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Hindi Newsविज्ञानसड़क पर खामोश रफ्तार ले रही जान! ई-बाइक और स्कूटर बने खतरा, 5 गुना हुए सिर की चोट के मामले

सड़क पर 'खामोश रफ्तार' ले रही जान! ई-बाइक और स्कूटर बने खतरा, 5 गुना हुए सिर की चोट के मामले

Reasons for Road Accidents: जिस चीज को लोग पेट्रोल बचाने और प्रदूषण से बचाव के लिए धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, अब वही वाहन सड़क पर खामोश अंदाज में लोगों की जान ले रहा है. नई स्टडी में पता चला है कि ई-बाइक और स्कूटर की टक्कर से पिछले 5 साल में सिर की चोट के मामले 5 गुना हो गए हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 17, 2026, 12:17 AM IST
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Accidents Due to E-Bikes and E-Scooters: दुनिया में सड़क पर चलते समय एक्सिडेंट से सिर में चोट लगने के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है. हताहत होने वालों में बाइक-स्कूटर सवारों के साथ पैदल चलने वाले लोग भी शामिल हैं. हैरानी की बात ये है कि ई-बाइक और स्कूटर से होने वाली ब्रेन इंजरी पिछले पांच साल में पांच गुना बढ़ गई है. यह जानकारी एक स्टडी में सामने आई है. 

ई-वाहनों के चलने की आवाज नहीं आती

न्यूयॉर्क के NYU लैंगोन हेल्थ की ओर से की गई स्टडी में पाया गया है कि ई-बाइक और ई-स्कूटर से जुड़ी दुर्घटनाओं में तेज बढ़ोतरी हुई है. इन वाहनों के चलने की जल्दी से आवाज नहीं आती. ऐसे में जब तक इंसान बचने की कोशिश करता है, तब तक वह एक्सिडेंट का शिकार हो जाता है. इस स्टडी में यह भी पाया गया है कि पैदल चलने वाले लोगों को इन वाहनों से टकराने पर ब्रेन इंजरी होने की दर सवारों की तुलना में लगभग दोगुनी है.

स्टडी में कहा गया है कि पेट्रोल-डीजल की बचत और प्रदूषण से बचने के लिए शहरों में इलेक्ट्रिक बाइक और ई-स्कूटर का क्रेज बढ़ता जा रहा है. लेकिन इसके साथ ही उस पर सवार लोगों और पैदल लोगों में इन वाहनों से टकराने की वजह से ब्रेन-स्पाइनल इंजरी के मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. 

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30 प्रतिशत को पड़ी इंटेंसिव केयर की जरूरत

NYU लैंगोन हेल्थ के रिसर्चर ने पिछले 5 वर्षों में न्यूयॉर्क के अस्पतालों में शोध करके यह स्टडी तैयार की है. इसमें चोटों के इलाज के लिए आए 914 मरीजों की जांच की गई है. पता चला कि वे या तो ई-स्कूटर,बाइक खुद चला रहे थे या वे इन वाहनों से टकराए थे. 

अध्ययन में पाया गया कि हर तीन में से एक मरीज को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई. उनमें से दो-तिहाई से अधिक को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. वहीं लगभग 30 प्रतिशत को इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ी. यह भी पता चला कि 2018 में इस तरह के एक्सिडेंट के मामले  इमरजेंसी ट्रॉमा केसों के 10 प्रतिशत से भी कम थे. हालांकि, 2023 तक यह आंकड़ा 50 प्रतिशत से अधिक हो गया. 

ब्रेन और चेहरे की चोटें काफी अधिक पाई गईं

रिसर्च में यह भी पता चला कि चोट लगने के समय एक-तिहाई से कम सवारों ने हेलमेट पहना हुआ था. जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, उनमें ब्रेन और चेहरे की चोटें काफी अधिक पाई गईं. लगभग हर पांच में से एक मरीज के शरीर में अल्कोहल था. 

यही नहीं, रिसर्च में शामिल 69 पैदल यात्रियों में से इलेक्ट्रिक वाहनों से टकराने वालों को ब्रेन इंजरी होने की दर उन सवारों की तुलना में लगभग दोगुनी थी, जिनसे वे टकराए. इनमं से सबसे ज्यादा एक्सिडेंट शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच हुए. यह रिसर्च हाल ही में न्यूरोसर्जरी जर्नल में प्रकाशित हुआ.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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