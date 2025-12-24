डायनासोरों का कब्रिस्तान! एक ही जगह पर एक-दूसरे के ऊपर मिली सैकड़ों हड्डियां, ट्रांसिल्वेनिया के K2 साइट वैज्ञानिकों को चौंकाया

Dinosaur Bones Found Transylvania: रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया इलाके में वैज्ञानिकों को डायनासोर से जुड़ी एक बेहद खास खोज मिली है. यहां एक ही जगह पर बड़ी संख्या में डायनासोर की हड्डियां पाई गई हैं. ये लगभग एक-दूसरे के ऊपर रखी हुई थीं. इस जगह से सैकड़ों जीवों के अवशेष मिले हैं. जिससे वैज्ञानिकों को करोड़ों साल पहले के जीवन और माहौल को समझने में बड़ी मदद मिल रही है.

बता दें कि यह खोज हातेग बेसिन के पश्चिमी हिस्से में हुई है. यहां पिछले 5 साल से ज्यादा समय से हंगरी और रोमानिया के वैज्ञानिक मिलकर खुदाई कर रहे थे. जिन चट्टानों की जांच की गई वे उस समय की है जब डायनासोर धरती से खत्म होने वाले थे. इस इलाके में खुदाई के दौरान हजारों फॉसिल मिले हैं. जिनमें मेंढक जैसे जीव, कछुए, मगरमच्छ, डायनासोर, उड़ने वाले जीव और छोटे स्तनधारी जीव शामिल हैं.

इन सभी जगहों में एक साइट सबसे खास निकली जिसे K2 नाम दिया गया है. 5 वर्ग मीटर से भी कम जगह में वैज्ञानिकों को 800 से ज्यादा रीढ़ वाले जीवों के फॉसिल मिले. हर एक वर्ग मीटर में 100 से ज्यादा हड्डियां पाई गईं. कई बड़ी डायनासोर की हड्डियां तो लगभग एक-दूसरे के ऊपर ही पड़ी हुई थीं. इस खोज पर पूरी रिसर्च PLOS ONE नाम की साइंस जर्नल में छपी है.

वैज्ञानिकों के मुताबिक 2019 में जब टीम पहली बार इस इलाके में सर्वे करने पहुंची तभी उन्हें K2 साइट दिख गई थी. धूसर मिट्टी की परतों में काली और अच्छी हालत में सुरक्षित बड़ी-बड़ी डायनासोर की हड्डियां चमकती नजर आईं थींं. इसके बाद कई साल तक यहां खुदाई चलती रही. बेहद ज्यादा संख्या में फॉसिल जमा किए गए.

गर्म और नमी वाला इलाका

रिसर्च से पता चला, करीब 7.2 करोड़ साल पहले यह इलाका गर्म और नमी वाला था. यहां अस्थायी नदियां बहती थीं, जो तेज बारिश के समय उफान पर आ जाती थीं. इन बाढ़ों के साथ जानवरों के शव और हड्डियां बहकर एक छोटी झील में जमा हो जाती थीं. पानी की रफ्तार कम होते ही ये अवशेष झील के किनारे जमा हो गए और इसी वजह से एक ही जगह पर इतनी ज्यादा हड्डियां मिल गईं.

इस साइट से सिर्फ बिखरी हड्डियां ही नहीं बल्कि कुछ डायनासोर के अधूरे कंकाल भी मिले हैं. जो एक-दूसरे से जुड़े हुए थे. इनमें दो तरह के शाकाहारी डायनासोर शामिल हैं. एक करीब दो मीटर लंबा डायनासोर था, जो रैबडोडॉन्टिडे परिवार से जुड़ा माना जा रहा है, ज्यादातर दो पैरों पर चलता था.

बताते चलें की दूसरी खोज और भी खास है. इसमें लंबे गले वाले टाइटेनोसॉर डायनासोर के अवशेष मिले हैं. ट्रांसिल्वेनिया में इससे पहले इस तरह के डायनासोर का इतना अच्छी हालत में कंकाल कभी नहीं मिला था. वैज्ञानिकों का मानना है कि इन हड्डियों की आगे की जांच से यह समझने में मदद मिलेगी कि यह डायनासोर बाकी प्रजातियों से कैसे जुड़ा था. साथ ही वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि यह हातेग बेसिन में अब तक की सबसे पुरानी रीढ़ वाले जीवों की जमावट है. इससे यह पता लगाया जा सकता है कि इस इलाके में सबसे शुरुआती डायनासोर कैसे थे और समय के साथ वे कैसे बदले. साथ ही यह भी समझ आएगा कि उस दौर का पर्यावरण और जीवन कैसा था.

