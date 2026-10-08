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आज रात आसमान में दिखेगा शानदार नजारा, होगी उल्कापिंडों की बारिश, जानें भारत में दिखने का सही समय

अगर आपको आसमान के नजारे देखने का शौक है, तो 8 अक्टूबर की रात खास होने वाली है. आज शाम सूरज ढलने के बाद Draconid Meteor Shower दिखाई दे सकता है. खास बात यह है कि इसे देखने के लिए रातभर जागने की जरूरत नहीं होगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Oct 08, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 01:42 PM IST
आज रात आसमान में दिखेगा शानदार नजारा, होगी उल्कापिंडों की बारिश, जानें भारत में दिखने का सही समय
Image Credit: उल्कापिंड की बरसात

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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