Advertisement
trendingNow13197893
Hindi Newsविज्ञानवैज्ञानिकों ने खोजी 18 करोड़ साल पुरानी डॉल्फिन, 21 फीट थी लंबी; वजन जान रह जाएंगे हैरान; समुद्र में रहता था आतंक

वैज्ञानिकों ने खोजी 18 करोड़ साल पुरानी डॉल्फिन, 21 फीट थी लंबी; वजन जान रह जाएंगे हैरान; समुद्र में रहता था आतंक

हाल ही में जिटेलियाना में प्रकाशित एक शोध ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. वैज्ञानिकों ने जर्मनी के उत्तरी इलाके में एक क्ले पिट (मिट्टी की खदान) से करीब 18 करोड़ साल पुराने  इक्थियोसॉर के जीवाश्म की खोज की है. यह जीवाश्म मिस्टेलगाऊ क्ले पिट से मिला है और इसमें जबड़े के जोड़ों पर गंभीर चोट के निशान हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 29, 2026, 06:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वैज्ञानिकों ने खोजी 18 करोड़ साल पुरानी डॉल्फिन, 21 फीट थी लंबी; वजन जान रह जाएंगे हैरान; समुद्र में रहता था आतंक

दुनिया में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं, जिनके बारे में जानने के बाद लोग हैरान रह जाते हैं. वैज्ञानिक हर समय किसी न किसी नई खोज के बारे में लगे रहे हैं. इस बीच एक नई खोज ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. दावा किया जा रहा है कि पुरातत्वविदों ने जर्मनी के उत्तरी इलाके में एक क्ले पिट (मिट्टी की खदान) से करीब 18 करोड़ साल पुराने  इक्थियोसॉर के जीवाश्म की खोज की है. 

बताया जाता है कि यह विशाल समुद्री सरीसृप डॉप्लफिन केक आकार का था और जुरासिक काल में समुद्रों में इसका आतंक माना जाता था. खोजकर्ता बताते हैं कि यह जीवाश्म Temnodontosaurus नामक इक्थियोसॉर की प्रजाति से जुड़ा हुआ है. यह अपनी विशाल काया और तेज दांतों के लिए भी जाना जाता है. एक अनुमान के अनुसार, यह प्राणी उस वक्त करीब 21 फीट लंबा हुआ करता था. 

नई खोज के बारे में जानिए 

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह जीवाश्म मिस्टेलगाऊ क्ले पिट से मिला है और इसमें जबड़े के जोड़ों पर गंभीर चोट के निशान हैं. बहुत घिसे हुए दांत और पेट में गैस्ट्रोलिथ्स भी मिली हैं. वैज्ञानिक मान रहे हैं कि यह प्राणी गंभीर चोटों के बावजूद लंबे समय तक जीवित रहा, जो अपने आप में बहुत खास है. कुछ समय में चोटों के साथ शिकार करना उसके लिए काफी मुश्किल हो गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस नई रिसर्च को लेकर SNSB के पैलियोन्टोलॉजिस्ट डॉ. उलराइके अल्बर्ट का कहना है कि यह शोध अभी तक के मिले सबसे युवा जीवाश्मों में से एक है. उन्होंने बताया कि इस खोज से पता चलता है कि ये बड़े समुद्री सरीसृप दक्षिण-पश्चिम जर्मन बेसिन में पहले सोचे गए समय से भी अधिक समय तक जीवित रहे. 

यह भी पढ़ें: जमीन धंस रही और समुद्र बढ़ रहा... चेन्नई के 65 लाख लोगों पर मंडरा रहा खतरा? रिसर्च ने बढ़ाई चिंता

जानिए इस खोज से जुड़ी कुछ खास बातें

इक्थियोसॉर और आधुनिक डॉल्फिन में समानता कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एक सामान्य उदाहरण है. चूंकि, खोज में मिले  इक्थियोसॉर सरीसृप थे; वहीं, डॉल्फिन स्तनधारी होती हैं. इसके किसी समुद्री जीव के पेट में गैस्ट्रोलिथ्स मिलना अपने आप में काफी दुर्लभ है. जानकारी दें कि यह जीवाश्म जर्मनी के उरवेल्ट-संग्रहालय और संबंधित संस्थानों के सहयोग से अध्ययन किया गया है. इस संबंध में पूरा शोध जिटेलियाना में प्रकाशित किया गया है. 

यह भी पढ़ें: Photos: क्या इंसानों के जैसे पक्षियों को भी आता है पसीना, चिलचिलाती गर्मी में कैसे ये जीव रखते हैं खुद को Cool?

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Science News

Trending news

धर्म पूछ चाकू मारने वाला जुबैर कर रहा अजीबोगरीब बर्ताव, पूछताछ के दौरान क्या कर रहा?
Zubair Ansari
धर्म पूछ चाकू मारने वाला जुबैर कर रहा अजीबोगरीब बर्ताव, पूछताछ के दौरान क्या कर रहा?
बंगाल में वोटिंग के बीच कई जगहों पर मिले देसी बम, कहां-कहां होगी फिर से वोटिंग?
West Bengal assembly elections
बंगाल में वोटिंग के बीच कई जगहों पर मिले देसी बम, कहां-कहां होगी फिर से वोटिंग?
'EVM से छेड़छाड़ हुई तो वापस कराएंगे वोटिंग...', चुनाव के बीच आरोपों पर EC की सख्ती
West Bengal
'EVM से छेड़छाड़ हुई तो वापस कराएंगे वोटिंग...', चुनाव के बीच आरोपों पर EC की सख्ती
Exit Poll 2026 Live Update: जनता चौंकाएगी या टूटेंगे पुराने रिकॉर्ड? आने वाला है Zeenia का सबसे सटीक एग्जिट पोल
Zeenia Exit Poll 2026
Exit Poll 2026 Live Update: जनता चौंकाएगी या टूटेंगे पुराने रिकॉर्ड? आने वाला है Zeenia का सबसे सटीक एग्जिट पोल
'ये अहं की लड़ाई', बॉम्बे HC ने 2046 तक टाला केस, अब 15 जुलाई को होगी सुनवाई; जानिए
Bombay High Court
'ये अहं की लड़ाई', बॉम्बे HC ने 2046 तक टाला केस, अब 15 जुलाई को होगी सुनवाई; जानिए
बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में अब तक कहां-कहां हुई हिंसा? सुवेंदु अधिकारी का हुआ घेराव
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में अब तक कहां-कहां हुई हिंसा? सुवेंदु अधिकारी का हुआ घेराव
धर्म पूछकर हमला करने लोन वुल्‍फ के नोट्स को पढ़ेंगे तो कांप जाएंगे, खौफनाक थे इरादे
ISIS
धर्म पूछकर हमला करने लोन वुल्‍फ के नोट्स को पढ़ेंगे तो कांप जाएंगे, खौफनाक थे इरादे
गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में पीएम ने दौड़ाई सुपरफास्ट 'गुजरात-बंगाल एक्सप्रेस'
Narendra Modi news
गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में पीएम ने दौड़ाई सुपरफास्ट 'गुजरात-बंगाल एक्सप्रेस'
आईएसआई के इशारे पर ड्रोन से भेजी गई थी हथियारों की खेप, दिल्ली पुलिस ने सब कुछ दबोचा
Delhi news
आईएसआई के इशारे पर ड्रोन से भेजी गई थी हथियारों की खेप, दिल्ली पुलिस ने सब कुछ दबोचा
गुजरात में BJP के साथ हुआ खेला, आदिवासी इलाकों में केजरीवाल मॉडल पर जनता की मुहर
BJP
गुजरात में BJP के साथ हुआ खेला, आदिवासी इलाकों में केजरीवाल मॉडल पर जनता की मुहर