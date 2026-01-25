Advertisement
Dragon Hole: समुद्र की 1000 फीट गहराई में 'नरक का दरवाजा', न धूप है न हवा फिर भी जिंदा हैं 1700 वायरस

South Sea Mysteries: दक्षिण चीन सागर की गहराइयों में वैज्ञानिकों को ऐसा गड्ढा मिला है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. इसे ड्रैगन होल कहा जाता है जो 1000 फीट गहरे इस ब्लू होल के अंदर ने रोशनी पहुंचती है और न सांस लेने के लिए ऑक्सीजन. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 25, 2026, 12:20 PM IST
Dragon Hole in Sea: दक्षिण चीन सागर की गहराइयों में वैज्ञानिकों को एक विशाल समुद्री गड्ढा मिला है जिसे ड्रैगन होल कहा जाता है. चीन के समुद्री वैज्ञानिकों ने जब इसकी जांच की तो उन्हें वहां एक बिल्कुल अलग ही दुनिया देखने को मिली. यह गड्ढा लगभग 1,000 फीट गहरा है और इसके अंदर न तो सूरज की रोशनी पहुंचती है और न ही ऑक्सीजन है. ऐसी जगह पर आम समुद्री जीवों का जिंदा रहना नामुमकिन है. वैज्ञानिकों को लगा था कि यह गड्ढा खाली होगा लेकिन वहां सूक्ष्मजीवों (Microbes) की भरमार मिली है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वहां 1,700 से ज्यादा तरह के वायरस मिले हैं.

इस खोज में क्या खास है?
इनमें से बहुत से वायरस ऐसे हैं जिनके बारे में विज्ञान को आज तक पता ही नहीं था और वे किसी भी पुराने रिकॉर्ड या डेटाबेस में मौजूद नहीं हैं. यह खोज समझने में मदद कर रही है कि पृथ्वी की सबसे कठिन जगहों पर भी जीवन कैसे पनप सकता है. ये अनजान वायरस वैज्ञानिकों को यह बता सकते हैं कि धरती के छिपे हुए हिस्सों में इकोसिस्टम कैसे काम कारता है. 

यह भी पढ़ें: मॉस्को में 500 मीटर ऊंची इमारत बनी 'बर्फ का खंभा', वैज्ञानिकों की चेतावनी- ऑन हुआ आर्कटिक का डेथ स्विच

कहां है ये ड्रैगन होल?
दक्षिण चीन सागर में एक बहुत गहरा समुद्री गड्ढा है जिसे ड्रैगन होल कहते हैं. इसका असली वैज्ञानिक नाम संशा योंगले ब्लू होल है. करोड़ों साल पहले ये चूना पत्थर (Limestone) की चट्टानों में बनी सूखी गुफाएं थीं. बाद में जब समुद्र का स्तर बढ़ा तो ये पूरी तरह पानी में डुब गईं. इसकी दीवारें बहुत सीधी और खड़ी होती हैं जैसे किसी ने समुद्र के फर्श में एक गहरा छेद कर दिया हो.

कैसी है ड्रैगन होल के अंदर की दुनिया?
आम तौर पर समुद्र का पानी लहरों और हवा की वजह से आपस में मिलता रहता है लेकिन ड्रैगन होल की बनावट ऐसी है कि इसका पानी बाहर के समुद्र से नहीं मिल पाता. इसकी दीवारें सीधी संकरी है जीस वजह से इसके अंदर पानी की अलग-अलग परतें बन गई हैं. सतह के पास का पानी सामान्य समुद्र जैसा है जहां ऑक्सीजन है और मछलियां रह सकती हैं.

बिना ऑक्सीजन के पनपता है जीवन?
जैसे-जैसे आप गहराई में नीचे जाएंगे ऑक्सीजन कम होती जाती है और फिर पूरी तरह खत्म हो जाती है. जहां ऑक्सीजन खत्म हो जाती है वहां मछलियां या समुद्री पौधे मर जाते हैं. पहली बार देखने पर यह जगह बिल्कुल खाली और सुनसान लगती है लेकिन असल में वहां सूक्ष्मजीवों की एक अनोखी दुनिया बसी है जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: सारे जहां से अच्छा...या कुछ और? अंतरिक्ष से कैसा दिखता है भारत, देश लौटीं सुनीता विलियम्स ने बताया

बिना रोशनी के कैसे जिंदा हैं जीव?
आम तौर पर पेड़-पौधे सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं लेकिन इस अंधेरे गड्ढे में रहने वाले बैक्टीरिया केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं. यहां के बैक्टीरिया पानी में मौजूद सल्फर और अन्य रसायनों से एनर्जी पैदा करते हैं. जैसे-जैसे आप गड्ढे में नीचे जाएंगे पानी का केमिकल बदलता जाता है. उसी हिसाब से अलग-अलग गहराई पर अलग-अलग तरह के बैक्टीरिया का राज चलता है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

