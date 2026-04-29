वैज्ञानिकों ने खोजी 18 करोड़ साल पुरानी डॉल्फिन, 21 फीट थी लंबी; वजन जान रह जाएंगे हैरान; समुद्र में रहता था आतंक

दुनिया में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं, जिनके बारे में जानने के बाद लोग हैरान रह जाते हैं. वैज्ञानिक हर समय किसी न किसी नई खोज के बारे में लगे रहे हैं. इस बीच एक नई खोज ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. दावा किया जा रहा है कि पुरातत्वविदों ने जर्मनी के उत्तरी इलाके में एक क्ले पिट (मिट्टी की खदान) से करीब 18 करोड़ साल पुराने इक्थियोसॉर के जीवाश्म की खोज की है.

बताया जाता है कि यह विशाल समुद्री सरीसृप डॉप्लफिन केक आकार का था और जुरासिक काल में समुद्रों में इसका आतंक माना जाता था. खोजकर्ता बताते हैं कि यह जीवाश्म Temnodontosaurus नामक इक्थियोसॉर की प्रजाति से जुड़ा हुआ है. यह अपनी विशाल काया और तेज दांतों के लिए भी जाना जाता है. एक अनुमान के अनुसार, यह प्राणी उस वक्त करीब 21 फीट लंबा हुआ करता था.

नई खोज के बारे में जानिए

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह जीवाश्म मिस्टेलगाऊ क्ले पिट से मिला है और इसमें जबड़े के जोड़ों पर गंभीर चोट के निशान हैं. बहुत घिसे हुए दांत और पेट में गैस्ट्रोलिथ्स भी मिली हैं. वैज्ञानिक मान रहे हैं कि यह प्राणी गंभीर चोटों के बावजूद लंबे समय तक जीवित रहा, जो अपने आप में बहुत खास है. कुछ समय में चोटों के साथ शिकार करना उसके लिए काफी मुश्किल हो गया.

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इस नई रिसर्च को लेकर SNSB के पैलियोन्टोलॉजिस्ट डॉ. उलराइके अल्बर्ट का कहना है कि यह शोध अभी तक के मिले सबसे युवा जीवाश्मों में से एक है. उन्होंने बताया कि इस खोज से पता चलता है कि ये बड़े समुद्री सरीसृप दक्षिण-पश्चिम जर्मन बेसिन में पहले सोचे गए समय से भी अधिक समय तक जीवित रहे.

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जानिए इस खोज से जुड़ी कुछ खास बातें

इक्थियोसॉर और आधुनिक डॉल्फिन में समानता कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एक सामान्य उदाहरण है. चूंकि, खोज में मिले इक्थियोसॉर सरीसृप थे; वहीं, डॉल्फिन स्तनधारी होती हैं. इसके किसी समुद्री जीव के पेट में गैस्ट्रोलिथ्स मिलना अपने आप में काफी दुर्लभ है. जानकारी दें कि यह जीवाश्म जर्मनी के उरवेल्ट-संग्रहालय और संबंधित संस्थानों के सहयोग से अध्ययन किया गया है. इस संबंध में पूरा शोध जिटेलियाना में प्रकाशित किया गया है.

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