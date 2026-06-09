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20,000 KM दूर से हार्ट सर्जरी! हजारों मील दूर होता है डॉक्टर फिर कैसे कर देता है ऑपरेशन, कौन सी तकनीक करती है काम

Longest Robotic Surgery: मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी के मेल ने एक ऐसा डिजिटल चमत्कार कर दिखाया है, जिससे बीमारी के इलाज में नई उम्मीद जगी है. गयाना में बैठे डॉक्टर ने 20 हजार किलोमीटर दूर भारत के इंदौर में मरीज के दिल का सफल ऑपरेशन किया है. आखिर कैसे इतनी दूरी से ऑपरेशन होता है, आइए जानते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 09, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:27 AM IST
20,000 KM दूर से हार्ट सर्जरी! हजारों मील दूर होता है डॉक्टर फिर कैसे कर देता है ऑपरेशन, कौन सी तकनीक करती है काम

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