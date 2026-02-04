स्पेस में जाने पर भूख ज्यादा लगती है या कम? जानें एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी में होते हैं कौन से बदलाव

Space Station Astronauts Body Change: जीरो ग्रेविटी में पाचन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है. पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण खाने को पेट के निचले हिस्से में रखने में मदद करता है, लेकिन स्पेस में खाना और गैस पेट के ऊपरी हिस्से में तैरते रहते हैं.
Space Station Astronauts Body Change: अंतरिक्ष का वातावरण पृथ्वी से पूरी तरह अलग होता है, जिसका सीधा असर मानव शरीर की जैविक प्रक्रियाओं और भूख पर पड़ता है. आइए जानते हैं कि जीरो ग्रेविटी में एस्ट्रोनॉट्स की भूख और शरीर में क्या बदलाव आते हैं:
1. भूख में कमी और स्वाद का बदलना
अंतरिक्ष में जाने पर अधिकांश एस्ट्रोनॉट्स को भूख कम लगती है. इसका मुख्य कारण शरीर में तरल पदार्थों का ऊपर की ओर बढ़ना है, जिससे पेट हमेशा भरा-भरा महसूस होता है. इसके अलावा, माइक्रोग्रैविटी में सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, जिससे खाना बेस्वाद लगने लगता है. यही वजह है कि अंतरिक्ष यात्री अक्सर अपनी भूख बढ़ाने के लिए तीखे सॉस या ज्यादा मसालेदार भोजन की मांग करते हैं.
2. पाचन तंत्र और मेटाबॉलिज्म पर असर
जीरो ग्रेविटी में पाचन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है. पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण खाने को पेट के निचले हिस्से में रखने में मदद करता है, लेकिन स्पेस में खाना और गैस पेट के ऊपरी हिस्से में तैरते रहते हैं. इससे अक्सर 'एसिड रिफ्लक्स' और भारीपन महसूस होता है. इसके अलावा, शरीर का मेटाबॉलिज्म बदल जाता है, जिससे शरीर को ऊर्जा बनाए रखने के लिए विशेष प्रकार के पोषण की आवश्यकता होती है.
3. तरल पदार्थों का चेहरे की ओर बहाव
अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण शरीर का रक्त और अन्य तरल पदार्थ पैरों के बजाय चेहरे और छाती की ओर चले जाते है. इसे 'फ्लुइड शिफ्ट' कहते है. इसकी वजह से चेहरा सूज जाता है (पफी फेस) और नाक बंद महसूस होती है, ठीक वैसे ही जैसे हमें जुकाम में महसूस होता है. इस स्थिति में खाने की खुशबू नहीं आती, जो भूख कम होने का एक बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है.
4. मांसपेशियों और वजन का घटना
शारीरिक मेहनत कम होने और भूख में कमी के कारण अतरिक्ष यात्रियों का वजन तेजी से गिर सकता है. गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में मांसपेशियों का उपयोग नहीं होता, जिससे वे कमजोर होने लगती हैं. यदि यात्री पर्याप्त कैलोरी नहीं लेते, तो उनका शरीर ऊर्जा के लिए अपनी ही मांसपेशियों को जलाना शुरू कर देता है. इसीलिए उन्हें सख्त डाइट प्लान का पालन करना पड़ता है.
5. हड्डियों के घनत्व में गिरावट
भूख और पोषण का सीधा संबंध हड्डियों की सेहत से भी है. अंतरिक्ष में रहने पर हड्डियों से कैल्शियम तेजी से निकलता है (प्रति माह लगभग 1% की दर से). यदि एस्ट्रोनॉट्स सही मात्रा में विटामिन-डी और कैल्शियम युक्त भोजन नहीं लेते, तो उनकी हड्डियां बहुत कमजोर हो सकती हैं. लौटने के बाद इस कमी को पूरा करने में महीनों या सालों का समय लग सकता है.