धरती की गहराइयों में दफन ‘खजाना’, 6 टन की डायनासोर ममी को निकालने में लगा 1 साल; अब आगे क्या?

Science News: अमेरिका के बैडलैंड्स इलाके में वैज्ञानिकों को डायनासोर जीवाश्म मिला है, जिसे Medusa नाम दिया गया है. इसमें स्कीन और टेंडन के अवशेष पाए गए हैं, इसलिए इसे डायनासोर ममी कहा जा रहा है.
Science News: धरती के करोड़ों साल पुराने इतिहास को समझने की दिशा में यह खोज काफी बड़ा कदम मानी जा रही है. बड़ी मात्रा में सुरक्षित स्किन और टेंडन मिलने की वजह से वैज्ञानिक इसे सबसे दुर्लभ जीवाश्म खोजों में शामिल कर रहे हैं. बता दें, यह 6.6 करोड़ साल पुराना एडमॉन्टोसॉरस का जीवाश्म अब मिनेसोटा की लैब में भेजा गया है. जहां पर आने वाले 5 सालों तक इसका अध्ययन होगा.
66 मिलियन साल पुराना डायनासोर जीवाश्म
अमेरिका के नॉर्थ डकोटा के बैडलैंड्स में वैज्ञानिकों को Edmontosaurus नाम के डायनासोर का यह जीवाश्म मिला है. रिसर्चर्स के अनुसार यह लगभग 6.6 करोड़ साल पुराना है. दुनिया में ऐसे केवल दर्जनों जीवाश्म ही मौजूद हैं. यह जीवाश्म अब मिनेसोटा की लैब में भेजा गया है, जहां जियोसाइंटिस्ट इसकी विशेष जांच करने वाले हैं.
कैसे मिला यह दुर्लभ जीवाश्म?
इस जीवाश्म को खोजने वाली टीम का नेतृत्व Winona State University के ग्रेजुएट ऐडम श्रोएडर कर रहे थे. उन्हें यह जीवाश्म Hell Creek Formation नॉर्थ डकोटा के बैडलैंड्स में मिला था. पहले उन्हें लगा कि यह साधारण जीवाश्म है, लेकिन जब टीम ने इसकी जांच की तो उन्हें हड्डियों पर ऐसे निशान मिले, जो मांसपेशियों के अवशेष जैसे लग रहे थे.
14000 पाउंड वजन
Medusa नाम का यह जीवाश्म 12 फीट लंबा और 7 फीट चौड़ा है और इसे प्लास्टर जैकेट में सुरक्षित बंद करके लाया गया है. इसका वजन लगभग 6,350 किलो है. इतना बड़ा जीवाश्म अंदर लाने के लिए यूनिवर्सिटी को अपने साइंस बिल्डिंग की दो खिड़कियां तोड़नी पड़ीं जिससे इसको safely अंदर लाया जा सके.
बता दे, इस जीवाश्म को निकालना बेहद मुश्किल काम था. इसे चट्टान से अलग करने में करीब एक साल का समय लगा. यह जीवाश्म 85 फीट ऊंची चट्टान से नीचे उतारा गया, कई बार इसे प्राचीन मिस्र में इस्तेमाल होने वाली मैनुअल तकनीकों से 100 फीट तक हाथों से खिसकाया गया था.
40 फीट ऊंचा था यह डायनासोर
एडमॉन्टोसॉरस शाकाहारी डायनासोर था, जो कि ऊंचाई में 40 फीट या कहें तो लगभग T-Rex जितना बड़ा बड़ा था. इसका सिर बत्तख की चोंच जैसा साथ ही सैकड़ों दांत जिससे यह पेड़-पौधे खाता था. बता दे कि यह डायनासोर सबसे पहले कनाडा में खोजा गया था और लेट क्रेटेशियस पीरियड में उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा शाकाहारी माना गया.
