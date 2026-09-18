/ना मेटल का झंझट, ना दर्द का डर: एक्टिव रोबोटिक सर्जरी का सबसे बड़ा चमत्कार, चुटकियों में बदलेगा घुटना

कहते हैं कि मेडिकल साइंस नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है. कुछ ऐसा ही हुआ है राजधानी दिल्ली में, जहां डॉक्टरों एक एक्टिव रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम को नॉन-मेटैलिक, सिरेमिक घुटने के इम्प्लांट के साथ जोड़ा है. उनका कहना है कि यह डेवलपमेंट घुटने के रिप्लेसमेंट सर्जरी में एक नई क्रांति है. यह अपनी तरह का पहला ऐसा मामला है.
बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया कि इस प्रक्रिया में एक्टिव रोबोटिक से हेल्प ली गई. डॉक्टरों ने इसे दुनिया की पहली ऐसी एक्टिव रोबोट-असिस्टेड सर्जरी बताया जिसमें नॉन-मेटैलिक/सिरेमिक घुटने का रिप्लेसमेंट शामिल था.
मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साकेत में मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक ज्वॉइंट रिप्लेसमेंट के चेयरमैन और चीफ डॉ. सुजॉय भट्टाचार्जी और जर्मन ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रो. डॉ. माइकल वैगनर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रक्रिया पर बात की.
डॉक्टरों ने कहा कि यह तरीका इम्प्लांट मटीरियल और रोबोटिक सर्जरी में हुई तरक्की को कंबाइन करता है, जिसमें एक्टिव रोबोटिक सिस्टम प्रक्रिया के दौरान ज्यादा सटीकता हासिल करने में मदद मिलती है.
भट्टाचार्जी ने बयान में कहा, 'एक्टिव रोबोटिक टेक्नोलॉजी को नॉन-मेटैलिक इम्प्लांट के साथ जोड़ने से घुटने के रिप्लेसमेंट सर्जरी में एक नया रास्ता खुलता है.' पारंपरिक घुटने के रिप्लेसमेंट में ज्यादातर मेटल के हिस्सों का इस्तेमाल होता है. जबकि इस प्रक्रिया में सिरेमिक/नॉन-मेटैलिक इम्प्लांट का इस्तेमाल किया गया है. डॉक्टरों ने बताया कि यह मटेरियल पारंपरिक इम्प्लांट से कैसे अलग है और इसके इस्तेमाल से क्या फायदे और सीमाएं हो सकती हैं.
बयान के अनुसार, इस डेवलपमेंट का दूसरा हिस्सा एक्टिव रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल है, जिसे सर्जिकल स्टेप्स को पूरा करने और सब-मिलीमीटर एक्युरेसी हासिल करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है.
भट्टाचार्जी ने कहा कि यह टेक्नोलॉजी हड्डी की तैयारी और इम्प्लांट की पोजिशनिंग में ज्यादा सटीकता लाकर प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने में मदद कर सकती है. डॉक्टरों ने कहा कि इम्प्लांट मटेरियल में डेवलपमेंट के साथ-साथ सर्जिकल सटीकता में भी तरक्की होनी चाहिए. बयान में कहा गया है, "इम्प्लांट की पोजिशनिंग में सटीकता सफल ज्वॉइंट रिप्लेसमेंट हासिल करने का एक अहम हिस्सा है.'
डॉक्टरों ने रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट में हालिया तरक्की, मिनिमली इनवेसिव तकनीकों और घुटने की सर्जरी में एडवांस्ड इम्प्लांट मटीरियल के भविष्य के इस्तेमाल पर भी अपनी राय दी. डॉक्टरों ने आगे कहा कि एक्टिव रोबोटिक्स और नॉन-मेटैलिक इम्प्लांट का मेल जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रक्रियाओं की अगली पीढ़ी के डेवलपमेंट को आकार दे सकता है.