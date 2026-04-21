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Hindi Newsविज्ञानमंगल पर दिखे उड़ने वाले कीड़े? NASA की तस्वीरों ने दुनिया को चौंकाया, क्या लाल ग्रह पर मिल गया जीवन का सबूत

मंगल पर दिखे उड़ने वाले कीड़े? NASA की तस्वीरों ने दुनिया को चौंकाया, क्या लाल ग्रह पर मिल गया जीवन का सबूत

NASA Mars photos: लाल ग्रह यानी मंगल पर जीवन की तलाश के बीच एक चौंकाने वाले दाने ने सबको हैरान कर दिया है. नासा के क्यूरियोसिटी रोवर से प्राप्त तस्वीरों को लेकर दावा किया जा रहा है कि लाल ग्रह पर उड़ने वाले कीड़े मौजूद हैं. एक वैज्ञानिक ने अपने रिसर्च पेपर में इन तस्वीरों में पंखों और पैरों वाले जीवों की मौजूदगी का दावा किया गया है. हकीकत क्या है, नासा क्या कहता है इन दावों पर आइए जानते हैं...

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 21, 2026, 09:49 AM IST
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Image-NASA
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Life on Mars: ब्रह्मांड में क्या सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दशकों से तलाशा जा रहा है. लेकिन हाल ही में नासा के मंगल मिशन से आई एक तस्वीर ने इंटरनेट पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है. वैज्ञानिकों से लेकर सोशल मीडिया तक, हर जगह यही चर्चा है कि क्या लाल ग्रह पर पंखों वाले कीड़े मौजूद हैं? जहां एक तरफ कुछ एक्सपर्ट्स इन तस्वीरों में जीवन का दावा कर रहे हैं, वहीं नासा के वैज्ञानिक इसे कुछ और ही बता रहे हैं. आखिर इस दावे का सच क्या है? आइए जानते हैं...

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में इंटरनेट पर नासा से आई कुछ तस्वीरें वायरल हुईं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि नासा के क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा भेजी गई तस्वीरों में पंखों वाले कीड़े और शिकारी जीवों जैसी आकृतियां देखी गई हैं. तस्वीरों को लेकर इस दावे के पीछे एख कीटविज्ञानी विलियम रोमोसर का हाथ है. विलियम ने नासा के सार्वजनिक डेटा का विश्लेषण करते हुए एक रिसर्च पेपर पेश किया, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि मंगल की सतह पर ऐसे जीव मौजूद हैं जिनके पंख और पैर साफ-साफ दिखाई देते हैं. उनके मुताबिक ये आकृतियां न सिर्फ जीव के जैसी हैं बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे उनमें हलचल हो रही हो या अपने वातावरण के साथ तालमेल बिठा रही हों.

क्या कहता है साइंस?

इस हैरान कर देने वाले दावा को नासा और दुनिया भर के ज्यादातर वैज्ञानिक सिरे से खारिज कर रहे हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सब पैरेडोलिया नाम की एक मनोवैज्ञानिक स्थिति की वजह से हो रहा है.

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पैरेडोलिया, इंसानी दिमाग की वह स्थिति है, जिसमें हम किसी भी रैंडम पैटर्न या पत्थरों की बनावट में जानी-पहचानी आकृतियां देखने लगते हैं.

(ये भी पढ़ेंः समुद्र में छिपा था 183 मिलियन साल पुराना राज, वैज्ञानिकों ने किया X-Ray तो...)

हकीकत क्या है

वायरल हो रही तस्वीर में जो मंगल पर जो कीड़े होने का दावा किया जा रहा है, वे वास्तव में वहां के पत्थरों की आकृतियां हैं, जो करोड़ों सालों से चल रही धूल भरी आंधी और कटाव के कारण से अजीबोगरीब आकार ले चुके हैं.

नासा का यह कहना है कि मंगल पर अभी तक किसी भी बड़े जीव या कीड़े-मकोड़े के सबूत नहीं मिले हैं. हालांकि, नासा के परसेवेरेंस रोवर ने हाल ही में चेयावा फॉल्स नाम की चट्टान में प्राचीन सूक्ष्मजीवों के संकेत जरूर पाए हैं, वैज्ञानिकों का लक्ष्य अभी मंगल पर कीड़े खोजना नहीं है, बल्कि यह पता लगाना है कि क्या अरबों साल पहले वहां बैक्टीरिया जैसे छोटे जीव मौजूद थे?

(ये भी पढ़ेंः सूरज के डेथ जोन से आई पहली तस्वीर! पार्कर प्रोब ने कैमरे में कैद किया सौर तूफानों...)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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