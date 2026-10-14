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दुश्मन की जासूसी पर लगेगा ब्रेक; DRDO ने बनाया ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम, सीक्रेट डेटा चुराना होगा नामुमकिन!

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने क्वांटम की डिस्ट्रिब्यूशन प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण कर देश की डिफेंस सिस्टम को डिजिटल रूप से अभेद्य बना दिया है. चांदीपुर में हुए इस टेस्ट से हथियारों और तकनीकों के गोपनीय डेटा की सुरक्षा और रियल-टाइम मॉनिटरिंग को नई ताकत मिलेगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Oct 14, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Oct 14, 2026, 02:35 PM IST
दुश्मन की जासूसी पर लगेगा ब्रेक; DRDO ने बनाया ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम, सीक्रेट डेटा चुराना होगा नामुमकिन!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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