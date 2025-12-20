Advertisement
6.5 करोड़ साल पहले तबाही आई, धरती से मिट गए डायनासोर; फिर भी नदियों ने अपना बहाव क्यों नहीं बदला?

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों के मुताबिक, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर महातबाही आई थी. इस तबाही में डायनासोर समेत वन-जंगल सब खत्म हो गए. उसके बावजूद नदियों ने अपना रास्ता नहीं बदला था. अब इसकी वजह सामने आ गई है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 20, 2025, 10:41 PM IST
Latest Study on Extinction of Dinosaurs from Earth: करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर एक ऐसी तबाही आई, जिसमें डायनासोर समेत आधे से ज्यादा पौधे और जानवर खत्म हो गए. वैज्ञानिक भाषा में इस घटना को क्रेटेशियस–पेलियोजीन (K-Pg) यानी विलुप्ति घटना कहा जाता है. अब तक माना जाता रहा है कि इस घटना ने धरती की जलवायु, जंगल, जानवरों और नदियों तक सब कुछ उलट-पुलट कर दिया होगा. हालांकि अब सामने आई एक नई रिसर्च ने इस सोच को चुनौती दे दी है.

डायनासोर गए, लेकिन नदियां नहीं बदलीं

टीवी टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के मोंटाना राज्य में मौजूद लाखों साल पुरानी नदियों पर रिसर्च की गई थी. उस रिसर्च की हालिया स्टडी से पता चला है कि जब डायनासोर खत्म हुए, तब भी वहां की नदियां बिना ज्यादा बदले बहती रहीं. यानी इतना बड़ा प्राकृतिक संकट आने के बावजूद नदियों की दिशा, बहाव और बनावट पर तुरंत कोई बड़ा असर नहीं पड़ा.

यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च की है. अपनी स्टडी के दौरान उन्होंने मोंटाना के हेल क्रीक और फोर्ट यूनियन नाम की चट्टानी परतों का गहराई से अध्ययन किया. माना जाता है कि ये परतें उस दौर की थी, जब डायनासोर धरती से गायब हुए थे.

कैसे पता चला नदियों का हाल?

वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के लिए लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके को मैप किया. इसके बाद सैटेलाइट तस्वीरों और जमीनी सर्वे किया गया. इससे यह समझने की कोशिश की गई कि उस दौर में नदियां किस दिशा में बहती थीं और उनका स्वरूप कैसा था.

रिसर्च में चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि जब डायनोसोर धरती से लुप्त हो रहे थे.तब भी उन नदियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ. नदियों की दिशा में जो बड़े बदलाव दिखे, वे इस घटना के करीब 4 लाख साल बाद आए.

पहले क्या माना जाता था?

रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों के मुताबिक, अब तक यह मानना था कि जब बड़ा पर्यावरणीय संकट आता है, तो नदियां भी बदल जाती हैं. जैसे कि टेढ़ी-मेढ़ी बहने वाली नदियां अचानक कई धाराओं वाली उथली नदियों में बदल सकती हैं. लेकिन इस स्टडी ने दिखाया कि ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता.

इस रिसर्च से यह साबित हुआ कि नदियों का सिस्टम काफी मजबूत होता है. आसपास के जंगल, जानवर और पूरा इकोसिस्टम भले ही बर्बाद हो जाए, लेकिन नदियां लंबे समय तक स्थिर रह सकती हैं. उन पर प्रकृति के बाहरी प्रभावों का एकदम से असर नहीं होता. 

