ब्राजील की तीन बहनों ने लंबी उम्र का राज खोजने में जुटे वैज्ञानिकों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगाई है. इन तीनों जीवित बहनों की कुल उम्र ने मिलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. साओ पाउलो यूनिवर्सिटी की मायाना ज़ैट्ज के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम 'DNA लॉन्गेवो प्रोजेक्ट' पर काम कर रही है, जिसका मकसद उम्र बढ़ने के पीछे के बायोलॉजिकल कारणों का पता लगाना है. जानकारों का मानना ​​है कि इन बहनों के मामले का अध्ययन करने से यह समझने में मदद मिल सकती है कि कुछ लोग बहुत ज्‍यादा उम्र में भी शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने रहते हैं.