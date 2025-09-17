धरती के इंजीनियर थे डायनासोर...इनके जाते है कैसे नदियों ने बदल लिया रास्ता? पढ़ें पूरी रिपोर्ट
विज्ञान

धरती के इंजीनियर थे डायनासोर...इनके जाते है कैसे नदियों ने बदल लिया रास्ता? पढ़ें पूरी रिपोर्ट

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों को एक नए शोध से पता चला है कि डायनासोर के खत्म होने का एक बहुत बड़ा कारण जमीन और नदियों में आए बदलाव भी थे. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 17, 2025, 12:28 PM IST
धरती के इंजीनियर थे डायनासोर...इनके जाते है कैसे नदियों ने बदल लिया रास्ता? पढ़ें पूरी रिपोर्ट

Dinosaur Extinction Impact: मिशिगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक नया शोध किया है. इस शोध के मुताबिक, जब डायनासोर खत्म हुए तो हमारी धरती पर बहुत बड़े बदलाव आए खासकर नदियों में. अमेरिका के पश्चिमी हिस्सों में वैज्ञानिकों ने पाया कि डायनासोर के खत्म होने के बाद वहां घने जंगल उग गए. इन जंगलों की वजह से नदियों में मिट्टी रुकने लगी और नदियाँ चौड़ी और घुमावदार बन गईं. इन जंगलों की वजह से नदियों में मिट्टी रुकने लगी और नदियां चौड़ी और घुमावदार बन गईं. यह शोध बताता है कि डायनासोर जैसे जीवों के खत्म होने से धरती पर बहुत बड़ा और गहरा असर हुआ. इस शोध के नतीजे कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट में प्रकाशित हुए.

शोध में क्या जानकारी सामने आई?
वैज्ञानिकों ने लंबे समय से देखा है कि डायनासोर के विलुप्त होने से पहले और बाद में चट्टानों की बनावट अलग-अलग थी. वैज्ञानिक इसका कारण हमेशा से निर्जीव चीजों को ही मानते थे. इसे लेकर जीवाश्म विज्ञानी ल्यूक वीवर ने अपने ताजा शोध में बताया कि, डायनासोर के खत्म होने के बाद घने जंगल उग गए और इन जंगलों ने नदियों के बहाव और मिट्टी के जमाव पर गहरा असर डाला. 

यह भी पढ़ें: क्या होगा अगर 1 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे धरती? जानें इसके खौफनाक नतीजे...

वैज्ञानिकों ने क्या-क्या जांच की?
वैज्ञानिकों की टीम ने फोर्ट यूनियन फॉर्मेशन नाम की एक खास चट्टान की जांच की. पहले टीम को लगा कि इसमें तालाब की मिट्टी जमा है लेकिन बाद में पता चला कि ये बड़े घुमावदार नदियों की मिट्टी थी. इसके अलावा जब डायनासोर थे जो पेड़-पौधे कम थे इसलिए नदियां बाढ़ के मैदानों में फैल जाती थी. डायनासोर के खत्म होने के बाद जंगल उग आए और इन पेड़ों ने नदियों के किनारों को मजबूत कर दिया जिससे बाढ़ कम हो गई और जमीन पर एक खास तरह की काली परत जमने लगी.

यह भी पढें: 4,500 सालों के बाद खुला मिस्र का सीलबंद 'टाइम कैप्सूल', अंदर जो मिला उसे देख छूट गई वैज्ञानिकों की कंपकंपी

क्या पड़ा था इसका असर?
इस शोध से जुड़े वैज्ञानिक वीवर को हाथियों जैसे बड़े जानवरों को देखकर यह विचार आया जो अपने आस-पास के माहौल को बदल देते हैं. वीवर ने सोचा कि डायनासोर भी बहुत बड़े थे इसलिए उनका पेड़-पौधों और जमीन पर जरूर कोई बड़ा असर रहा होगा. उन्होंने अपनी खोजों और पुराने शोधों को मिलाकर यह पता लगाया कि डायनासोर दरअसल पारिस्थितिकी तंत्र के इंजीनियर की तरह काम करते थे. इसका मतलब है कि वे सीधे तौर पर धरती की बनावट को बदलते थे.

