Advertisement
trendingNow13043776
Hindi Newsविज्ञानडायनासोरों के साथ नदी में घूमता था 11 मीटर लंबा दैत्य! लहरों के नीचे घात लगाए बैठा होता था मौत का साया… वैज्ञानिक भी हैरान

डायनासोरों के साथ नदी में घूमता था 11 मीटर लंबा दैत्य! लहरों के नीचे घात लगाए बैठा होता था 'मौत' का साया… वैज्ञानिक भी हैरान

Dinosaur Age Ending Mosasaur: डायनासोर युग का अंत करीब 6.6 करोड़ साल पहले धरती पर रहने वाले  बड़ें marine reptile mosasaur को केवल महासागरों का शिकारी माना जाता था. हालिया रिसर्च में सामने आया है कि ये दैत्य  के आकार वाले  जीव नदियों में भी रहते थे.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 17, 2025, 10:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

mosasaur tooth
mosasaur tooth

Dinosaur Age Ending Mosasaur: डायनासोर युग के अंत में समुद्रों में रहने वाले बड़े और खतरनाक शिकारी माने जाने वाले मोसासॉर सिर्फ समुद्र में ही नहीं नदियों में भी रहते थे. नई वैज्ञानिक रिसर्च से पता चलता है कि कुछ मोसासॉर उस दौर में नदियों के मीठे पानी में भी रहते थे. यह खोज न सिर्फ उनके जीवन-तरीके को लेकर पुरानी सोच बदलती है, बल्कि उस समय धरती पर हो रहे बड़े पर्यावरणीय बदलावों को भी समझने में मदद करती है. बता दें कि यह अहम खोज अमेरिका के नॉर्थ डकोटा से मिले एक मोसासॉर के दांत के रिसर्च के बाद हुई है.

नॉर्थ डकोटा में खोज
साल 2022 में नॉर्थ डकोटा के एक प्राचीन नदी क्षेत्र से वैज्ञानिकों को एक मोसासॉर का दांत मिला है. हैरानी की बात यह है कि उसी जगह एक Tyrannosaurus rex का दांत और एक मगरमच्छ जैसे जीव की जबड़े की हड्डी भी मिली हैं. यह इलाका पहले से ही बत्तख जैसी चोंच वाले डायनासोर Edmontosaurus के जीवाश्मों के लिए बहुत फेमस है. समुद्री जीव का दांत नदी की तलछट में मिलना वैज्ञानिकों के लिए बड़ा सवाल बन गया है. अब सवाल ये दिमाग में आ रहा है कि अगर मोसासॉर समुद्र में रहते थे तो वे नदी तक कैसे पहुंचे?

आइसोटोप जांच से खुला राज
अमेरिका, स्वीडन और नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों ने मोसासॉर के दांत की इनेमल पर आइसोटोप जांच की. बता दें कि इस रिसर्च का नेतृत्व Uppsala University के वैज्ञानिकों ने किया और जांच का काम Vrije Universiteit Amsterdam में हुआ था. ऑक्सीजन, स्ट्रॉन्शियम और कार्बन आइसोटोप के विश्लेषण से पता चला कि इस दांत में हल्के ऑक्सीजन आइसोटोप (16O) की मात्रा ज्यादा थी. यह आमतौर पर मीठे पानी के वातावरण में पाई जाती है. स्ट्रॉन्शियम आइसोटोप के नतीजे यह भी इशारा करते हैं कि यह मोसासॉर समुद्र नहीं बल्कि नदी के पानी में रहता था.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या खाते थे नदी में रहने वाले मोसासॉर?
रिसर्च की प्रमुख शोधकर्ता Melanie During के मुताबिक दांतों में पाए जाने वाले कार्बन आइसोटोप यह बताते हैं कि जानवर क्या खाता था. वैसे तो मोसासॉर गहरे समुद्र में गोता लगाते थे इसलिए उनके कार्बन मान कम होते थे. नॉर्थ डकोटा से मिले इस दांत में कार्बन-13 का स्तर ज्यादा पाया गया. इससे संकेत मिलता है कि यह मोसासॉर गहरे पानी में गोता नहीं लगाता था और संभव है कि कभी-कभी नदी में बह गए डायनासोरों को भी अपना शिकार बनाता हो.

बता दें कि वैज्ञानिकों का मानना है, यह बदलाव अचानक नहीं हुआ होगा. उस समय नॉर्थ अमेरिका के बीचों-बीच फैला बड़ा आंतरिक समुद्र, जिसे Western Interior Seaway कहा जाता है धीरे-धीरे बदल रहा था. इसमें नदियों से लगातार मीठा पानी आने लगा, जिससे समुद्री पानी पहले खारा और फिर काफी हद तक मीठा हो गया. इस प्रोसेस से पानी की परतें बनीं ऊपर हल्का मीठा पानी और नीचे भारी खारा पानी बना. मोसासॉर जैसे फेफड़ों से सांस लेने वाले जीव ऊपर की मीठे पानी की परत में रहते थे.

मौसम के हिसाब से खुद को ढालते शिकारी 
रिसर्चर्स के मुताबिक मीठे पानी में ढलना समुद्र में ढलने की तुलना में आसान होता है. आज भी इसके उदाहरण मिलते हैं. जैसे नदी डॉल्फिन जिनके पूर्वज समुद्र में रहते थे और खारे पानी के मगरमच्छ, जो समुद्र और नदियों दोनों में शिकार करते हैं. इसी तरह मोसासॉर ने भी बदलते पर्यावरण के साथ खुद को ढाल लिया था.

बता दें कि दांत के आकार से अनुमान लगाया गया है कि यह मोसासॉर करीब 11 मीटर लंबा रहा होगा. यह आकार आज के सबसे बड़े किलर व्हेल से भी मुकाबला कर सकता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह संभवत Prognathodon समूह का सदस्य रहा होगा. जिनके सिर बड़े, जबड़े बेहद ताकतवर और दांत मजबूत होते थे. ऐसे शिकारी बड़े शिकार पर भी हमला कर सकते थे.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने खोजा ‘चमकता खजाना’! उठ गया कई रहस्यों से पर्दा, डायनासोर के गले और पेट से मिली हैरान करने वाली चीज

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Mosasaur

Trending news

'राम का नाम बदनाम न करो...' G RAM G Bill पर थरूर ने सरकार पर किया कटाक्ष-Video
G RAM G Bill
'राम का नाम बदनाम न करो...' G RAM G Bill पर थरूर ने सरकार पर किया कटाक्ष-Video
MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
MGNREGA news
MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
Kerala Local Body Elections
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
delhi pollution news
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
Goa Nightclub Fire
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
Lionel Messi
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
Maharashtra Nagar Nigam Election
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
Weather
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी
DNA
'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी
14 बार जन्म लेना होगा तब भी न हो पाएगा... बांग्लादेशी बयानवीरों को हिमंता ने लताड़ा
Assam
14 बार जन्म लेना होगा तब भी न हो पाएगा... बांग्लादेशी बयानवीरों को हिमंता ने लताड़ा