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ना मेटल का झंझट, ना दर्द का डर: एक्टिव रोबोटिक सर्जरी का सबसे बड़ा चमत्कार, चुटकियों में बदलेगा घुटना

मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साकेत में मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक ज्वॉइंट रिप्लेसमेंट के चेयरमैन और चीफ डॉ. सुजॉय भट्टाचार्जी और जर्मन ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रो. डॉ. माइकल वैगनर ने बताया कि यह अपनी तरह की पहली सर्जरी है.

Written ByRachit Kumar
Published: Sep 18, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 07:59 AM IST
ना मेटल का झंझट, ना दर्द का डर: एक्टिव रोबोटिक सर्जरी का सबसे बड़ा चमत्कार, चुटकियों में बदलेगा घुटना

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Rachit Kumar

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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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