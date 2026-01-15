DNA: NASA को मंगल ग्रह पर साइंटिस्ट शेफ तलाश, ये काम पूरा करने पर मिलेगा 6 करोड़ का इनाम; क्या है चैलेंज?

Advertisement
Hindi Newsविज्ञानDNA: NASA को मंगल ग्रह पर साइंटिस्ट शेफ तलाश, ये काम पूरा करने पर मिलेगा 6 करोड़ का इनाम; क्या है चैलेंज?

नासा ने Deep Space Food Challenge की शुरुआत की है. एक तरीके का चैलेंज है, जो astronauts को लंबे समय तक स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना देने के लिए है, जिससे किसी मंगल के मिशन पर गए अंतरिक्षयात्री भूखे न रहें. इस चैलेंज को पूरा करने वालों को अच्छा इनाम भी दिया जाएगा.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 15, 2026, 11:27 PM IST
Mission Mars: मंगल ग्रह और नासा उसके मिशन से जुड़ी एक खबर सामने आई है. कई लोग खाना बनाने के शौकीन होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये खबर खास है. घर पर रोटी-सब्जी तो हर कोई बना लेता है, लेकिन NASA मार्स के लिए मास्टरशेफ की तलाश में है, NASA ने Deep Space Food Challenge की शुरुआत की है. आइए आपको बताते हैं ये चैलेंज क्या है? इसे जीतने वाले को इनाम क्या मिलेगा? इसमें हिस्सा कैसे ले सकते हैं. 

क्या है नासा का नया प्रोग्राम?

नासा आने वाले वक्त में मार्स मिशन की तैयारी कर रहा है. ये मार्स मिशन आम स्पेस मिशन से लंबा होगा. ऐसे में वहां अंतरिक्ष यात्री खाएंगे क्या, ये एक बड़ी समस्या होने वाली है. इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए NASA ने एक चैलेंज शुरू किया है. ये चैलेंज astronauts को लंबे समय तक स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना देने के लिए है, ताकि वो Mars पर भूखे न रहें. 

ये चैलेंज सुनने में जितना आसान है ये उतना है नहीं, इसमें आम खाना नहीं बनाना है, बल्कि खाने पीने के एक ऐसे इंतजाम को ईजाद करना है जिसमें अंतरिक्ष यात्री. खुद ही मार्स पर खाना, उगा सकें और उसे आसानी से बना सकें.

6 करोड़ का मिलेगा इनाम 

यानी नासा को सिर्फ शेफ नहीं, एक साइंटिस्ट शेफ की जरूरत है. ये चैलेंज मुश्किल तो है, लेकिन NASA ने इसके लिए प्राइज मनी भी दमदार रखी है.. इस चैलेंज को जीतने वाले शेफ को 6 करोड़ रुपये का इनाम मिलने वाला है. 

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

