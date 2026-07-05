/आज ही के दिन पैदा हुई थी दुनिया की सबसे फेमस भेड़, नाम था डॉली! पर क्यों मची थी पूरी दुनिया में खलबली?

Cloning Technology History: विज्ञान की दुनिया में कई ऐसे आविष्कार हुए हैं जिन्होंने इंसान को हैरान किया है. कुछ ऐसा ही हुआ था, आज से ठीक 30 साल पहले. 5 जुलाई 1996 को वैज्ञानिकों ने कुदरत के नियम को चुनौती देते हुए लैब में एक ऐसे काम में सफलता हासिल की, जिसने मेडिकल साइंस को ही बदलकर रख दिया. हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे फेमस क्लोन भेड़ डॉली की. आखिर इस मासूम सी भेड़ के जन्म से पूरी दुनिया में खलबली क्यों मच गई थी? और इसका नाम एक फेमस अमेरिकी सिंगर के नाम पर क्यों रखा गया? आइए जानते हैं...
दुनियाभर के वैज्ञानिक कई सालों से क्लोन बनाने के प्रयास में लगे हुए थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी. इसके बाद वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों न इसे भेड़ों पर आजमाया जाए, लेकिन यह आसान नहीं था. इस काम में भी वैज्ञानिक 227 बार फेल हो चुके थे. लेकिन इसके बाद उन्हें कामयाबी मिली और पहली बार क्लोनिंग के जरिए बनी भेड़ डॉली का जन्म हुआ. यह एक ऐसी भेड़ थी, जो पैदा नहीं हुई थी, बल्कि इसे वैज्ञानिकों ने लैब में बनाया था.
22 फरवरी 1997 को स्कॉटलैंड के रोसलिन इंस्टिट्यूट के वैज्ञानिकों की एक टीम ने क्लोन बनाने की घोषणा की. हालांकि, ये क्लोन भेड़ 5 जुलाई 1996 को पैदा हो गई थी. इसकी घोषणा 7 महीने बाद की गई. भेड़ का नाम अमेरिकी सिंगर और एक्ट्रेस डॉली पार्टन के नाम पर रखा गया था. इसकी वजह भी थी. वो ये कि डॉली पार्टन काफी हष्ट-पुष्ट थीं और क्लोन से जो भेड़ पैदा हुई थी, वो भी तंदुरुस्त थी.
डॉली भेड़ के जन्म के 7 महीनों बाद 22 फरवरी 1997 को स्कॉटलैंड के रोसलिन इंस्टिट्यूट के वैज्ञानिकों ने क्लोन बनाने में सफलता की घोषणा की. क्लोन भेड़ 5 जुलाई 1996 को पैदा हो गई थी. पहली क्लोन भेड़ का नाम अमेरिकी सिंगर और एक्ट्रेस डॉली पार्टन के नाम पर रखा गया था. इसका कारण था कि वे की डॉली पार्टन काफी हष्ट-पुष्ट थीं और क्लोन से जो भेड़ पैदा हुई थी, वो भी तंदुरुस्त थी.
यह पहली बार था जब किसी जीवित प्राणी का क्लोन शरीर की सामान्य कोशिका यानी सेल से तैयार किया गया. इस प्रक्रिया में न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक का प्रयोग किया गया. वैज्ञानिकों ने एक सफेद भेड़ की शरीर की सेल न्यूक्लियस निकालकर उसे काले चेहरे वाली भेड़ के सेल में डाल दिया. इसी तकनीक से डॉली का विकास हुआ. जन्म के समय डॉली पूरी तरह सफेद थी. दो साल की उम्र में उसने अपने पहले मेमने को जन्म दिया, जिसका नाम बोनी रखा गया. इसके बाद डॉली ने कुल पांच और मेमनों को जन्म दिया.
लेकिन साल 2001 आते-आते डॉली बीमार होने लगी. उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगीई. 14 फरवरी 2003 को डॉली को दवाइयों का ओवरडोज देकर मार दिया गया. डॉली को इच्छामृत्यु यानी यूथेनेशिया दी गई थी.
जब डॉली पैदा हुई थी, तब डॉक्टरों ने 11-12 साल जीने की उम्मीद लगाए थे, लेकिन डॉली सिर्फ साढ़े 6 साल में ही जीवित रह पाई. उसकी मौत के बाद जब पोस्टमार्टम किया गया, तो पता चला कि उसे लंग्स कैंसर था. भेड़ों में यह बीमारी आम है. डॉली के मरने के बाद उसकी बॉडी को स्कॉटलैंड के नेशनल म्यूजियम को डोनेट कर दिया गया. आज भी उसकी बॉडी यहां म्यूजियम में रखी हुई है. इस भेड़ को कीथ कैम्पबेल और इयान विलमट ने बनाया था.
डॉली के जन्म के बाद जो सबसे बड़ा डर पूरी दुनिया को सताने लगा, वो था ह्यूमन क्लोनिंग. दुनिया भर के विचारकों, नेताओं और आम लोगों को लगा कि अगर भेड़ का हूबहू क्लोन बन सकता है, तो कल को वैज्ञानिक इंसानों की भी फोटोकॉपी तैयार कर देंगे. इस खौफ की वजह से तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मानव क्लोनिंग के रिसर्च पर तुरंत कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था.