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Hindi Newsविज्ञानवैज्ञानिकों ने कर दिखाया चमत्कार! अब तपते रेगिस्तान में हवा से बनेगा पानी, बिजली-मशीन भी नहीं चाहिए और न ही कोई खर्च

वैज्ञानिकों ने कर दिखाया 'चमत्कार'! अब तपते रेगिस्तान में हवा से बनेगा पानी, बिजली-मशीन भी नहीं चाहिए और न ही कोई खर्च

Water From Air Technology: दुनियाभर में बढ़ते जल संकट के बीच वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई तकनीक तैयार की है, जो भविष्य में लोगों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान बन सकती है. रिसर्चर्स ने एक खास तरह के क्रिस्टल तैयार किए हैं, जो सूरज की रोशनी की मदद से हवा में मौजूद नमी को खींचकर उसे पीने योग्य पानी में बदल सकते हैं. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 14, 2026, 10:56 AM IST
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वैज्ञानिकों ने कर दिखाया 'चमत्कार'! अब तपते रेगिस्तान में हवा से बनेगा पानी, बिजली-मशीन भी नहीं चाहिए और न ही कोई खर्च

Water From Air Technology: जरा सोचिए आप दुनिया के सबसे सूखे और रेतीले इलाके में खड़े हैं, जहां दूर-दूर तक पानी का कोई नामोनिशान नहीं है, लेकिन आपके हाथ में मौजूद एक छोटा सा क्रिस्टल हवा से पानी खींचकर आपकी प्यास बुझा दे. सुनने में यह किसी फिल्म का सीन लग रहा है, लेकिन साइंस की दुनिया में यह हकीकत बनने जा रहा है. यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी क्रिस्टल टेक्नोलॉजी तैयार की है, जो सिर्फ सूरज की रोशनी का इस्तेमाल कर हवा में मौजूद अदृश्य नमी को पीने वाले पानी में बदल सकती है. सबसे खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए न तो बिजली की जरूरत है और न ही किसी भारी मशीनरी की. तो कैसे? आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब विस्तार से...

कैसे काम करता है यह वाटर ट्रैप?

 यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा के प्रोफेसर लियोनार्ड मैगिलव्रे के नेतृत्व में तैयार हुई यह टेक्नोलॉजी मेटल-ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स पर काम करती है. शुरुआत में इन क्रिस्टल्स में पानी जमा करने के लिए कोई जगह या छेद नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही इन पर सूरज की अल्ट्रावाइलेट यानी UV लाइट पड़ती हैं, इनके भीतर एक रासायनिक बदलाव होने लगता है जिसे वैज्ञानिक भाषा में 2 + 2 फोटोसाइक्लोएडिशन कहते हैं.

इस प्रक्रिया के कारण क्रिस्टल की आणविक संरचना (Molecular Structure) में बदलाव आने लगता है और उसके अन्दर छोटे-छोटे पॉकेट्स या खांचे बन जाते हैं. ये खांचे स्पंज की तरह हवा में मौजूद नमी को सोख लेते हैं और उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए अपने अन्दर सुरक्षित कर लेते हैं.

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बिना बिजली के बनेगा पानी

पुराने तरीके से नमी सोखन के लिए जहां भारी ऊर्जा या बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी की मांग होती थी, वहीं यह नई तकनीक बहुत ही सूखे इलाकों में भी कारगर है. रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टिवेट होने के बाद ये क्रिस्टल अपने वजन का करीब 5 प्रतिशत तक पानी जमा कर सकते हैं. यह तकनीक एटमॉस्फेरिक वॉटर हार्वेस्टिंग के एरिया में बड़ा बदलाव ला सकती है, खासकर उन दूरदराज के इलाकों के लिए जो बिजली सप्लाई से भी कनेक्ट नहीं हैं.

(ये भी पढे़ंः भारत के इस बड़े शहर पर मंडरा रहा 'प्रलय' का खतरा: समुद्र के नीचे उठी विनाशकारी लहर)

सुरक्षा पर भी काम जारी 

अभी लैब मॉडल में क्रिस्टल की संरचना बनाने के लिए कैडमियम का इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन कैडमियम एक भारी धातु है, इसलिए वैज्ञानिक अब इसे जिंक जैसे सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तत्वों से बदलने पर विचार कर रहे हैं. इससे यह फायदा होगा कि निकाला गया पानी पूरी तरह से पीने लायक होगा.

यह रिसर्च जर्नल ऑफ द अमेरिकन केमिकल सोसायटी में छपा है. वैज्ञानिकों का लक्ष्य इस प्रोटोटाइप को एक बड़े और सस्ते सिस्टम में बदलना है, जिससे दुनिया के सबसे प्यासे कोनों तक जीवन रक्षक पानी पहुंचाया जा सके.

(ये भी पढे़ंः अंतरिक्ष में पैदा होगा 'इंसान'? चीन ने स्पेस में भेजा 'आर्टिफिशियल भ्रूण')

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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