चलते, तैरते और दौड़ते थे ये बड़े शैतान! झील किनारे मिले 16000 से ज्यादा डायनासोर के पैरों के निशान; बना विश्व रिकॉर्ड

World Largest Dinosaur Footprints: एक नई स्टडी में सामने आया है कि बोलीविया की Carreras Pampas साइट पर मिले डायनासोर फुटप्रिंट्स दुनिया में अब तक मिले पैरों के निशानों में सबसे ज्यादा हैं. इस खोज को क्षेत्र के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक माना जा रहा है. बता दें कि ये खोज डायनासोर की एक्टिविटीज पर अब तक की सबसे बड़ी झलक को दिखाने का काम करती है.

डायनासोर के पैरों के निशान

बोलीविया पहले से ही अपने डायनासोर के पैरों के निशानों के लिए फेमस है लेकिन इस बार वैज्ञानिकों को एक ऐसा बड़ा एरिया मिला है जहां जितनी दूर नजर जाए जमीन पर हजारों निशान दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं. यहां पर तीन उंगलियों वाले थेरोपॉड डायनासोरों के अलग-अलग साइज के फुटप्रिंट पाए गए हैं. वहीं कुछ 10 सेंटीमीटर से छोटे और कुछ 30 सेंटीमीटर से भी बड़े हैं.

तैरने और फिसलने के भी सबूत मिले

इन फुटप्रिंट्स की सबसे खास बात यह पता चलती है कि ये केवल चलने और भागने के निशान नहीं हैं. इनमें तैरने के निशान, पूंछ घसीटने के निशान और अचानक मुड़ने के निशान भी पाए गए हैं. इससे यह साबित होता है कि डायनासोर यहां पानी के पास रहते थे और लगातार कुछ ना कुछ गतिविधियों में लगे रहते थे.

9 जगहों पर मिले 16000 से ज्यादा निशान

रिसर्चर्स ने Carreras Pampas नाम की इस साइट पर अलग-अलग 9 लोकेशन्स पर रिसर्च की और पाया कि सभी जगहों पर एक ही दिशा में जाने वाले पैरों के निशान मौजूद हैं. इससे ऐसा माना जा रहा है कि डायनासोर झुंड में सफर कर रहे थे. उस पर मिट्टी में ripple marks भी पाए गए हैं, जो बताते हैं कि यह कभी shoreline थी. साथ ही डायनासोर इसके किनारे-किनारे चलते थे.

दुनिया का नया रिकॉर्ड

Carreras Pampas साइट के पास सबसे ज्यादा डायनासोर फुटप्रिंट्स, सबसे लंबी निरंतर पैरों की लाइनें, सबसे ज्यादा tail traces और सबसे ज्यादा swimming traces जैसे कई विश्व रिकॉर्ड हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी भी हजारों फुटप्रिंट्स ऐसे हैं जिस पर रिसर्च अभी भी बाकि है.

बता दें कि रिसर्चर्स का कहना है कि यह जगह करोड़ों साल पुरानी एक खुली किताब की तरह है. यहां पर जिधर भी नजर डालो, हर जगह डायनासोर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं.

