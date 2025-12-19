अब अंतरिक्ष में भी चलेगा 'USA First'? ट्रंप ने शुरू की चांद पर अमेरिकी कॉलोनी की तैयारी

America First Policy: अमेरिका का प्रेसीडेंट Trump अब अंतरिक्ष की दुनिया में भी अपनी धाक जमाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने एक एतिहासिक सरकारी आदेश (Executive Order) जारी किया है. इस मिशन का मुख्य संदेश है अमेरिका फर्स्ट जिसके तहत अमेरिका ना केवल चांद पर वापसी करेगा बल्कि अंतरिक्ष को अपनी शक्ति और अर्थव्यवस्था का नया केंद्र बनाएगा. ट्रंप सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य 2028 तक अमेरिकी अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्रियों को फिर से चांद की सतह पर उतारना है.

अब क्या चांद पर बना होगा अमेरिका का ठिकाना?

यह NASA के आर्टेमिस मिशन के जरिए किया जाएगा. लेकिन यह मिशन सिर्फ वहां जाने का नहीं बल्कि साल 2030 तक चांद पर आउटपोस्ट बनाने की योजना है जहां इंसान लंबे समय तक रूक सके. इसके लिए वहां बिजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2030 तक ही एक न्यूक्लियर रिएक्टर भेजने की तैयारी भी है.

अंतरिक्ष में सेना का बढ़ेगा दबदबा?

इस आदेश में कहा गया है कि अंतरिक्ष में बढ़त हासिल करना देश की सुरक्षा और ताकत के लिए जरूरी है. अमेरिका अब अंतरिक्ष में अपनी मिसाइल डिफेंस तकनीक को और आधुनिक बनाएगा. 2028 तक ऐसी तकनीक बनाई जाएगी जो अंतरिक्ष से आने वाले खतरों को पहचान सके और उन्हें रोक सके. हालांकि, अमेरिका ने कहा कि वह परमाणु हथियार तैनात करने के खिलाफ है.

प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा बड़ा बूम

ट्रंप प्रशासन अंतरिक्ष को एक बड़े बिजनेस मार्केट के तौर पर देख रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक अंतरिक्ष के क्षेत्र में कम से कम 4.2 लाख करोड़ रुपए (50 बिलियन डॉलर) का निवेश लाया जाए. इसके साथ 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) की जगह लेने के लिए निजी कंपनियों के साथ मिलकर नए रास्ते तैयार किए जाएंगे.

अंतरिक्ष की सुरक्षा के लिए कड़े नियम

अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे को कम करने और सैटेलाइट्स के ट्रैफिक को संभालने के लिए भी कड़े नियम बनाए जाएंगे. साथ ही, मौसम और भविष्यवाणी और GPS जैसी सेवाओं को और बेहतर बनाया जाएगा. यह आदेश दिखाता है कि अमेरिका अब स्पेस को केवल खोज नहीं बल्कि राष्ट्रीय शक्ति, सुरक्षा और व्यापार का हिस्सा मानता है. अमेरिका यह भी साबित करना चाहता है कि वह इस स्पेस रेस में सबसे आगे है.