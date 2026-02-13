कोमोडो ड्रैगन जैसे दांत वाला ये जीव था डायनासोर का पूर्वज! वैज्ञानिकों के हाथ लगी करोड़ों साल पुरानी 'चाबी'

Early Dinosaur Evolution: डायनासोर का अंत 6.6 करोड़ साल पहले एक बड़े एस्टेरॉयड टकराव से हुआ था. हालांकि उनका राज आखिर शुरू कैसे हुआ, यह सवाल अब भी वैज्ञानिकों को उलझाए हुए है. नई रिसर्च बताती है कि ट्रायसिक काल के कुछ रहस्यमय रेप्टाइल्स, जैसे लुईसुखस और सिलेसेरस इस पहेली की चाबी हो सकते हैं. ये जीव शायद डायनासोर के शुरुआती रिश्तेदार थे या खुद शुरुआती डायनासोर. आइए समझते हैं.

कैसे शुरू हुआ डायनासोर का दौर?

हम जानते हैं कि 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड के टकराने से डायनासोर का युग खत्म हो गया. हालांकि उनसे करोड़ों साल पहले उनकी शुरुआत कैसे हुई यह अब भी साफ नहीं है. अर्जेंटीना में मिला 23.6 करोड़ साल पुराना एक जबड़े का जीवाश्म इस बहस के केंद्र में है. यह जबड़ा लुईसुखस नाम के रेप्टाइल्स का था. इसके दांत आज के कोमोडो ड्रैगन जैसे तेज और पीछे की ओर मुड़े हुए थे. लुईसुखस करीब पांच फीट लंबा था और घुटनों तक ऊंचा था. यह उस समय रहता था जब धरती पर घास नहीं उगी थी, बल्कि साइकैड और फर्न जैसे पौधे फैले थे. यह डायनासोर के आने से करीब 3 करोड़ साल पहले का समय था.

डायनासोर की पहचान क्या है?

वैज्ञानिक किसी जीव को डायनासोर मानने के लिए उसकी हड्डियों की खास बनावट देखते हैं. जैसे कूल्हे की हड्डी में एक खुला छेद होना और कुछ खास मांसपेशियों के निशान. लेकिन कई पुराने जीवों में कुछ लक्षण मिलते हैं तो कुछ नहीं मिलते. यही उलझन पैदा करता है.

बता दें, ट्रायसिक काल में सैटर्नेलिया जैसे कुछ छोटे दो पैरों पर चलने वाले रेप्टाइल्स मिले हैं, जिन्हें शुरुआती डायनासोर माना जाता है. हालांकि, ये सिर्फ दो बड़े समूहों लंबी गर्दन वाले सॉरोपोड और मांस खाने वाले थेरोपोड से जुड़े हैं. तीसरे बड़े समूह ऑर्निथिस्कियन, जिनमें स्टेगोसॉरस और ट्राइसैराटॉप्स आते हैं उनके शुरुआती रूप अब तक साफ नहीं मिले है.

सिलेसेर ने बढ़ाई बहस

2003 में पोलैंड में सिलेसेरस नाम का जीव मिला. इसमें डायनासोर जैसे कुछ लक्षण थे जैसे चोंच जैसी जबड़े की बनावट लेकिन इसका कूल्हा बंद था जबकि डायनासोर का खुला होता है. इसके बाद तंजानिया, ब्राजील और दूसरे इलाकों में भी ऐसे जीव मिले. आज करीब 13 प्रजातियां इस समूह में गिनी जाती हैं. कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ही असली शुरुआती ऑर्निथिस्कियन डायनासोर थे. अगर यह सही है, तो डायनासोर की शुरुआत 24 करोड़ साल पहले मानी जा सकती है, जो अभी के अनुमान से करीब 70 लाख साल पहले की बात होगी.

अभी और खोज बाकी

कुछ वैज्ञानिक अब भी मानते हैं कि सिलेसेर डायनासोर नहीं बल्कि उनके करीबी रिश्तेदार थे. नई स्टडी में सैकड़ों हड्डियों के लक्षणों की तुलना की जा रही है. DNA नहीं मिलने के कारण फैसला सिर्फ हड्डियों की बनावट से ही करना पड़ता है.

