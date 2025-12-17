चार पंख थे, फिर भी उड़ नहीं पाया! Anchiornis डायनासोर का चौंकाने वाला सच, 16 करोड़ साल पुराने जीवाश्मों ने खोल दिया राज

Dinosaur Bird Evolution: नई वैज्ञानिक रिसर्च से पता चला है कि कुछ पंखों वाले डायनासोर उड़ने की क्षमता थी. इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 16 करोड़ साल पुराने दुर्लभ जीवाश्मों का अध्ययन कर यह चौंकाने वाला खुलासा किया है. यह खोज बताती है कि डायनासोर और पक्षियों में उड़ान का विकास जितना सीधा माना जाता था, असल में उससे कहीं ज्यादा जटिल था. यह रिसर्च 16 करोड़ साल पुराने छोटे पक्षी जैसे डायनासोर Anchiornis huxleyi के जीवाश्मों पर है. ये जीवाश्म चीन के पूर्वी हिस्से से मिले थे. इस डायनासोर की खास बात यह थी कि यह दो पैरों पर चलता था और इसके चारों अंगों पर पंख थे. इसके चार पंख थे.

बता दें, इस अध्ययन का नेतृत्व तेल अवीव यूनिवर्सिटी के जीवविज्ञान विभाग और स्टाइनहार्ट म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री से जुड़े वैज्ञानिक Yosef Kiat कर रहे थे. उनकी टीम ने कुल नौ जीवाश्मों पर रिसर्च की. इन जीवाश्मों को इसलिए चुना गया क्योंकि इनके पंखों का रंग अब तक सुरक्षित था. पंख सफेद थे और उनके सिरे पर काले धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे. इन रंगीन पंखों की मदद से वैज्ञानिकों ने पंखों के मोल्टिंग पैटर्न का भी विश्लेषण किया. ध्यान देने वाली बात ये है कि आज के समय में जो पक्षी उड़ सकते हैं, उनके पंख एक तय क्रम में झड़ते हैं जिससे उनकी उड़ान प्रभावित न हो सके.

उड़ान खो चुके थे ये डायनासोर

Anchiornis के जीवाश्मों में मिले नए पंखों की रिसर्च से पता चला कि इनके पंख क्रमबद्ध तरीके से नहीं झड़ रहे थे. इसका मतलब यह हुआ कि ये डायनासोर उड़ान बनाए रखने के लिए जरूरी मोल्टिंग प्रोसेस का पालन नहीं करते थे. इससे वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि ये पंखों वाले डायनासोर उड़ने में सक्षम नहीं थे. Yosef Kiat के मुताबिक पंखों का रंग सुरक्षित रहना इस रिसर्च की सबसे बड़ी ताकत है. इ

डायनासोर और पक्षियों का विकास

वैज्ञानिकों की माने तो डायनासोरों की एक शाखा करीब 24 करोड़ साल पहले दूसरे रेप्टाइल्स से अलग हुई थी. इसके कुछ समय बाद कई डायनासोरों में पंख विकसित हुए जिनका इस्तेमाल शरीर की गर्मी बनाए रखने और उड़ान के लिए किया जाता था. करीब 17.5 करोड़ साल पहले Pennaraptora नाम का एक समूह उभरा जिसे आधुनिक पक्षियों का पूर्वज कहा गया. यही वह समूह था जो 6.6 करोड़ साल पहले हुए सामूहिक विलुप्तिकरण के बाद भी जीवित रहा.

Yosef Kiat का कहना है कि संभव है कि कुछ डायनासोरों ने पहले उड़ने की क्षमता विकसित की हो लेकिन बाद में पर्यावरण बदलने के कारण वे यह क्षमता खो बैठे हों. ठीक वैसे ही जैसे आज शुतुरमुर्ग और पेंगुइन पंख होने के बावजूद उड़ नहीं पाते हैं.

वैज्ञानिकों का कहना है कि पंखों के झड़ने जैसी छोटी सी जानकारी जब जीवाश्मों में देखी जाती है, तो यह उड़ान की उत्पत्ति को लेकर हमारी पूरी सोच बदल देती है. Anchiornis अब उन डायनासोरों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके शरीर पर पंख तो थे लेकिन वे उड़ नहीं सकते थे. बता दें कि यह रिसर्च चीन और अमेरिका के वैज्ञानिकों के सहयोग से की गई है और इसे जर्नल Communications Biology में प्रकाशित किया गया है.

