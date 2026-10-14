/दुश्मन की जासूसी पर लगेगा ब्रेक; DRDO ने बनाया ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम, सीक्रेट डेटा चुराना होगा नामुमकिन!

भारत की सैन्य शक्ति को और ज्यादा अभेद्य बनाने की दिशा में भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने एक ऐसा सेफ प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिससे अब एडवांस हथियारों और सैन्य तकनीकों के परीक्षण से जुड़ी संवेदनशील और गोपनीय सूचनाओं को पूरी सुरक्षा मिलेगी. साइबर खतरों और डेटा लीक के बढ़ते खतरों के बीच यह कदम भारत के डिफेंस सिस्टम को डिजिटल रूप से सेफ रखने के लिहाज से बहुत खास माना जा रहा है. इस नए सिस्टम के जरिए परीक्षण के दौरान मिलने वाले डेटा को न सिर्फ सेफ रखा जा सकेगा, बल्कि रीयल-टाइम मॉनिटरिंग और सटीक विश्लेषण को भी नई रफ्तार मिलेगी.
DRDO ने सुरक्षित संचार के क्षेत्र में क्वांटम की (कुंजी) डिस्ट्रिब्यूशन (क्यूकेडी) प्लेटफार्म को सफलतापूर्वक स्थापित कर उसका टेस्ट किया है. इस टेक्नोलॉजी से तोपों और बख्तरबंद हथियारों के टेस्ट के दौरान मिलने वाली जरूरी जानकारियों और डेटा को सेफ रखने में मदद मिलेगी. दरअसल, क्वांटम कुंजी वितरण ऐसी तकनीक है, जिसका इस्तेमाल संचार के दौरान सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है. इसके जरिए से संदेशों को सेफ रखने के लिए जरूरी गोपनीय कुंजियों का आदान-प्रदान किया जाता है. इसकी सबसे खास विशेषता यह है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति संचार के दौरान इन कुंजियों की जानकारी हासिल करने का प्रयास करता है, तो उसकी एक्टिविटी का पता लगाया जा सकता है.
यह टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर स्थित प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टैब्लिशमेंट (पीएक्सई) परीक्षण क्षेत्र के लाइव संचार नेटवर्क में किया गया. इस परीक्षण ने रियल टाइम में जरूरी सूचनाओं के सुरक्षित आदान-प्रदान के लिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी की उपयोगिता प्रदर्शित की है. तोपों और बख्तरबंद हथियारों के टेस्ट और उनके मूल्यांकन के दौरान विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां और डेटा जुटाए गए. इनमें टेस्ट से जुड़े अवलोकन और उपकरणों से मिलने वाले तकनीकी आंकड़े भी शामिल होते हैं. इन सूचनाओं की सुरक्षा परीक्षण प्रक्रिया का अहम हिस्सा है.
DRDO का यह सफल परीक्षण ऐसे आंकड़ों और सूचनाओं को सेफ रखने में इस तकनीक की भूमिका को दर्शाता है. DRDO के मुताबिक, प्लेटफार्म को इस तरह तैयार किया गया है कि यह महत्वपूर्ण सैन्य संचार को सुरक्षा प्रदान करता है. साथ ही साथ इस संचार में किसी की ओर से सेंध लगाने या सूचनाएं चुराने की कोशिश का पता लगाने में भी सक्षम है. इससे हथियारों के टेस्ट से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों की सुरक्षा को मजबूती मिल सकती है.
Advancing India’s capabilities in quantum-secured communications, DRDO successfully configured and tested Quantum Key Distribution(QKD) platform in the live network of the dynamic test ranges at Proof & Experimental Establishment (PXE), Chandipur. This demonstrates the adept use case of QKD to fortify the real-time critical observations & telemetry associated with Artillery and Armoured Weapon tests and evaluation. Quantum Key Distribution (QKD) has been designed and developed under Microelectronic Devices, Computational Systems & Cyber Security (MCC) cluster of DRDO with production partner Taqbit labs and will aptly provide unconditional security added with eavesdropping detection.
— DRDO (@DRDO_India) October 14, 2026
DRDO ने प्राइवेट सेक्टर की मदद से इसे तैयार किया है. क्वांटम कुंजी वितरण प्लेटफार्म को DRDO के सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और साइबर सुरक्षा समूह के तहत डिजाइन किया गया है. इसके विकास में तैकबिट लैब्स ने प्रोडक्शन भागीदार के रूप में सहयोग किया है. यह क्वांटम आधारित सुरक्षित संचार तकनीक के व्यावहारिक उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. यह तकनीक विशेष रूप से उन परिस्थितियों में उपयोगी हो सकती है, जहां हथियारों के परीक्षण और मूल्यांकन के दौरान जुटाई गई संवेदनशील सूचनाओं को सुरक्षित रखना आवश्यक होता है.
(IANS)