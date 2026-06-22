आजकल फिटनेस के प्रति जागरूक लोग नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक की जगह Diet Coke (डाइट कोक) को तरजीह देते हैं. लोगों को लगता है कि इसमें जीरो शुगर और जीरो कैलोरी है, तो यह सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाएगी. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिना चीनी के भी लोग इसके इस कदर दीवाने क्यों हो जाते हैं? कई लोग तो दिन में कई बार इसे पीते हैं और चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाते हैं. हालिया रिसर्च से पता चला है कि यह सिर्फ आपके स्वाद की बात नहीं है, बल्कि आपका दिमाग आपके साथ एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा है.
जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो हमारे शरीर को कैलोरी यानी एनर्जी मिलती है. लेकिन डाइट कोक के मामले में ऐसा नहीं होता है. जब आप इसे पीते हैं तो आपकी जीभ को मीठा स्वाद तो मिलता है लेकिन शरीर को कोई कैलोरी नहीं मिलती. इस वजह से दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम भ्रमित हो जाता है. दिमाग को लगता है कि मीठा आया है तो एनर्जी भी आएगी, पर ऐसा न होने पर वह बार-बार उसी संतुष्टि की मांग करता है. यही वजह है कि आपको बार-बार डाइट कोक पीने की तीव्र इच्छा होने लगती है.
डाइट कोक की शुरुआत साल 1982 में हुई थी. आपको जानकर हैरानी होगी कि यह क्लासिक कोका-कोला का रूप नहीं है, बल्कि इसे एक बिल्कुल नए फॉर्मूले के साथ बाजार में उतारा गया था. आज के समय में डाइट कोक सिर्फ एक ड्रिंक नहीं रह गई है, बल्कि यह लोगों की लाइफस्टाइल और डेली रूटीन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है. लोग काम के तनाव, बोरियत या फिर खाने के साथ इसे एक आदत की तरह अपनाने लगे हैं.
डाइट कोक पीने वाले लोग अक्सर कुछ खास पैटर्न्स का शिकार हो जाते हैं. जैसे इमोशनल होने पर डाइट कोक की तरफ भागना, स्नैक्स के साथ इसे ऑटोमैटिक तरीके से पीना या फिर किसी काम को पूरा करने के बाद खुद को 'रिवॉर्ड' देने के लिए इसे इस्तेमाल करना. खासकर जो लोग वेट लॉस जर्नी पर होते हैं, वे इसे बिना सोचे-समझे बहुत ज्यादा पीने लगते हैं. धीरे-धीरे यह आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि इंसान बिना सोचे ही इसे पीने लगता है.
इंटरनेट पर आजकल डाइट कोक के लिए 'फ्रिज सिगरेट' शब्द का इस्तेमाल खूब हो रहा है. इसका मतलब यह नहीं है कि यह सिगरेट जितनी जानलेवा है, बल्कि दोनों की आदत का तरीका एक जैसा है. जैसे सिगरेट पीने वाले लोग तनाव होने पर ब्रेक लेते हैं, वैसे ही डाइट कोक के शौकीन बार-बार बिना सोचे फ्रिज खोलते हैं. वे तनाव या खाली समय में इसे पीकर एक अजीब सी राहत और संतुष्टि महसूस करते हैं, जो उनके व्यवहार में शामिल हो जाती है.
बिना शुगर और जीरो न्यूट्रिशन वैल्यू होने के बावजूद इसे छोड़ना सबसे मुश्किल काम बन जाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ड्रिंक मीठे स्वाद, पुरानी आदत, मानसिक सुकून और दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम के चौराहे पर खड़ी है. जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं, तो यह आदत बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है.
अब डाइट कोक को लेकर बहस बदल चुकी है. यह सिर्फ पसंद या नापसंद का मामला नहीं रह गया है. विज्ञान यह समझने की कोशिश कर रहा है कि बिना कैलोरी का मीठापन हमारे दिमाग को कैसे प्रभावित करता है. अंत में बात यही है कि कभी-कभी ड्रिंक खुद उतनी बड़ी वजह नहीं होती, जितना हमारा दिमाग उसके प्रति रिस्पॉन्ड करता है.