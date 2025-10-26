Advertisement
विज्ञान

एस्टोरोइड के धरती से टकराने पर खत्म नहीं हुए डायनासोर, न्यू मैक्सिको के नए रिसर्च में बड़ा खुलासा

Dinosaurs did not die: रिसर्च के बाद पाया की डायनासोर वाली सबसे युवा परतें उनके विलुप्त होने की घटना से 350000 वर्ष पहले की हैं. इन परतों की असल  पहचान 66.38 मिलियन वर्ष पुरानी है. इस रिसर्च का मतलब ये है कि न्यू मैक्सिको के डायनासोर क्रेटेशियस काल के लास्ट तक जिंदा थे.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 26, 2025, 07:36 PM IST
एस्टोरोइड के धरती से टकराने पर खत्म नहीं हुए डायनासोर, न्यू मैक्सिको के नए रिसर्च में बड़ा खुलासा

New Mexico research on Dinosaurs: करोड़ों वर्ष पहले धरती से खत्म हो चुके डायनासोर को लेकर आज भी लगातार रिसर्च जारी हैं. इसी सिलसिले में किए गए कुछ रिसर्च में ये खुलासा हुआ है की 6.6  करोड़ साल पहले धरती और एस्टोरोइड की टक्कर से पहले डायनासोर बहुत मजबूत थे. इतना ही नहीं उस वक्त डायनासोर खुब समृ्द्ध और एक दूसरे से अलग थे. हाल ही में न्यू मैक्सिको में एक जगह ऐसे जीवाश्म मिले हैं जो टक्कर के कुछ साल बाद के हैं. जिसके बाद इस बात को पुरजोर बल मिल रहा है कि एस्टोरोइड के धरती से टकराने पर डायनासोर खत्म नहीं हुए थे. 

कब तक जिंदा थे डायनासोर?
न्यू मैक्सिको के सैन जुआन बेसिन में हुए नए रिसर्च में रेडियोमेट्रिक और चुंबकीय विधि के उपयोग से चट्टान की परतों की फिर से जांच की गई है. रिसर्च के बाद पाया की डायनासोर वाली सबसे युवा परतें उनके विलुप्त होने की घटना से 350000 वर्ष पहले की हैं. इन परतों की असल  पहचान 66.38 मिलियन वर्ष पुरानी है. इस रिसर्च का मतलब ये है कि न्यू मैक्सिको के डायनासोर क्रेटेशियस काल के लास्ट तक जिंदा थे. रिसर्च टीम की तरफे से हैड्रोसॉर और विशाल सॉरोपॉड अलमोसॉरस की पहचान भी की गई है.  

जलवायु परिवर्तन कारण ?
रिसर्स में सामने आई नई जानकारी डायनासोर समुदाय के अलग-अलग क्षेत्रों में रहने की जानकारी देती हैं. इन सुमदायों में न्यू मैक्सिको के जीवाश्मों वाले क्रेस्टेड डकबिल और बड़े सॉरोपोड और मोंटाना में ट्राइसेराटॉप्स के साथ-साथ हैड्रोसॉर पाए गए हैं. हालांकि, इनका अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाना इस बात की ओर इशारा करता है की डायनासोर के पतन का नहीं बल्कि समय के जलवायु परिवर्तन कारण था. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 50 लाख साल से अंधेरे में डूबी गुफा! रोमानिया की 'मोविले केव' में मिले एलियन जैसे 37 जीव, जो धरती पर कहीं नहीं

डायनासोर नहीं थे खत्म होने की कगार पर 

डायनासोर के जीवाश्म विज्ञानी के अनुसार रिसर्च में डायनासोर के संकट में होने का कोई संकेत नहीं मिला. उनके साथ कुछ भी अलग नहीं हो रहा था और ऐसा भी नहीं था कि वो लगातार अपने पतन की ओर बढ़ रहे थे. यानी की धरती और एस्टोरोइड के टकराने से पहले डायनासोर खत्म होने की कगार पर नहीं थे. 

