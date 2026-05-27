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Hindi Newsविज्ञानपानी में सांस, बिना पसीने की जिंदगी... मछलियों के शरीर का साइंस समझिए

पानी में सांस, बिना पसीने की जिंदगी... मछलियों के शरीर का साइंस समझिए

मछलियों का शरीर प्रकृति ने बेहद करीने से बनाया है. उनकी कई खूबियां हैं, जो उन्हें बेहद खास बनाती हैं. पानी में उनके जीवन का साइंस बेहद दिलचस्प है. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: May 27, 2026, 05:16 PM IST
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Fish Breathing Science
Fish Breathing Science

भयंकर गर्मी ने इस समय इंसानों का बुरा हाल कर रखा है. हीटवेव लोगों को झुलसा रही है. भारत तो तप ही रहा, इस समय यूरोप में भी भीषण गर्मी पड़ रही है. गर्मी में लोग पसीने से लथपथ हो रहे हैं. लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि पानी में रहने वाली मछली को भी क्या पसीना आता है? पानी में रहकर वो कैसे सांस लेती है? पानी से बाहर आते ही वो दम क्यों तोड़ देती है? 

गलफड़े में मछलियों की जान!

दरअसल, इंसानों की तरह मछलियों को भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है. फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि मछलियां पानी में घुली ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं. इसके लिए प्रकृति ने उनके शरीर में एक खास ऑर्गन बनाया है, जिसे गलफड़ा यानी गिल्स कहते हैं.

मछली सबसे पहले अपने मुंह से पानी अंदर लेती है. यह पानी गलफड़ों तक पहुंचता है, जहां हजारों बेहद पतली ब्लड वेसेल्स होती हैं. ये ब्लड वेसेल्स पानी में घुली ऑक्सीजन को खून में मिला देती हैं. इसके बाद खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गलफड़ों से वापस पानी में छोड़ दी जाती है. आसान भाषा में समझें तो गलफड़े मछलियों के लिए वही काम करते हैं, जो इंसानों के लिए फेफड़े करते हैं.

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वैज्ञानिकों के मुताबिक पानी में ऑक्सीजन की मात्रा हवा के मुकाबले काफी कम होती है. इसलिए मछलियों की सांस लेने की प्रक्रिया इंसानों से ज्यादा कठिन मानी जाती है. यही वजह है कि उनके गलफड़े बेहद खास तरीके से बने होते हैं और ऑक्सीजन खींचने में काफी प्रभावी होते हैं. इसके अलावा मछलियों को इंसानों के मुकाबले कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है. समंदर में कई ऐसी जगहें भी होती हैं, जहां ऑक्सीजन लेवल बेहद कम होता है. इन जगहों पर मछलियां भी सांस नहीं ले पातीं. ऐसी जगहों को 'डेथ जोन' कहा जाता है, क्योंकि जहां मछलियां तक सांस न ले पाएं, वहां फिर इंसान कैसे पहुंच पाएंगे.  

मछलियां पानी के बाहर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पातीं, क्योंकि उनके गलफड़े सिर्फ पानी में ही सही तरीके से काम करते हैं. पानी से बाहर आने पर गलफड़ों की पतली संरचना सूखने लगती है और ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है. यही कारण है कि मछलियों का दम हवा में घुटने लगता है.

क्या मछलियों को भी आता है पसीना? 

दिलचस्प बात यह भी है कि मछलियों को पसीना नहीं आता. इंसानों में पसीना शरीर को ठंडा रखने का काम करता है. पसीना त्वचा से निकलकर वेपोराइज होता है और शरीर की गर्मी कम करता है. लेकिन मछलियां तो पहले से ही पानी में रहती हैं, इसलिए उनके शरीर को ठंडा करने के लिए पसीने की जरूरत नहीं पड़ती. दूसरा कारण मछलियों का खून है. इंसानों का खून गर्म होता है, जबकि मछलियां 'कोल्ड-ब्लडेड' यानी ठंडे खून वाली जीव होती हैं. इसका मतलब है कि उनके शरीर का तापमान आसपास के पानी के तापमान के हिसाब से बदलता रहता है. शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए भी वे पसीने की बजाय गलफड़ों का इस्तेमाल करती हैं.

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