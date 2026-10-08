/आज रात आसमान में दिखेगा शानदार नजारा, होगी उल्कापिंडों की बारिश, जानें भारत में दिखने का सही समय

अगर आपको रात के आसमान को देखना पसंद है, तो आज का दिन आपके लिए बहुत खास और रोमांचक होने वाला है. आज सूरज के ढलने के बाद ही आसमान में एक ऐसा नजारा दिखने वाला है, जो शायद ही बार-बार देखने को मिले. खास बात यह है कि 8 अक्टूबर गुरुवार को आसमान में दिखने वाले इस नजारे को आप बिना किसी भारी-भरकम तैयारी के भी देख सकते हैं.
इससे भी अच्छी बात है कि आसमान में शानदार नजारा देखने के लिए आपको रातभर आसमान की तरफ टकटकी लगा कर बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, सूरज के डूबते ही आप आराम से आसमानी नजारे का लुत्फ उठा सकते हैं. आइए जानते हैं कि आज रात होने वाले इस खास नजारे को भारत में कब और कैसे देखा जा सकता है.
हर साल अक्टूबर महीने में होने वाली उल्कापिंडों की बरसात 8 अक्टूबर की रात को अपने चरम पर होगी. इस दौरान आसमान में ड्रैकोनिड मेटियोर शॉवर (Draconid Meteor Shower) यानी उल्कापिंडों की बारिश देखने का मिलेगा. शाम होते ही इसके उल्कापिंड आसमान में नजर आने लग सकते हैं. नासा के अनुसार ड्रैकोनिड मेटियोर शॉवर हर साल 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच एक्टिव होता है. इस बार भी यह एक्टिव है और सबसे अच्छा नजारा 8 अक्टूबर की शाम से लेकर 9 अक्टूबर की सुबह तक देखने को मिल सकता है. इसके बाद अक्टूबर में ही ओरियोनिड उल्कापिंड बरसात (Orionid Meteor Shower) भी देखने को मिलेगा, जो 21 अक्टूबर के आसपास अपने पीक पर रहेगा.
अगर आप भी उल्कापिंडों की बारिश को आसमान में देखना चाहते हैं, तो आज यानी 8 अक्टूबर की रात सबसे बेहतर मानी जा रही है. इसकी सबसे ज्यादा एक्टिविटी रात लगभग 9 बजे के आस पास शुरू होने की उम्मीद है. वहीं बात करें भारतीय समय के हिसाब से तो, उल्कापिंडों की बारिश 9 अक्टूबर की सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास होगी. लेकिन भारत से इसे देखने के लिए पीक समय का इंतजार करना जरूरी नहीं है. अंधेरा होते ही उल्कापिंडों की चमकती लकीरें नजर आ सकती हैं.
इस उल्कापिंडों की बारिश की अच्छी बात यह है कि यह रात के शुरुआती समय में ही दिखाई देने लगता है. आमतौर पर कई उल्कापिंड बारिश को देखने के लिए देर रात या सुबह का इंतजार करना पडता है, लेकिन Draconid के मामले में ऐसा नहीं है.
इस साल ड्रैकोनिड मेटियोर शॉवर को देखने के लिए आसमान की स्थिति काफी अच्छी रहने की उम्मीद है. इस दौरान आसमान में घटता हुआ पतला चांद रहेगा. यह काफी नीचे होगा और सुबह होने से कुछ समय पहले ही ऊपर आएगा. ऐसे में रात के शुरुआती घंटों में चांद की रोशनी ज्यादा परेशान नहीं करेगी. कम चांदनी का फायदा यह होगा कि आसमान ज्यादा अंधेरा रहेगा और हल्की रोशनी वाले उल्कापिंडों को भी देखना आसान हो सकता है.
अगर मौसम साफ है और आप शहर की तेज रोशनी से दूर किसी अंधेरी जगह पर हैं तो एक घंटे में करीब 5 से 10 उल्कापिंड देखने को मिल सकते हैं. हालांकि इनकी संख्या जगह और आसमान की स्थिति के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है. ड्रैकोनिड मेटियोर शॉवर के उल्कापिंड दूसरी कई उल्कापिंड बारिश की तुलना में धीमी रफ्तार से आसमान में चलते हैं. इसी वजह से इनकी चमकती लकीर कुछ अलग तरह की दिखाई दे सकती है.
इस Meteor Shower को देखने के लिए उत्तरी गोलार्ध सबसे बेहतर जगह है. भारत भी इसी क्षेत्र में आता है, इसलिए देश के कई हिस्सों से इसे देखने की संभावना है. शहरों की चकाचौंध के कारण इसे देखना मुश्किल हो सकता है. इसके शानदार नजारे के लिए ऐसी जगह जाना तलाशनी चाहिए जहां आसपास स्ट्रीट लाइट और दूसरी तेज रोशनी कम हो. NASA के अनुसार आसमान की तरफ देखने से पहले कुछ समय अपनी आंखों को अंधेरे का आदी होने देना भी मददगार रहेगा.