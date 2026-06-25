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लंबी जिंदगी पाने का सीक्रेट क्‍या है? 3 बहनों की कहानी खोलेगी इस मिस्‍ट्री से पर्दा

ब्राजील की तीन बहनों ने लंबी उम्र का राज खोजने में जुटे वैज्ञानिकों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगाई है. इन तीनों जीवित बहनों की कुल उम्र ने मिलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jun 25, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:36 PM IST
लंबी जिंदगी पाने का सीक्रेट क्‍या है? 3 बहनों की कहानी खोलेगी इस मिस्‍ट्री से पर्दा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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