Hindi Newsविज्ञान

NASA-JAXA की बड़ी खोज, वैज्ञानिकों ने बताया- कैसे आया धरती के महासागरों में इतना सारा पानी!

Ocean on Earth: शायद ही कोई होगा जिसे ये ना मालूम हो कि धरती का 71 फीसदी हिस्सा सिर्फ पानी है. लेकिन क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया कि ये महासागर या समुद्र कैसे बने होंगे.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 18, 2025, 02:47 PM IST
Science News: Tokyo University के वैज्ञानिकों को सबूत मिले हैं कि जिस उल्कापिंड से रयुगु(Ryugu)क्षुद्रग्रह बना उससे कभी तरल पानी गुजरा था. हैरान करने वाली बात यह है कि यह घटना उल्कापिंड के बनने के एक अरब साल से भी ज्यादा समय के बाद हुई. यह खोज जापान की Space agency JAXA के Hayabusa2 मिशन द्वारा लाए गए छोटे चट्टानों के नमूनों पर आधारित है. इस खोज से उन वैज्ञानिक मॉडलों पर असर पड़ेगा जो बताते हैं कि पृथ्वी और हमारे महासागरों का विकास कैसे हुआ.

धरती पर कहां से आया इतना पानी?
वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, इसकी एक सामान्य तस्वीर उनके पास है लेकिन कई बातें अभी भी साफ नहीं हो पाईं हैं. सबसे बड़ा सवाल है कि पृथ्वी पर इतना सारा पानी कैसे आया? लंबे समय से माना जाता रहा है कि रयुगु जैसे कार्बन से भरपूर क्षुद्रग्रह, जो बर्फ और धूल से बने थे, धरती पर पानी का मुख्य सोर्स थे. हायाबुसा 2 मिशन इसी क्षुद्रग्रह के नमूने लाया था.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?
टोक्यो यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर त्सुयोशी इज़ुका ने कहा, "हमें रयुगु में पानी की गतिविधि का एक पुराना रिकॉर्ड मिला है जो साबित करता है कि तरल पदार्थ हमारी सोच से कहीं अधिक देर से चट्टानों से गुजरे. उन्होंने कहा, कि इससे क्षुद्रग्रहों में पानी के बारे में हमारी सोच बदल जाएगी. पानी वहां लंबे समय तक रहा और जल्दी खत्म नहीं हुआ.

इस खोज का क्या मतलब है?
यह खोज बताती है कि कार्बन से भरपूर क्षुद्रग्रहों ने पहले के अनुमान से कहीं अधिक पानी रखा और पृथ्वी तक पहुंचाया होगा. यह भी पता चलता है कि युवा पृथ्वी से टकराने वाले पिंडों ने मौजूदा मॉडल के अनुमान से 2 से 3 गुना ज्यादा पानी पृथ्वी को दिया होगा. वैज्ञानिक अब रयुगु के नमूनों में फॉस्फेट शिराओं का अध्ययन करेंगे जिससे पानी के बहाव की सही उम्र का पता चल सके. वे NASA द्वारा क्षुद्रग्रह बेन्नू से लाए गए नमूनों से भी अपने नतीजों की तुलना करेंगे. 

