धरती के सामने खड़ा अंतरिक्ष का एक और बड़ा खतरा? 30 साल पहले कर हो गई थी भविष्यवाणी

Hindi Newsविज्ञानधरती के सामने खड़ा अंतरिक्ष का एक और बड़ा खतरा? 30 साल पहले कर हो गई थी भविष्यवाणी

Apophis asteroid 2029: अप्रैल 2029 में 99942 अपोफिस नामक एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से गुजरेगा, लेकिन यह किसी खतरे का कारण नहीं बनेगा. वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले 100 वर्षों में इसका किसी भी तरह से टकराव होने का जोखिम नहीं है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 28, 2025, 07:33 AM IST
Apophis asteroid 2029: हाल ही में सौरमंडल में पृथ्वी के करीब आने वाले 40,000वें एस्टेरॉयड का पता लगाया गया है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, कुछ ऐसे एस्टेरॉयड हैं जो पृथ्वी के बेहद पास से गुजरते हैं. इनमें से कुछ तो इतनी नजदीक आएंगे कि उनका अध्ययन करना जरूरी हो जाता है. लेकिन आज हम जानेंगे कि इनमें से कोई पृथ्वी से टकराकर जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है या नहीं.

13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के पास से निकलेगा अपोफिस
इन नजदीकी एस्टेरॉयडों में से एक, 99942 अपोफिस, जिसे 2004 में खोजा गया था, 13 अप्रैल 2029 में शुक्रवार को पृथ्वी के पास आएगा. यह एक दुर्लभ घटना होगी, क्योंकि इसका आकार लगभग 375 मीटर है और यह पृथ्वी से केवल 32,000 किलोमीटर की दूरी पर से गुजरेगा, जो चंद्रमा की दूरी का लगभग 10 प्रतिशत है.

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और JAXA कर रहे हैं इसकी निगरानी 
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान की JAXA इस क्षुद्रग्रह की निगरानी कर रही हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि यह पास होना किसी खतरे का संकेत नहीं है. इतने बड़े खगोलीय पिंड का इतना करीब से गुजरना हजारों सालों में केवल एक बार होने वाली घटना है. शुरुआती गणनाओं में 2004 में माना गया था कि अपोफिस 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी से टकरा सकता है, लेकिन नए अवलोकनों ने इस खतरे को कम कर दिया है.

टकराव की संभावना नहीं
पहले यह संभावना भी थी कि अपोफिस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कीहोल से गुजरेगा, जिससे इसका मार्ग बदल सकता था और 13 अप्रैल 2036 को टकराव संभव था. इसके अलावा 2068 में भी संभावित टकराव की भविष्यवाणी की गई थी. लेकिन नवीनतम गणनाओं और राडार अवलोकनों ने 2068 के किसी भी टकराव की संभावना को खारिज कर दिया है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि नए ऑप्टिकल और राडार अवलोकनों के आधार पर 2029 में अपोफिस की स्थिति का अनुमान सैकड़ों किलोमीटर से केवल कुछ किलोमीटर तक सटीक हो गया है. इससे भविष्य में इसके मार्ग का अंदाजा लगाना आसान हो गया है. अब यह स्पष्ट है कि कम से कम अगले 100 वर्षों तक अपोफिस किसी भी तरह के खतरनाक टकराव की स्थिति में नहीं है.
