सिर्फ वहम नहीं है 'भूत' दिखने का अहसास! वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला क्यों आंखों के सामने नाचती हैं डरावनी परछाइयां

Science of Ghost Sightings: क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पुरानी इमारत या कमरे में कदम रखें और तुरंत आपके रोंगटे खड़े हो जाएं? न कोई आहट हो, न ही कोई दिखाई दे, फिर भी मन में एक अजीब सी घबराहट और भारीपन महसूस होने लगता है. इस स्थिति को पैरानॉर्मल एक्टिविटी या भूत-प्रेत का साया मानकर डर जाते हैं, लेकिन हाल ही में हुए एक रिसर्च ने कुछ और ही कहानी बयां की है. वैज्ञानिकों के रिसर्च में सामने आया है कि यह कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि इन्फ्रासाउंड का पूरा खेल है. क्या है इन्फासाउंड और उसकी वजह से क्यों इंसान मानों डर जाता है, आइए जानते हैं सभी सवालों का जवाब.

क्या है इन्फ्रासाउंड का रहस्य?

इन्फ्रासाउंड एक ऐसी ध्वनि की तरंगे होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है. इंसानी कान 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की ही आवाजों को सुन पाता है, इसलिए इन्फ्रासाउंड हमें सुनाई नहीं देती. लेकिन सुनाई न देने का यह मतलब नहीं होता है कि यह हमारे शरीर पर असर नहीं करती हैं. कनाडा की मैकएवान यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक स्टडी में पाया कि यह अदृश्य आवाज हमारे मूड को खराब कर सकती है. रिसर्च के दौरान 36 लोगों को 18 हर्ट्ज की इन्फ्रासाउंड के संपर्क में रखा गया. हैरानी वाली बात यह थी कि किसी को भी आवाज सुनाई नहीं दी, फिर भी उनके शरीर ने इस पर प्रतिक्रिया दी.

शरीर पर पड़ता है सीधा असर

स्टडी के दौरान जब लोगों के लार के सैंपल लिए गए, तो उनमें कोर्टिसोल का लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था. कोर्टिसोल शरीर का मुख्य स्ट्रेस हार्मोन होता है. इन्फ्रासाउंड के संपर्क में आने पर लोग ज्यादा चिड़चिड़े, दुखी और स्ट्रेस महसूस करने लगे. खास बात यह है कि इन्फ्रासाउंड की मौजूदगी में लोगों को शांत संगीत भी दुखद और डरावना लगने लगा.

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पुरानी इमारतों और भूतों का कनेक्शन

वैज्ञानिकों का यह मानना है कि पुरानी इमारतों या फैक्ट्रियों में इन्फ्रासाउंड पैदा होने के कई स्रोत होते हैं. पुरानी पाइपलाइनें, वेंटिलेशन सिस्टम, तेज हवाओं का टकराव या ज्यादा ट्रैफिक का कंपन ये सभी मिलकर इन्फ्रासाउंड पैदा करते हैं.

पहले के रिसर्च में पाया गया कि 18 से 19 हर्टज की फ्रीक्वेंसी आंखों की पुतलियों में कंपन पैदा कर सकती है, जिससे इंसान को धुंधली आकृतियां या परछाइयां दिखने लगती हैं. जब शरीर स्ट्रेस महससू करता है और आंखें भ्रम पैदा करती हैं, तो इंसान उसे भूत जैसा कुछ मान लेता है.

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क्या यह चिंता का विषय है?

हालांकि अभी यह रिसर्च छोटे स्तर पर हुई है, लेकिन यह शहरी जीवन के लिए एक बड़ी चेतावनी है. अगर दीवारों से आने वाली एक न सुनाई देने वाली गूंज हमारे मेंटल हेल्थ को बिगाड़ सकती है, तो लंबे समय तक ऐसी जगहों पर रहने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं. अगली बार जब आपको किसी जगह पर डर महसूस हो, तो घबराएं नहीं हो सकता है कि वह घर आपसे उस भाषा में बात कर रहा हो जिसे आपके कान सुन नहीं सकते.

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