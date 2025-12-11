Advertisement
trendingNow13036930
Hindi Newsविज्ञानधरती की गहराइयों में दफन ‘खजाना’, 6 टन की डायनासोर ममी को निकालने में लगा 1 साल; अब आगे क्या?

धरती की गहराइयों में दफन ‘खजाना’, 6 टन की डायनासोर ममी को निकालने में लगा 1 साल; अब आगे क्या?

Science News: अमेरिका के बैडलैंड्स इलाके में वैज्ञानिकों को डायनासोर जीवाश्म मिला है, जिसे Medusa नाम दिया गया है. इसमें स्कीन और टेंडन के अवशेष पाए गए हैं, इसलिए इसे डायनासोर ममी कहा जा रहा है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 11, 2025, 11:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धरती की गहराइयों में दफन ‘खजाना’, 6 टन की डायनासोर ममी को निकालने में लगा 1 साल; अब आगे क्या?

Science News: धरती के करोड़ों साल पुराने इतिहास को समझने की दिशा में यह खोज काफी बड़ा कदम मानी जा रही है. बड़ी मात्रा में सुरक्षित स्किन और टेंडन मिलने की वजह से वैज्ञानिक इसे सबसे दुर्लभ जीवाश्म खोजों में शामिल कर रहे हैं. बता दें, यह 6.6 करोड़ साल पुराना एडमॉन्टोसॉरस का जीवाश्म अब मिनेसोटा की लैब में भेजा गया है. जहां पर आने वाले 5 सालों तक इसका अध्ययन होगा.

66 मिलियन साल पुराना डायनासोर जीवाश्म 
अमेरिका के नॉर्थ डकोटा के बैडलैंड्स में वैज्ञानिकों को Edmontosaurus नाम के डायनासोर का यह जीवाश्म मिला है. रिसर्चर्स के अनुसार यह लगभग 6.6 करोड़ साल पुराना है. दुनिया में ऐसे केवल दर्जनों जीवाश्म ही मौजूद हैं. यह जीवाश्म अब मिनेसोटा की लैब में भेजा गया है, जहां जियोसाइंटिस्ट इसकी विशेष जांच करने वाले हैं.

कैसे मिला यह दुर्लभ जीवाश्म?
इस जीवाश्म को खोजने वाली टीम का नेतृत्व Winona State University के ग्रेजुएट ऐडम श्रोएडर कर रहे थे. उन्हें यह जीवाश्म Hell Creek Formation नॉर्थ डकोटा के बैडलैंड्स में मिला था. पहले उन्हें लगा कि यह साधारण जीवाश्म है, लेकिन जब टीम ने इसकी जांच की तो उन्हें हड्डियों पर ऐसे निशान मिले, जो मांसपेशियों के अवशेष जैसे लग रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

14000 पाउंड वजन 
Medusa नाम का यह जीवाश्म 12 फीट लंबा और 7 फीट चौड़ा है और इसे प्लास्टर जैकेट में सुरक्षित बंद करके लाया गया है. इसका वजन लगभग 6,350 किलो है. इतना बड़ा जीवाश्म अंदर लाने के लिए यूनिवर्सिटी को अपने साइंस बिल्डिंग की दो खिड़कियां तोड़नी पड़ीं जिससे इसको safely अंदर लाया जा सके.

बता दे, इस जीवाश्म को निकालना बेहद मुश्किल काम था. इसे चट्टान से अलग करने में करीब एक साल का समय लगा. यह जीवाश्म 85 फीट ऊंची चट्टान से नीचे उतारा गया, कई बार इसे प्राचीन मिस्र में इस्तेमाल होने वाली मैनुअल तकनीकों से 100 फीट तक हाथों से खिसकाया गया था.

40 फीट ऊंचा था यह डायनासोर
एडमॉन्टोसॉरस शाकाहारी डायनासोर था, जो कि ऊंचाई में 40 फीट या कहें तो लगभग T-Rex जितना बड़ा बड़ा था. इसका सिर बत्तख की चोंच जैसा साथ ही सैकड़ों दांत जिससे यह पेड़-पौधे खाता था. बता दे कि यह डायनासोर सबसे पहले कनाडा में खोजा गया था और लेट क्रेटेशियस पीरियड में उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा शाकाहारी माना गया.

यह भी पढ़ें: खोपड़ी के छोटे हिस्से ने कर दिया वैज्ञानिकों को हैरान, खोला 75 मिलियन साल पुराने ‘राक्षसी शरीर’ का राज

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

dinosaur mummyMedusa edmontosaurus

Trending news

दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए
1971 india pakistan war
दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए
हमें डिटेन नहीं किया गया है...लूथरा ब्रदर्स ने जी न्यूज से बातचीत में क्या-क्या कहा?
Goa Night Club Fire
हमें डिटेन नहीं किया गया है...लूथरा ब्रदर्स ने जी न्यूज से बातचीत में क्या-क्या कहा?
हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं
tamilnadu news
हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
rahul gandhi news
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
Weather
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
DNA
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
PM Modi
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
sharad pawar
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
no snow
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
Gaza peace plan
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?