र का पानी जमता है तो उसमें से नमक के क्रिस्टल बाहर निकलने लगते हैं.

बहुत ही कम तापमान पर ये नमक के क्रिस्टल बाहर आकर एक सफेद परत बना लेते हैं. सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यह नमक साधारण नमक या बर्फ से भी ज्यादा चमकदार होता है. चमकने के कारण यह रिफ्लेक्टिव शील्ड के जैसे काम करता है जिसने सूरज की गर्मी को वापस अंतरिक्ष में भेज दिया और धरती का तापमान गिरने लगता है.

नमक ने कैसे किया ये?

वैज्ञानिकों ने इस प्रोसेस को कुछ खास प्वाइंट में समझाया है-

उस समय गर्मी इतनी कम थी कि बर्फ पिघलने के बजाय सीधे गैस बनकर ऊपर चली जाती थी. इससे बर्फ की परतें कम हो रही थीं जो एक पहेली थी. रिसर्चर्स का मानना है कि बर्फ भले ही उड़ गई, लेकिन पीछे छोड़ गई नमक का ढेर.

ये नमक के क्रिस्टल इतने सफेद थे कि इन्होंने बर्फ की कमी को पूरा किया और धरती को गर्म नहीं होने दिया.

समुद्री नमक में अलग-अलग मॉलिक्यूल पाए जाते हैं. कुछ नमक -8 डिग्री पर जमते हैं, तो कुछ -36 डिग्री. जैसे-जैसे ठंड बढ़ी नए-नए तरह के नमक जमने लगे और ठंड को सुपरचार्ज करते गए.

क्यों जरूरी है यह रिसर्च?

अभी तक माना जाता था कि स्नोबॉल अर्थ के लिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा कम होना चाहिए था. लेकिन इस नई सॉल्ट थ्योरी ने पूरा समीकरण ही बदल दिया है. अगर नमक के प्रभाव को जोड़ लिया जाए तो सामान्य CO2 स्तर पर भी पृथ्वी का जमना संभव है. हालांकि यह रिसर्च अभी पीयर-रिव्यू के दौर से गुजर रही है लेकिन आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन और समुद्र की बर्फ के व्यवहार को समझने का एक नया नजरिया दे सकती है.

