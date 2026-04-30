Advertisement
trendingNow13198428
Hindi Newsविज्ञानमई में दो बार दिखेगा चांद का रौद्र और शांत रूप, जानिए आखिर क्यों डबल फुल मून की यह घटना इतनी खास है

मई में दो बार दिखेगा चांद का रौद्र और शांत रूप, जानिए आखिर क्यों 'डबल फुल मून' की यह घटना इतनी खास है

Double Full Moon in May: मई का महीना इस बार आसमान में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए खास होने वाला है. इस महीने की शुरुआत और समापन दोनों ही फुल मून के साथ होगा. जहां 1 मई को फ्लावर मून दिखाई देगा, तो वहीं 31 मई को होने वाली दूसरी पूर्णिमा माइक्रोमून होगी. इस दिन चांद बहुत ही छोटा दिखाई देगा. आइए जानते हैं क्या है कारण.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 30, 2026, 07:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मई में दो बार दिखेगा चांद का रौद्र और शांत रूप, जानिए आखिर क्यों 'डबल फुल मून' की यह घटना इतनी खास है

Double Full Moon in May: अगर आप आकाश में होने वाली घटनाओं में दिलचस्पी रखते हैं तो मई 2026 का महीना आपके लिए खास होने वाला है. मई महीने में आसमान में ऐसी दुर्लभ खगोलीय घटना होने जा रही है, जो दशकों में कभी-कभार ही दिखाई देती है. इस बार मई की शुरुआत भी पूरे चांद के साथ होगी और अंत भी पूरे चांद के साथ होगी. लेकिन इस महीने की आखिरी तारीख को दिखने वाला चांद न सिर्फ ब्लू मून होगा, बल्कि वह अपनी सबसे दूर की दूरी पर होकर एक माइक्रोमून की तरह दिखाई देगा. आखिर क्या है इस डबल फुल मून का रहस्य और 31 मई की रात खास क्यों है? आइए जानते हैं...

क्या है मई का 'डबल धमाका'?

ज्यादातर एक महीने में सिर्फ एक ही पूर्णिमा होती है, लेकिन साल दो साल में एक मौका ऐसा जरूर आता है जब एक ही महीने में दो बार पूरा चांद दिखाई देता है. मई 2026 की शुरुआत 1 मई को फ्लावर मून के साथ होगी. वहीं महीने का अंत 31 मई को दूसरी पूर्णिमा के साथ होगा. खगोलीय भाषा में एक ही महीने में पड़ने वाली दूसरी पूर्णमा को ब्लू मून कहते हैं.

इस बार का चांद क्यों होगा छोटा? 

मई की आखिरी तारीख को होने वाली घटना इसलिए भी खास है क्योंकि 31 मई को दिखने वाला चांद एक माइक्रोमून होगा. अभी तक तो आपने सुपरमून सुना होगा, जिसमें चांद बड़े आकार का दिखाई देता है, लेकिन माइक्रोमून उसका ठीक उल्टा है.

Add Zee News as a Preferred Source

अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि माइक्रोमून क्या है? इसका जवाब है कि जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी से सबसे दूर होता है, तब वह आकार में छोटा और चमकदार दिखाई देता है. नासा के मुताबिक पृथ्वी और चंद्रमा की औसत दूरी करीब 2,38,855 मील है, लेकिन 31 मई को यह दूरी बढ़कर 2,52,000 मील के आस-पास हो जाएगी. यही कारण है कि यह साल का सबसे छोटा दिखने वाला फुल मून होगा.

फ्लावर मून

मई की पहली पूर्णिमा को फ्लावर मून कहते हैं. यह नाम उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु के दौरान खिलने वाले फूलों की वजह से पड़ा है. 

(ये भी पढ़ेंः नई खोज: रेंगते नहीं, पैरों पर चलते थे सांप...खुल गया 100 मिलियन साल पुराना राज)

कैसे और कब देखें यह नजारा?

पहली पूर्णिमा 1 मई को और दूसरा 31 मई को.

चांद सूर्यास्त के समय पूर्वी क्षितिज से उदय होगा और पूरी रात दक्षिण-पश्चिमी आकाश की ओर यात्रा करेगा.

वैज्ञानिकों के मुताबिक एक ही महीने में दो पूर्णिमा होना और माइक्रोमून की श्रेणी में आना बहुत ही दुर्लभ संयोग है.

(ये भी पढ़ेंः वैज्ञानिकों ने खोजी 18 करोड़ साल पुरानी डॉल्फिन, 21 फीट थी लंबी; समुद्र में था आतंक)

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Double Full Moon in MayBlue Moon May 31 2026

Trending news

जिस हिटलर से दुनिया थर-थर कांपती थी, गांधी जी ने काफी पहले क्या चेतावनी दी थी?
Todays history
जिस हिटलर से दुनिया थर-थर कांपती थी, गांधी जी ने काफी पहले क्या चेतावनी दी थी?
बंगाल का 'गढ़' किया फतह तो कौन-से 5 काम सबसे पहले करेगी BJP? बन जाएगी 'अनस्टॉपेबल'!
Assembly Election 2026
बंगाल का 'गढ़' किया फतह तो कौन-से 5 काम सबसे पहले करेगी BJP? बन जाएगी 'अनस्टॉपेबल'!
बंगाल में साफ हो गई कांग्रेस, BJP ने पसारे पांव; 0-77 और अब पहली बार बनाएगी सरकार
Assembly Elections 2026
बंगाल में साफ हो गई कांग्रेस, BJP ने पसारे पांव; 0-77 और अब पहली बार बनाएगी सरकार
लू के थपेड़ों के बीच IMD ने दी गुड न्यूज! अगले 5 दिनों तक बदला रहेगा मौसम
weather update
लू के थपेड़ों के बीच IMD ने दी गुड न्यूज! अगले 5 दिनों तक बदला रहेगा मौसम
एग्जिट पोल्स में क्या है कांग्रेस का हाल? क्या अब विकल्प की लिस्ट से भी हो चुकी बाहर
Assembly Elections 2026
एग्जिट पोल्स में क्या है कांग्रेस का हाल? क्या अब विकल्प की लिस्ट से भी हो चुकी बाहर
सबरीमाला में एंट्री करने वाली महिला ने खुद को कहा शबरी, SC ने पूछा- God को मानती हो?
sabrimala
सबरीमाला में एंट्री करने वाली महिला ने खुद को कहा शबरी, SC ने पूछा- God को मानती हो?
वोटिंग डेटा या साइकोलॉजी का खेल... क्या है एग्जिट पोल? भारत में कब हुई इसकी शुरुआत
DNA
वोटिंग डेटा या साइकोलॉजी का खेल... क्या है एग्जिट पोल? भारत में कब हुई इसकी शुरुआत
बारिश में भरभरा कर ढही अस्पताल की दीवार, सहारा लिए खड़े 7 लोगों की मौत
Bengaluru wall collapse
बारिश में भरभरा कर ढही अस्पताल की दीवार, सहारा लिए खड़े 7 लोगों की मौत
देश के इस राज्य में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन, विदेशों में भी है हाई डिमांड
coconut production
देश के इस राज्य में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन, विदेशों में भी है हाई डिमांड
देश का इकलौता सर्वे, जो कह रहा ममता फिर देंगी BJP को शिकस्त; बंगाल में फिर आएगी TMC
West Bengal Exit Poll
देश का इकलौता सर्वे, जो कह रहा ममता फिर देंगी BJP को शिकस्त; बंगाल में फिर आएगी TMC