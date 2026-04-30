मई में दो बार दिखेगा चांद का रौद्र और शांत रूप, जानिए आखिर क्यों 'डबल फुल मून' की यह घटना इतनी खास है

Double Full Moon in May: अगर आप आकाश में होने वाली घटनाओं में दिलचस्पी रखते हैं तो मई 2026 का महीना आपके लिए खास होने वाला है. मई महीने में आसमान में ऐसी दुर्लभ खगोलीय घटना होने जा रही है, जो दशकों में कभी-कभार ही दिखाई देती है. इस बार मई की शुरुआत भी पूरे चांद के साथ होगी और अंत भी पूरे चांद के साथ होगी. लेकिन इस महीने की आखिरी तारीख को दिखने वाला चांद न सिर्फ ब्लू मून होगा, बल्कि वह अपनी सबसे दूर की दूरी पर होकर एक माइक्रोमून की तरह दिखाई देगा. आखिर क्या है इस डबल फुल मून का रहस्य और 31 मई की रात खास क्यों है? आइए जानते हैं...

क्या है मई का 'डबल धमाका'?

ज्यादातर एक महीने में सिर्फ एक ही पूर्णिमा होती है, लेकिन साल दो साल में एक मौका ऐसा जरूर आता है जब एक ही महीने में दो बार पूरा चांद दिखाई देता है. मई 2026 की शुरुआत 1 मई को फ्लावर मून के साथ होगी. वहीं महीने का अंत 31 मई को दूसरी पूर्णिमा के साथ होगा. खगोलीय भाषा में एक ही महीने में पड़ने वाली दूसरी पूर्णमा को ब्लू मून कहते हैं.

इस बार का चांद क्यों होगा छोटा?

मई की आखिरी तारीख को होने वाली घटना इसलिए भी खास है क्योंकि 31 मई को दिखने वाला चांद एक माइक्रोमून होगा. अभी तक तो आपने सुपरमून सुना होगा, जिसमें चांद बड़े आकार का दिखाई देता है, लेकिन माइक्रोमून उसका ठीक उल्टा है.

Add Zee News as a Preferred Source

अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि माइक्रोमून क्या है? इसका जवाब है कि जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी से सबसे दूर होता है, तब वह आकार में छोटा और चमकदार दिखाई देता है. नासा के मुताबिक पृथ्वी और चंद्रमा की औसत दूरी करीब 2,38,855 मील है, लेकिन 31 मई को यह दूरी बढ़कर 2,52,000 मील के आस-पास हो जाएगी. यही कारण है कि यह साल का सबसे छोटा दिखने वाला फुल मून होगा.

फ्लावर मून

मई की पहली पूर्णिमा को फ्लावर मून कहते हैं. यह नाम उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु के दौरान खिलने वाले फूलों की वजह से पड़ा है.

(ये भी पढ़ेंः नई खोज: रेंगते नहीं, पैरों पर चलते थे सांप...खुल गया 100 मिलियन साल पुराना राज)

कैसे और कब देखें यह नजारा?

पहली पूर्णिमा 1 मई को और दूसरा 31 मई को.

चांद सूर्यास्त के समय पूर्वी क्षितिज से उदय होगा और पूरी रात दक्षिण-पश्चिमी आकाश की ओर यात्रा करेगा.

वैज्ञानिकों के मुताबिक एक ही महीने में दो पूर्णिमा होना और माइक्रोमून की श्रेणी में आना बहुत ही दुर्लभ संयोग है.

(ये भी पढ़ेंः वैज्ञानिकों ने खोजी 18 करोड़ साल पुरानी डॉल्फिन, 21 फीट थी लंबी; समुद्र में था आतंक)