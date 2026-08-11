क्या तारे भी इंसान की तरह मर जाते हैं? मरने के बाद बॉडी का क्या होता है, भारतीय वैज्ञानिकों ने खोज लिया राज; ढूंढे 2 'डेड स्टार्स'

Latest Research on Dwarf Stars: क्या इंसानों की तरह तारे भी एक दिन मर जाते हैं? अगर वे मर जाते हैं तो उसके बाद उनका क्या होता है? वे कहां चले जाते हैं? भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने अब इस बड़े राज का पता लगा लिया है. भारतीय खगोलविदों के नेतृत्व वाली वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक-दूसरे की ओर रिकॉर्ड गति से चक्कर लगाते हुए मृत तारों के एक जोड़े की खोज की है. टीम ने यह खोज चीनी नेतृत्व वाले आइंस्टीन प्रोब मिशन और नासा के एनआईसीईआर (NICER) टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए की.