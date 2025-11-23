राष्ट्रपति बुश को एलियन से मुलाकात की थी जानकारी, CIA ने क्यों छिपाया दुनिया से बड़ा सच?

Meeting With Alien: एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम द एज ऑफ डिस्क्लोजर है में दावा किया गया है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति George Bush को 1964 में एक एलियन से मुलाकात की जानकारी दी गई थी. यह घटना न्यू मैक्सिको के होलोमन एयर फोर्स बेस पर हुई थी जिसके बारे में न्यू यॉर्क पोस्ट में बताया गया है. इस डॉक्यूमेंट्री में खगोल वैज्ञानिक एरिक डेविस का इंटरव्यू दिखाया गया है. डेविस ने बताया कि, 2003 में एक निजी बातचीत के दौरान राष्ट्रपति बुश ने उन्हें खुद इस एलियन मुठभेड़ की घटना के बारे में बताया था. हालांकि इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिखाया गया है.

एलियन से मुलाकात का खुलासा

वैज्ञानिक एरिक डेविस ने 2007 में एडवांस्ड एयरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम(AATIP)के लिए वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में काम किया था. यह प्रोग्राम दिवंगत सीनेटर हैरी रीड द्वारा कांग्रेस में बनाया गया था. पूर्व नौसेना पायलट और CIA निदेशक रहे राष्ट्रपति बुश ने यह दावा किया था कि, 3 अंतरिक्ष यान होलोमन बेस पर पहुंचे थे जिसमें से 1 नीचे उतरा. इस यान से एक गैर-मानव प्राणी(Non-Human Entity)बाहर आया और वायु सेना और CIA के कर्मचारियों के साथ बातचीत भी की.

घटना पर बुश ने क्या कहा?

डेविस के अनुसार, उन अंतरिक्ष यानों में से एक टरमैक पर उतरा और उस स्पेसक्राफ्ट से एक Non-Human Entity बाहर निकला और उसने वहां लोगों से बात भी की. डेविस ने आगे बताया कि जब पूर्व राष्ट्रपित बुश ने इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी मांगी तो उन्हें सीधे कह दिया गया कि उन्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है. यह पूरा किस्सा खगोल वैज्ञानिक एरिक डेविस द्वारा बताई गई निजी बातचीत पर आधारित है.

डॉक्यूमेंट्री में और क्या दावा किया गया?

रिपोर्ट में बताया गया कि इस Documentary में भौतिक विज्ञानी और AATIP के पूर्व सदस्य हैल पुथॉफ की गवाही भी शामिल है. पुथॉफ ने दावा किया कि वैज्ञानिकों ने कई अलग-अलग प्रकार के एलियन प्राणियों को बरामद किया है. गैरी नोलन ने उन सैन्य कर्मियों की चोटों के बारे में बताया जिन्होंने दावा किया था कि अज्ञात हवाई घटनाओं के संपर्क में आ गए थे. इन चोटों में भयानक जलन और शरीर के अंदरूनी घाव शामिल थे.

इस डॉक्यूमेंट्री ने निर्देशक ने क्या कहा?

डॉक्यूमेंट्री के डॉयरेक्टर डैन फराह को उम्मीद है कि उनकी यह फिल्म UFO के रहस्यों को खोलने के आंदोलन को तेज करेगी. उनका लक्ष्य है कि फिल्म से प्रभावित होकर अमेरिकी राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से यह मान लें कि एलियन मौजूद हैं. मीडिया से बातचीत के दौरान डैन ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह हमें फिल्म एक नई जगह पर ले जाती है और राष्ट्रपति को मौका देती है कि वो माइक्रोफोन के पास आए और पूरी इंसानियत को बताएं कि हम अकेले नहीं हैं.