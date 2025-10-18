धरती 4 तो ब्रह्मांड 13 अरब साल है पुराना...लेकिन वैज्ञानिकों ने कैसे पता लगाई इनकी उम्र? इस 'फुसफुसाहट' ने की मदद

Science Latest News: ज्यादातर इंसानी इतिहास में हमने समय को दिनों और मौसमों में मापा. यह सोचना कि पूरे ब्रह्मांड की भी एक उम्र हो सकती है एक बिल्कुल नया विचार है. यह कहानी सितारों से नहीं बल्कि हमारे पैरों के नीचे की पृथ्वी से शुरू होती है. 1700 के दशक के अंत में स्कॉटलैंड के भूविज्ञानी जेम्स हटन ने देखा कि, नदियां घाटियां कैसे बनाती हैं. उन्होंने कहा कि, पृथ्वी के इतिहास की ना तो शुरुआत का कोई निशान है ना ही अंत की कोई संभावना. यह पहला संकेत था कि धरती बाइबिल में बताई गई उम्र से कहीं ज्यादा पुरानी है.

कैसे हुई थी शुरुआत?

असली संख्या 20वीं सदी में रेडियोधर्मिता(Radioactivity)की खोज के बाद मिली. वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ तत्व एक निश्चित गति से टूटते हैं. क्लेयर पैटरसन जैसे वैज्ञानिकों ने चट्टानों और उल्कापिंडों में यूरेनियम और सीसे की तुलना करके पता लगाया कि धरती 4.54 अरब साल पहले बनी थी.

क्या है सूर्य का रहस्य?

इसी बीच वैज्ञानिकों के सामने एक और पहेली थी. सूर्य अरबों साल तक कैसे चमकता रह सकता है? 1938 में हैंस बेथे ने यह रहस्य सुलझाया था और उन्होंने बताया कि, सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में मिलकर ऊर्जा पैदा करते हैं. इससे सूर्य की उम्र पृथ्वी की उम्र से मेल खाने लगी. 1929 में एडविन हबल ने दूरबीनों से देखा कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं. उनका प्रकाश लाल-विस्थापित(Red-shifted)हो रहा था, मतलब ब्रह्मांड फैल रहा है.

क्या था सबसे बड़ा सुराग?

वैज्ञानिकों को सबसे बड़ा सुराग 1964 में गलती से मिला. इंजीनियरों को अपने रेडियो एंटीना में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी. यह कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड(CMB)निकला जो Big Bang के बाद की ठंडी आभा थी जब ब्रह्मांड सिर्फ 380,000 साल का था. अब जानते हैं कि इससे ब्रह्मांड की उम्र का कैसे पता चला?

कितनी है पूरे ब्रह्मांड की उम्र?

बाद में सैटेलाइट, जैसे प्लैंक, ने इस रेडिएशन का सटीक नक्शा बनाया. आज 3 स्वतंत्र घड़ियां(CMB, तारे और सुपरनोवा) एक ही जवाब की ओर इशारा करते हैं कि ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब साल है. इस विशाल और प्राचीन ब्रह्मांड में हमने एक असाधारम काम किया और वह है समय की उम्र को मापना.