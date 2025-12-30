120 मिलियन साल पुराना... इस 'प्राचीन पक्षी' के गले में मिले 800 पत्थर; डायनासोर के समय में करते थे शिकार

Chromiornis funki: चीन में डायनासोर के समय के एक प्राचीन पक्षी का फॉसिल मिला है, जिसमें उसके गले में एक बड़ी संख्या में पत्थर फंसे हुए थे. यह खोज वैज्ञानिकों के लिए हैरान कर देने वाली साबित हुई, क्योंकि पक्षी ने अपने जीवन में सैकड़ों पत्थरों को निगल लिया था.

120 मिलियन साल पुराना पक्षी

यह जीव करीब 120 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर रहता था और इसे क्रोमियोर्निस फंकी नाम दिया गया है. इसे फंकी क्रोमियो पक्षी भी कहा जाता है. यह पक्षी डायनासोर से संबंधित था और शानडॉन्ग टियान्यू म्यूजियम ऑफ नेचर, चीन में पाया गया है. वैज्ञानिकों के लिए सबसे अजीब बात यह थी कि इस पक्षी की मौत पत्थर निगलने के कारण हुई थी. फॉसिल में लगभग 800 पत्थरों का पता चला, जिससे पक्षी का गला भर गया और वह दम घुटने से मर गया है.

पत्थरों का रहस्य

फील्ड म्यूजियम की शोधकर्ता जिंगमाई ओ कॉनर और उनकी टीम ने यह फॉसिल संग्रह में देखकर पाया कि पक्षी के गले में असामान्य रूप से बहुत सारे पत्थर थे, जो उसकी गर्दन तक पहुंचे हुए थे. इसके विश्लेषण से पता चला कि यह पत्थर उसने जीवन में निगले थे, यह फॉसिल बनने के दौरान जमा नहीं हुए थे.

पत्थर खाने की प्रथा

कुछ आधुनिक पक्षी जैसे उल्लू और मुर्गियां भी छोटे पत्थर निगलते हैं, जिन्हें वे अपने मांसपेशियों वाले अंग गिजार्ड में पिसते हैं. लेकिन ओ कॉनर ने कहा कि इसी समूह के किसी भी अन्य पक्षी के फॉसिल में इतनी बड़ी संख्या में गिजार्ड पत्थर कभी नहीं पाए गए थे. यह खोज इस प्राचीन पक्षी के जीवन और उसकी आदतों को समझने में नई रोशनी डालने का काम करती है.

वैज्ञानिकों के लिए नया सवाल

यह फॉसिल वैज्ञानिकों के लिए कई सवाल खड़े करता है. इतनी बड़ी संख्या में पत्थर निगलने का मकसद क्या था, इसे अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं समझा जा सका है. शोधकर्ताओं का मानना है कि यह पक्षी अपनी भोजन प्रक्रिया में या पाचन में किसी खास उद्देश्य से पत्थर निगल रहा होगा. इस खोज पर आगामी शोध पत्र में विस्तार से चर्चा की जाएगी. यह खोज न केवल डायनासोर युग के पक्षियों के जीवन की झलक देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि पृथ्वी के प्राचीन जीव कितने अजीब और अद्भुत तरीके से अपने पर्यावरण के अनुकूल हो सकते थे.

