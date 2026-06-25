ब्राजील की तीन बहनों ने लंबी उम्र का राज खोजने में जुटे वैज्ञानिकों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगाई है. इन तीनों जीवित बहनों की कुल उम्र ने मिलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. साओ पाउलो यूनिवर्सिटी की मायाना ज़ैट्ज के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम 'DNA लॉन्गेवो प्रोजेक्ट' पर काम कर रही है, जिसका मकसद उम्र बढ़ने के पीछे के बायोलॉजिकल कारणों का पता लगाना है. जानकारों का मानना है कि इन बहनों के मामले का अध्ययन करने से यह समझने में मदद मिल सकती है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा उम्र में भी शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने रहते हैं.
रिसर्चर का मानना है कि जेनेटिक्स में कई सवालों के जवाब छिपे हो सकते हैं. टीम को उम्मीद है कि 90 और 100 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का अध्ययन करके वे ऐसे गुणों का पता लगा पाएंगे जो शरीर को उम्र बढ़ने के असर से बचाने में मदद करते हैं. इसकी तुलना उन लोगों से की जाएगी जिन्हें कम उम्र में ही स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं.
यूनिवर्सिटी के ह्यूमन जीनोम रिसर्च सेंटर के कोऑर्डिनेटर जैट्ज ने कहा, 'DNA टेस्टिंग के जरिए हम सुरक्षा देने वाले जीन्स का पता लगाते हैं, और हमें पता है कि ऐसे कई जीन्स मौजूद हैं. जितने ज्यादा लोग 100 साल से ज्यादा उम्र तक जीवित रहेंगे. खासकर ऐसे परिवार जिनमें कई सदस्य 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं, हमारी रिसर्च उतनी ही सटीक होगी.'
बहनों का किस्सा
ब्राजील की तीन बहनें- जुलिना डी डेउस नुनेस (103), जोराइडे डी डेउस मोटा (104) और लेविटा डी डेउस नुनेस (109)—की पहचान 'लॉन्गेवीक्वेस्ट' (LongeviQuest) के जरिए हुई. यह संस्था दुनिया भर में उम्र के रिकॉर्ड की पुष्टि करती है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के साथ मिलकर काम करती है. ये बहनें रियो डी जनेरियो में रहती हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि सेहत बनाए रखने में पर्यावरण से जुड़े कारकों की तुलना में आनुवंशिक (जेनेटिक) कारकों की भूमिका ज्यादा हो सकती है.
लॉन्गेवीक्वेस्ट के CEO बेन मेयर्स ने कहा, 'जब बहनें इतनी उम्र तक पहुंचती हैं तो साफ तौर पर इसमें एक मजबूत जेनेटिक पहलू होता है. लेकिन चूंकि वे एक-दूसरे के पास रहती हैं, इसलिए उनके पास एक सपोर्ट नेटवर्क भी होता है और जरूरत पड़ने पर परिवार उनकी मदद कर सकता है. निश्चित रूप से इसमें एक सामुदायिक पहलू भी है.'
इन तीनों महिलाओं ने अपनी लंबी उम्र का श्रेय किसी गुप्त फॉर्मूले के बजाय हेल्दी डाइट और एक्टिव लाइफस्टाइल जैसी साधारण आदतों को दिया है. अपने बचपन को याद करते हुए जुलिना ने बताया कि उन्होंने नदियों में तैरने और मछली पकड़ने में काफी समय बिताया. उन्होंने कहा, 'सब कुछ ताजा होता था. हमारे पास रेफ्रिजरेटर नहीं था.'
जोराइडे ने कहा कि ब्रेस्टफीडिंग बहुत जरूरी है. लेविटा ने कहा कि मेरा बचपन और जवानी अच्छी रही. मुझे कोई शिकायत नहीं है. हर बहन ने जिंदगी में अलग-अलग रास्ते चुने. लेविटा ने टेलीविजन नेटवर्क से जुड़ने से पहले क्राफ्ट का काम किया. जोराइडे ने पांच बच्चों की परवरिश करते हुए नर्सिंग में करियर बनाया, और जुलिना ने अपने छह बच्चों और परिवार की देखभाल में खुद को समर्पित कर दिया.
लेविटा ने कहा कि मेरा बचपन और जवानी अच्छी रही. मुझे कोई शिकायत नहीं है. रिसर्चर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उम्र बढ़ने के साथ जेनेटिक गुण दिल की सेहत, मांसपेशियों की मजबूती और सोचने-समझने की क्षमता को बनाए रखने में कैसे मदद कर सकते हैं.
जैट्स के साथ काम करने वाले रिसर्चर जोआओ पाउलो गुइलहर्मे ने कहा कि इस स्टडी का मकसद 500 ऐसे लोगों तक पहुंचना है जो 100 साल या उससे उम्र के हैं, ताकि हम लंबी उम्र के बारे में ज्यादा पक्के नतीजे निकाल सकें.'