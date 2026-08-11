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क्या तारे भी इंसान की तरह मर जाते हैं? मरने के बाद बॉडी का क्या होता है, भारतीय वैज्ञानिकों ने खोज लिया राज; ढूंढे 2 'डेड स्टार्स'

Latest Studies on Dead Stars: क्या अंतरिक्ष में चमकने वाले तारे भी इंसान की तरह एक दिन मर जाते हैं? मरने के बाद उन तारों के साथ क्या होता है. भारतीय वैज्ञानिकों ने इन सब सवालों से जुड़ा बड़ा राज खोज लिया है. उन्होंने 'मुक्ति' के लिए अंतरिक्ष में भटकते 2 'डेड स्टार्स' खोजे हैं. इस खोज के नतीजों से पूरी दुनिया हैरान है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 11, 2026, 10:23 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:27 PM IST
क्या तारे भी इंसान की तरह मर जाते हैं? मरने के बाद बॉडी का क्या होता है, भारतीय वैज्ञानिकों ने खोज लिया राज; ढूंढे 2 'डेड स्टार्स'

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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