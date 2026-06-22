Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /विज्ञान
  • /फ्रिज की सिगरेट बनती जा रही है Diet Coke! स्वाद नहीं, बल्कि यह छिपी हुई वजह आपको बना रही है इसका गुलाम

'फ्रिज की सिगरेट' बनती जा रही है Diet Coke! स्वाद नहीं, बल्कि यह छिपी हुई वजह आपको बना रही है इसका गुलाम

क्या आप भी Diet Coke के दीवाने हैं? बिना शुगर और जीरो कैलोरी होने के बावजूद इसे छोड़ना नामुमकिन क्यों लगता है? जानिए इस आर्टिकल में कि कैसे आपका दिमाग आपके साथ खेल खेल रहा है और डाइट कोक की लत लगा रहा है.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 22, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:41 AM IST
'फ्रिज की सिगरेट' बनती जा रही है Diet Coke! स्वाद नहीं, बल्कि यह छिपी हुई वजह आपको बना रही है इसका गुलाम
Image Credit: रिसर्च से पता चला है कि यह सिर्फ आपके स्वाद की बात नहीं है, बल्कि आपका दिमाग आपके साथ एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा है.

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'फ्रिज की सिगरेट' बनती जा रही है Diet Coke! स्वाद नहीं, बल्कि यह वजह बना रही गुलाम
Diet Coke2 min ago
2
pre school7 min ago
3
दिल्ली ट्री प्लांटेशन अभियान13 min ago
4
Virat Kohli13 min ago
5
93 Year Old Woman13 min ago