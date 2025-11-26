Advertisement
अमेजन में घूमती ‘राक्षसी चींटी’, बिना रानी के कॉलोनी कैसे चलाती है ये खूंखार शिकारी? ये है जंगल की बॉस!

Dinoponera Ant: ये दुनिया अजीबों गरीब जानवरों और कीट-पतंगों से भरी हुई है. ऐसे में एक चीटी है Dinoponera जिसे दुनिया की सबसे बड़ी चींटी का दर्जा मिला हुआ है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Nov 26, 2025, 11:40 AM IST
Dinoponera ant
Dinoponera ant

Largest Ant Species: दुनिया की सबसे बड़ी चींटी Dinoponera दक्षिण अमेरिकी जंगलों में पाई जाती हैं. यह चीटियां करीब 4 सेंटीमीटर लंबी होती हैं. Dinoponera चींटी का आकार, उसका शिकार करने का तरीका, रानी के बिना कॉलोनी चलाने की क्षमता और दक्षिण अमेरिका के जंगलों में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है. आइए आज आपको इन चीटियों को बारे मे विस्तार से बताते हैं.

दुनिया की सबसे बड़ी चींटी
दुनिया में चींटियों की करीब 12,000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं. हालांकि इनमें एक चींटी ऐसी है जो अपने बड़े आकार से हर किसी को चौंका देती है. जिसे दुनिया की सबसे बड़ी चींटी कहा जाता है. लगभग 4 सेंटीमीटर तक लंबाई वाली इस चीटी का नाम Dinoponera है. यह साधारण चींटियों जैसी नहीं नजर आती है बल्कि एक दमदार जंगल की शिकारी की तरह दिखती है.

कितनी बड़ी है Dinoponera?
Journal of Natural History की माने तो Dinoponera प्रजाति की चींटियों का साइज लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर तक होता है, जबकि अधिकतर चींटियां सिर्फ 0.03 से 2 सेंटीमीटर की होती हैं. इन्हें Pachycondyla प्रजाति का करीबी माना जाता है. हालांकि इनके सिर पर मौजूद दो छोटे साइड वाले दांतों से इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है.

बता दें कि इन चींटियों की कॉलोनी का आकार इनकी प्रजाति पर निर्भर करता है. जैसे Dinoponera australis की कॉलोनी में लगभग 14 काम करने वाली चींटियां होती हैं. वहीं Dinoponera gigantea की कॉलोनी थोड़ी बड़ी होती है, जिसमें करीब 41 वर्कर हो सकते हैं. साथ ही Dinoponera quadriceps की कॉलोनी में तो लगभग 80 वर्कर तक हो सकते हैं.

कैसी होती है इनकी कॉलोनी?
दूसरी चींटियों की तरह Dinoponera कॉलोनी में रानी नहीं होती है. यहां एक जरूरी वर्कर होती है जो प्रजनन का काम संभालती है और इसे गैमर्गेट कहा जाता है. वर्कर चींटियां अपने आपस में मुकाबले, एंटीना फाइटिंग और केमिकल सिग्नल के जरिए तय करती हैं कि कौन प्रजनन वर्कर बनने के योग्य है. बता दें कि ये चींटियां रानी वाली प्रजातियों की तरह उड़कर नए घोंसले नहीं बनातीं हैं, बल्कि फिशन प्रोसेस से एक प्रजनन मादा कुछ वर्करों को लेकर नया घर बना लेती है.

डंक के बाद लोग करते Bullet Ant से तुलना
यह Dinoponera आकार में बड़ी ही नहीं, बल्कि बेहद शक्तिशाली शिकारी भी मानी जाती है. ये मकड़ियां, भृंग और बड़े कीड़े भी खाती हैं. इनका डंक इतना खतरनाक होता है कि लोकल लोग इसकी तुलना बुलेट आंट से करते हैं. इनकी ताकत और बड़ा शरीर इन्हें अमेजन जैसे जंगलों में टीके रहने में मदद करता है.

बता दें कि Dinoponera सिर्फ South America में पाई जाती है. इन चीटियों की पसंदीदा जगहें अमेजन के गर्म जंगल, वर्षावन, आंडीज की ठंडी पहाड़ी वादीयां और दक्षिण अमेरिकी सवाना क्षेत्र हैं. ये जंगल की जमीन पर फैले पत्तों, नमी और शिकार कर के रहती हैं. साथ ही ये कीड़ों की संख्या नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाती हैं.

जंगल के लिए जरूरी है Dinoponera?
यह प्रजाति सिर्फ विशाल आकार के कारण खास नहीं, बल्कि ये जंगल में पोषक तत्त्वों का चक्र बनाए रखती हैं. साथ ही कई बीज फैलाने में मदद करती हैं. ये छोटे कीड़ों की आबादी को कंट्रोल करती हैं. दक्षिण अमेरिकी जंगल कटाई और जलवायु बदलाव की वजह से खतरे में हैं. ऐसे में Dinoponera जैसी दुर्लभ प्रजातियों को समझना और संरक्षित करना बहुत जरूरी है.

यह भी पढ़ें: दो ब्लैक होल टकराए… और पूरा ब्रह्मांड कांप उठा! LIGO ने पकड़ा अब तक का सबसे साफ रिंगडाउन सिग्नल, आइंस्टीन की बात हुई सच?

 

ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

Dinoponera

