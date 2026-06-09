/20,000 KM दूर से हार्ट सर्जरी! हजारों मील दूर होता है डॉक्टर फिर कैसे कर देता है ऑपरेशन, कौन सी तकनीक करती है काम

रोबोटिक कार्डियक सर्जन डॉ. सुधीर श्रीवास्तव ने इस सर्जरी को इतनी दूरी से किया. खास बात यह है कि इस मुश्किल ऑपेशन के लिए उन्होंने भारत में ही बने SSI मंत्रा सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया. डॉ. इंदौर में मौजूद मरीज के दिल की एक धमनी को रोबोटिक आर्म्स के जरिए सफलतापूर्वक अलग किया. इससे पहले इस तररह के ऑपरेशन का रिकॉर्ड फ्रांस और भारत के इंदौर के बीच 10,000 किलोमीटर की दूरी का था. इस नए ऑपरेशन ने उस दूरी को सीधे दोगुना कर दिया है.