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आज ही के दिन पैदा हुई थी दुनिया की सबसे फेमस भेड़, नाम था डॉली! पर क्यों मची थी पूरी दुनिया में खलबली?

World First Cloned Mammal: विज्ञान के इतिहास में आज का दिन बहुत ही खास है. आज से ठीक 30 साल पहले, यानी 5 जुलाई 1996 को वैज्ञानिकों ने कुदरत के नियम को चुनौती देते हुए दुनिया के पहले क्लोन जीव डॉली भेड़ को जन्म दिया था. इस वैज्ञानिक सफलता ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 05, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:39 AM IST
आज ही के दिन पैदा हुई थी दुनिया की सबसे फेमस भेड़, नाम था डॉली! पर क्यों मची थी पूरी दुनिया में खलबली?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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