DR Brahma Prakash: ISRO की कामयाबी के पीछे था ये गुमनाम हीरो, होमी भाभा और साराभाई के साथ भी किया काम
DR brahma Prakash: आज भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में काफी तरक्की कर ली है और मंगल तक पहुंच कर अपनी काबिलियत का लोहा सारी दुनिया में मनवाया. आज हम आपको एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया.

 

Aug 21, 2025
DR Brahma Prakash Birthday: इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे डॉ.ब्रह्म प्रकाश के बारे में जिन्होंने भारत को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया. आज डॉ. प्रकाश की जयंती है, तो आइए इस मौके पर जानते हैं उनके जीवन की कहानी. डॉ. ब्रह्म प्रकाश का जन्म 21 अगस्त 1912 को लाहौर में हुआ. बचपन से ही पढ़ने के शौकीन प्रकाश ने Chemistry की पढ़ाई की लेकिन उनकी असल रुचि धातु विज्ञान(Metallurgy)में थी. उन्होंने अमेरिका के मशहूर एमआईटी(MIT)से दूसरी पीएचडी की.

अमेरिका में नहीं रुके
उस जमाने में विदेश जाकन पढ़ना बहुत बड़ी बात थी. डिग्री हासिल करने के बाद वह चाहते तो वहीं रुक सकते थे लेकिन उनके अपने देश भारत ने उन्हें पुकारा और वो वापस वतन लौट आए. महान वैज्ञानिक डॉ. होमी भाभा ने उन्हें परमाणु ऊर्जा संगठन के लिए चुना. यहां से शुरु हुआ डॉ.प्रकाश का Mission India. इसके बाद वो बंगलौर के आईआईएससी(IISC)पहुंचे और वहां के धातु विज्ञान को विभाग को दुनिया के बेहतरीन विभागों में से एक बना दिया. उन्होंन वहां सैकड़ों वैज्ञानिक तैयार किए.

काबिलियत को मिली असली पहचान
डॉ. प्रकाश को अपने देश को दुनिया में नई पहचान दिलाने का मौका मिला और वह संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के वैज्ञानिक सचिव बने. इनकी काबिलियत सिर्फ धातु विज्ञान तक ही सीमित नहीं थी. उन्होंने कई जरूरी काम भी किए जैसे NFC, Hyderabad के निर्माण निदेशक बने, यूरेनियम कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का पद संभाला, मिश्रधातु निगम(मिधानी) की कमान संभाली जिस पर आज भारत को रक्षा उत्पादन में गर्व है.

क्या था सबसे खास योगदान?
Dr. Vikram Sarabhai के निधन के बाद भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम मुश्किल में आ गया. उस समय प्रो. सतीश धवन ने डॉ. ब्रह्म प्रकाश पर भरोसा जताया. 1972 में उन्होंने Vikram Sarabhai Space Centre के डायरेक्टर का पद संभाला और छोटी-छोटी बिखरी हुई टीम को एक साथ जोड़ने का काम किया.

मिले ढेरों सम्मान
उनके इन महान कामों और विज्ञान के क्षेत्र में भारत को नई पहचान दिलाने के लिए 1961 में पद्मश्री और 1968 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. डॉ. प्रकाश आखिरी सांस तक स्पेस कमीशन के सदस्य बने रहे. 3 जनवरी को 1984 को डॉ.  ब्रह्म प्रकाश का निधन हो गया और उनके जाने से वैज्ञानिकों को गहरा दुख हुआ जिनके लिए वह एक प्रेरणा थे.

