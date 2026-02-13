Advertisement
trendingNow13108018
Hindi Newsविज्ञानकोमोडो ड्रैगन जैसे दांत वाला ये जीव था डायनासोर का पूर्वज! वैज्ञानिकों के हाथ लगी करोड़ों साल पुरानी चाबी

कोमोडो ड्रैगन जैसे दांत वाला ये जीव था डायनासोर का पूर्वज! वैज्ञानिकों के हाथ लगी करोड़ों साल पुरानी 'चाबी'

Early Dinosaur Evolution: वैज्ञानिक अब उन शुरुआती जीवों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे आगे चलकर डायनासोर आए. खास तौर पर एक समूह जिसे सिलेसेर कहा जाता है उसपर बहस जारी है. सवाल यह है कि क्या ये सच में डायनासोर थे या उनके करीबी रिश्तेदार थे. कैसे से इनका अंत हो गया.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 13, 2026, 11:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोमोडो ड्रैगन जैसे दांत वाला ये जीव था डायनासोर का पूर्वज! वैज्ञानिकों के हाथ लगी करोड़ों साल पुरानी 'चाबी'

Early Dinosaur Evolution: डायनासोर का अंत 6.6 करोड़ साल पहले एक बड़े एस्टेरॉयड टकराव से हुआ था. हालांकि उनका राज आखिर शुरू कैसे हुआ, यह सवाल अब भी वैज्ञानिकों को उलझाए हुए है. नई रिसर्च बताती है कि ट्रायसिक काल के कुछ रहस्यमय रेप्टाइल्स, जैसे लुईसुखस और सिलेसेरस इस पहेली की चाबी हो सकते हैं. ये जीव शायद डायनासोर के शुरुआती रिश्तेदार थे या खुद शुरुआती डायनासोर. आइए समझते हैं.

कैसे शुरू हुआ डायनासोर का दौर?
हम जानते हैं कि 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड के टकराने से डायनासोर का युग खत्म हो गया. हालांकि उनसे करोड़ों साल पहले उनकी शुरुआत कैसे हुई यह अब भी साफ नहीं है. अर्जेंटीना में मिला 23.6 करोड़ साल पुराना एक जबड़े का जीवाश्म इस बहस के केंद्र में है. यह जबड़ा लुईसुखस नाम के रेप्टाइल्स का था. इसके दांत आज के कोमोडो ड्रैगन जैसे तेज और पीछे की ओर मुड़े हुए थे. लुईसुखस करीब पांच फीट लंबा था और घुटनों तक ऊंचा था. यह उस समय रहता था जब धरती पर घास नहीं उगी थी, बल्कि साइकैड और फर्न जैसे पौधे फैले थे. यह डायनासोर के आने से करीब 3 करोड़ साल पहले का समय था.

डायनासोर की पहचान क्या है?
वैज्ञानिक किसी जीव को डायनासोर मानने के लिए उसकी हड्डियों की खास बनावट देखते हैं. जैसे कूल्हे की हड्डी में एक खुला छेद होना और कुछ खास मांसपेशियों के निशान. लेकिन कई पुराने जीवों में कुछ लक्षण मिलते हैं तो कुछ नहीं मिलते. यही उलझन पैदा करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें, ट्रायसिक काल में सैटर्नेलिया जैसे कुछ छोटे दो पैरों पर चलने वाले रेप्टाइल्स मिले हैं, जिन्हें शुरुआती डायनासोर माना जाता है. हालांकि, ये सिर्फ दो बड़े समूहों लंबी गर्दन वाले सॉरोपोड और मांस खाने वाले थेरोपोड से जुड़े हैं. तीसरे बड़े समूह ऑर्निथिस्कियन, जिनमें स्टेगोसॉरस और ट्राइसैराटॉप्स आते हैं उनके शुरुआती रूप अब तक साफ नहीं मिले है.

सिलेसेर ने बढ़ाई बहस
2003 में पोलैंड में सिलेसेरस नाम का जीव मिला. इसमें डायनासोर जैसे कुछ लक्षण थे जैसे चोंच जैसी जबड़े की बनावट लेकिन इसका कूल्हा बंद था जबकि डायनासोर का खुला होता है. इसके बाद तंजानिया, ब्राजील और दूसरे इलाकों में भी ऐसे जीव मिले. आज करीब 13 प्रजातियां इस समूह में गिनी जाती हैं. कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ही असली शुरुआती ऑर्निथिस्कियन डायनासोर थे. अगर यह सही है, तो डायनासोर की शुरुआत 24 करोड़ साल पहले मानी जा सकती है, जो अभी के अनुमान से करीब 70 लाख साल पहले की बात होगी.

अभी और खोज बाकी
कुछ वैज्ञानिक अब भी मानते हैं कि सिलेसेर डायनासोर नहीं बल्कि उनके करीबी रिश्तेदार थे. नई स्टडी में सैकड़ों हड्डियों के लक्षणों की तुलना की जा रही है. DNA नहीं मिलने के कारण फैसला सिर्फ हड्डियों की बनावट से ही करना पड़ता है.

यह भी पढ़ें: भारत में मिला 6.8 करोड़ साल पुराना 'अनोखा' अंडा! दुनिया में एक ही है मौजूद, DU के वैज्ञानिकों का कमाल

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

dinosaur origin

Trending news

125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
Seva Teerth
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
ajit pawar plane crash
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
Indian Cattle Show 2026
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
भारत साथ खड़ा है... पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई, फौरन लिखने बैठ गए शहबाज
Bangladesh Elecion 2026
भारत साथ खड़ा है... पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई, फौरन लिखने बैठ गए शहबाज
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
Chinese Visa Scam
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
Bengaluru villa murder
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
Donkey Route
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
Punjab news in hindi
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर
DNA
'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर
फाड़ देती है छत, फिर बंकर में राख हो जाता है दुश्मन, कितनी घातक है स्कैल्प मिसाइल?
DNA
फाड़ देती है छत, फिर बंकर में राख हो जाता है दुश्मन, कितनी घातक है स्कैल्प मिसाइल?