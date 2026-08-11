क्या तारे भी इंसान की तरह मर जाते हैं? मरने के बाद बॉडी का क्या होता है, भारतीय वैज्ञानिकों ने खोज लिया राज; ढूंढे 2 'डेड स्टार्स'

Latest Research on Dwarf Stars: क्या इंसानों की तरह तारे भी एक दिन मर जाते हैं? अगर वे मर जाते हैं तो उसके बाद उनका क्या होता है? वे कहां चले जाते हैं? भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने अब इस बड़े राज का पता लगा लिया है. भारतीय खगोलविदों के नेतृत्व वाली वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक-दूसरे की ओर रिकॉर्ड गति से चक्कर लगाते हुए मृत तारों के एक जोड़े की खोज की है. टीम ने यह खोज चीनी नेतृत्व वाले आइंस्टीन प्रोब मिशन और नासा के एनआईसीईआर (NICER) टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए की.
अंतरिक्ष की दुनिया यह खबर बेहद दिलचस्प और हैरान कर देने वाली है. भारतीय खगोलविदों (Astronomers) की अगुवाई वाली एक इंटरनेशनल टीम ने अंतरिक्ष में 'मरे हुए तारों' (Dead Stars) की एक ऐसी जोड़ी खोजी है, जो रिकॉर्ड स्पीड से एक-दूसरे के करीब आ रही है. ये दोनों तारे इतनी तेजी से एक-दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं कि वैज्ञानिक भी हैरान हैं. इस स्टडी को हाल ही में मशहूर साइंस जर्नल 'द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स' में छापा गया है.
इस पूरी रिसर्च की कमान भारत के हाथों में थी. पुणे में मौजूद 'इंटरनेशनल सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स' (IUCAA) के डॉक्टर राहुल शर्मा और प्रोफेसर चंद्रेयी मैत्रा ने इस इंटरनेशनल टीम की अगुवाई की.
वैज्ञानिकों ने चीन के 'आइंस्टीन प्रोब मिशन' और नासा के 'NICER' टेलीस्कोप से मिले डेटा का इस्तेमाल करके इस अनोखे स्टार सिस्टम को ट्रैक किया है. इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के 'XMM-न्यूटन' टेलीस्कोप के पुराने डेटा को भी मिलाकर करीब साढ़े तीन साल तक इस पर नज़र रखी गई. जांच में पता चला कि मरे हुए दो तारों की जोड़ी तेजी से एक-दूसरे के साथ मिलकर अंतरिक्ष में चक्कर लगा रही है.
वैज्ञानिकों के अनुसार, तारे भी ऊर्जा से भरे एक तरह के सूरज होते हैं. जब उनकी जिंदगी खत्म होती है और उसका ईंधन (न्युक्लियर फ्यूल) पूरी तरह जलकर खत्म हो जाता है, तो वह अपनी बाहरी परतों को छोड़ देता है. इसके बाद जो बचता है, उसे खगोल विज्ञान की भाषा में 'व्हाइट ड्वार्फ' (White Dwarf) या सफेद बौना तारा कहा जाता है.
आसान शब्दों में कहें तो यह किसी मरे हुए तारे का बचा हुआ बेहद घना हिस्सा (Core) होता है. इसका आकार तो लगभग हमारी पृथ्वी जितना ही होता है, लेकिन इसका वजन यानी द्रव्यमान पूरे सूरज जितना भारी होता है. जब ऐसे दो मरे हुए तारे बिल्कुल पास आकर एक-दूसरे का चक्कर लगाने लगते हैं, तो वैज्ञानिक इसे 'अल्ट्राकंपैक्ट बाइनरी सिस्टम' कहते हैं.
इस नए खोजे गए सिस्टम का वैज्ञानिक नाम 'eRASSU J0608' रखा गया है. इसे सबसे पहले 'SRG eROSITA' ऑल-स्काई सर्वे के ज़रिए देखा गया था.
इस सिस्टम की सबसे चौंकाने वाली बात इनकी स्पीड और दूरी है. जहां आम तौर पर ग्रहों या तारों को एक चक्कर पूरा करने में महीनों या सालों का वक्त लगता है, वहीं ये दोनों तारे महज 6 मिनट में एक-दूसरे का चक्कर पूरा कर रहे हैं.
डॉक्टर राहुल शर्मा ने बताया कि यह सिस्टम बेहद तेजी से अंदर की तरफ घूमता हुआ सिकुड़ रहा है. इसकी वजह से यह अब तक मिले सबसे अनोखे मामलों में भी सबसे अलग नजर आता है. वहीं प्रोफेसर चंद्रेयी मैत्रा का कहना है कि यह जोड़ी अब तक खोजे गए सबसे भारी और तेजी से बदलने वाले सिस्टम्स में से एक है.
वैज्ञानिकों के मुताबिक, इन दोनों तारों का दायरा (Orbit) बहुत तेज़ी से छोटा हो रहा है. इसका मतलब यह है कि ये तारे अपनी ऊर्जा को 'ग्रेविटेशनल वेव्स' यानी गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में बाहर फेंक रहे हैं.
जैसे-जैसे ऊर्जा बाहर निकल रही है, ये दोनों तारे और करीब आते जा रहे हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि तारों का यह रूप अंतरिक्ष में बहुत कम समय के लिए देखने को मिलता है. आगे चलकर ऐसे सिस्टम्स में बड़े धमाके (सुपरनोवा) भी हो सकते हैं.
यह खोज इसलिए बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि भविष्य में जब अंतरिक्ष में 'LISA' जैसी गुरुत्वाकर्षण तरंगों को नापने वाली वेधशालाएं लगाई जाएंगी, तब यह सिस्टम उन मशीनों को जांचने और समझने में बहुत काम आएगा. भारतीय वैज्ञानिकों की इस सफलता से अंतरिक्ष के कई अनसुलझे राज़ खोलने में मददगार माना जा रहा है.