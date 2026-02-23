ब्रह्मांड का 'बागी' ग्रह! वैज्ञानिकों की थ्योरी को दी चुनौती; जहां गैस होनी चाहिए थी, वहां मिला पत्थरों का संसार

अब तक खगोल वैज्ञानिकों का मानना था कि ज्यादातर ग्रह प्रणालियां एक तय पैटर्न को फॉलो करती हैं. छोटे और पथरीले ग्रह अपने तारे के पास होते हैं, जबकि बड़े गैस वाले ग्रह उससे काफी दूर घूमते हैं. हमारा सौर मंडल भी इसी नियम पर फिट बैठता है. लेकिन हाल ही में रेड ड्वार्फ तारे LHS 1903 के आसपास एक ऐसी खोज हुई है, जिसने इस समझ को चुनौती दे दी है. वैज्ञानिकों ने यहां एक पथरीला ग्रह खोजा है, जो सिस्टम के सबसे बाहरी हिस्से में मौजूद है. आम तौर पर इतनी दूरी पर गैस से भरे बड़े ग्रह मिलने की उम्मीद की जाती है.

एक सामान्य दिखने वाली प्रणाली की जांच

शुरुआत में रिसर्चर्स ने LHS 1903 के आसपास तीन ग्रहों की पहचान की. यह तारा हमारे सूरज से छोटा और ठंडा है. रेड ड्वार्फ तारे हमारी आकाशगंगा में बहुत आम हैं और इनके आसपास घूमते ग्रहों को ढूंढना आसान होता है. पहले तीन ग्रहों की व्यवस्था बिल्कुल सामान्य लगी. तारे के पास एक पथरीला ग्रह और उससे दूर दो गैस से भरपूर ग्रह, जो मिनी-नेप्च्यून जैसे थे. यह वही मॉडल था, जिसे वैज्ञानिक वर्षों से मानते आ रहे थे. इस सिद्धांत के अनुसार, जब कोई तारा बनता है तो उसके चारों ओर गैस और धूल की एक डिस्क बनती है, जिसे प्रोटोप्लानेटरी डिस्क कहा जाता है. तारे के पास ज्यादा गर्मी होने के कारण हल्की गैसें उड़ जाती हैं और वहां पथरीले ग्रह बनते हैं. दूर के ठंडे हिस्सों में गैस जमा रह सकती है और बड़े गैसीय ग्रह बनते हैं.

CHEOPS सैटेलाइट से मिला नया संकेत

कई सालों तक अध्ययन करने के बाद टीम को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के CHEOPS सैटेलाइट से नए डेटा मिले. यह सैटेलाइट एक्सोप्लैनेट्स के आकार को बहुत सटीकता से मापने के लिए बनाया गया है. इन नए आंकड़ों में एक चौथे ग्रह का पता चला, जिसे LHS 1903 e नाम दिया गया. यह ग्रह अपने तारे से सबसे ज्यादा दूरी पर घूमता है. जब वैज्ञानिकों ने इसके आकार और Mass की गणना की, तो नतीजा चौंकाने वाला था. यह ग्रह गैसीय नहीं बल्कि पथरीला निकला. यानी इसमें वह मोटा गैसीय लेयर नहीं है, जिसकी इतनी दूरी पर उम्मीद की जाती है.

क्यों टूटा ग्रह निर्माण का पैटर्न?

इस खोज ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. उन्होंने कई संभावनाओं पर विचार किया. क्या किसी बड़े टकराव ने इसकी गैस उड़ा दी? कंप्यूटर सिमुलेशन ने इस संभावना को कमजोर बताया. क्या ग्रहों ने अपनी जगह बदल ली? ऑर्बिटल विश्लेषण से यह भी गलत साबित हुआ. सबसे मजबूत तर्क “इनसाइड-आउट प्लैनेट फॉर्मेशन” मॉडल के पक्ष में मिला.

इस मॉडल के अनुसार, सभी ग्रह एक साथ नहीं बनते. वे एक-एक करके बनते हैं. जब एक ग्रह बनता है तो वह आसपास के गैस और धूल के माहौल को बदल देता है. समय के साथ डिस्क की गैस कम होती जाती है. अगर LHS 1903 e बाद में बना हो, जब ज्यादातर गैस खत्म हो चुकी थी, तो उसके पास सिर्फ ठोस पदार्थ ही बचे होंगे. यही कारण हो सकता है कि वह दूर होने के बावजूद पथरीला बना.बता दें, यह स्टडी प्रतिष्ठित जर्नल Science में पब्लिश हुई है.