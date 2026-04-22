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Earth Day 2026: 2050 तक समंदर में मछलियों से ज्यादा होगा प्लास्टिक? ये 10 कड़वे सच उड़ा देंगे आपकी नींद!

Earth Day 2026: 22 अप्रैल को दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है. यह दिन हमें याद दिलाता है कि जिस धरती ने हमें जीवन, हवा और पानी दिया, उसे संभालना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. ऐसे समय में यह जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जब पृथ्वी के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा हो. लेकिन क्या सिर्फ एक दिन का उत्सव काफी है? ताजा आंकड़े बताते हैं कि बढ़ते प्रदूषण और पिघलते ग्लेशियरों के कारण हमारी धरती अब खतरे के निशान पर खड़ी है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 22, 2026, 07:19 AM IST
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Earth Day 2026: 2050 तक समंदर में मछलियों से ज्यादा होगा प्लास्टिक? ये 10 कड़वे सच उड़ा देंगे आपकी नींद!

Earth Day 2026: आज 22 अप्रैल है, पूरी दुनिया अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस मना रही है. नीले आसमान, घने जंगलों और कल-कल बहती नदियों वाली इस खूबसूरत धरती के सम्मान में दुनिया भर में उत्सव तो मना रहे हैं. पृथ्वी दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक ऐसा मौका है इस नीले ग्रह की अनमोल देन को शुक्रिया कहना का, जिसनें हमें जीवन, हवा और पानी दिया है. इस साल हम अवर पावर, अवर प्लैनेट की शानदार थीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो हमें यह संदेश देती है कि हमारे पास वह शक्ति है जिससे हम अपनी धरती को फिर से हरा-भरा और खुशहाल बना सकते हैं.

22 अप्रैल को दुनिया भर में पृथ्वी दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन की शुरुआत कैसे हुई और 22 अप्रैल की तारीख ही क्यों चुनी गई? आइए जानते हैं अर्थ डे से जुड़ी बेहद दिलचस्प बातें.

कॉलेज के छात्रों को ध्यान में रखकर चुनी गई तारीख

आपके मन में यह सवाल आना लाजमी है कि अर्थ डे के लिए 22 अप्रैल को ही क्यों चुना गया, इसे पीछे क्या कारण था. तो इसका जवाब है कि अमेरिका में कॉलेज के स्प्रिंग ब्रेक और फाइनल परीक्षा के बीच पड़ता था. उस समय के लोगों का मानना था पर्यावरण आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा छात्र शामिल हों. इसी लिए 22 अप्रैल का दिन चुना गया. खास बात यह भी है कि इश दिन ही इसे नाम देने वाले जूलियन कोएनिग का जन्मदिन भी होता है.

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इस साल की थीम क्या है?

साल 2026 की थीम भी, साल 2025 की तरह ही अवर पावर, अवर प्लैनेट रखी गई है. इसका मुख्य लक्ष्य रिनेबल एनर्जी को बढ़ावा देना है, जिससे साल 2030 तक दुनिया भर में स्वच्छ बिजली के उत्पादन को तीन गुना किया जा सके.

अर्थ डे का अपना राष्ट्रगान भी है

पृथ्वी दिवस का अपना एक एंथम भी है. भारतीय कवि अभय कुमार द्वारा 2013 में लिखे गए अर्थ एंथम को संयुक्त राष्ट्र की सभी आधिकारिक भाषाओं में रिकॉर्ड किया जा चुका है.

अब जानिए वो 10 तथ्य, जो हमें डराते हैं-

पृथ्वी, जहां जीवन संभव है, उसकी सेहत को लेकर वैज्ञानिकों ने जो आंकड़े जारी किए हैं, वे किसी डरावनी फिल्म की कहानी से कम नहीं है. यहां 10 ऐसे फैक्ट्स हैं जो बताते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम बचा है-

रिकॉर्ड तोड़ गर्मी
पिछले 10 मानव इतिहास के अब तक के सबसे ज्यादा गर्म साल रहे हैं. अगर ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल न किया गया, जो शायद 2050 तक दुनिया के कई हिस्से रहने लायक ही नहीं बचेंगे.

प्लास्टिक का समंदर
एक रिसर्च में पता चला है कि समंदर पर भी प्लास्टिक प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है. रिसर्च के अनुसार  हर साल करीब 80 लाख टन कचरा समंदर को प्रदूषित कर रहा है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक का वजन होगा.

पिघलते ग्लेशियर
अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की बर्फ इतनी तेजी से पिघल रही है कि समुद्र का जलस्तर हर साल औसतन 3.5 मिलीमीटर बढ़ता जा रहा है. इससे दुनिया के बड़े तटीय शहर जैसे मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन पर डूबने का खतरा बढ़ता जा रहा है.

वायु प्रदूषण का जहर
WHO के मुताबिक दुनिया की 99% आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जो स्वास्थ्य मानकों से कहीं ज्यादा प्रदूषित है. यह हर साल लाखों समय से पहले मौत का कारण बन रहा है.

मिट्टी की उर्वरता खत्म
दुनिया की करीब 33% मिट्टी पहले ही खराब हो चुकी है. केमिकल फर्टिलाइजर के अंधाधुंध इस्तेमाल से 2050 तक खेती योग्य जमीन में भारी कमी आने की आशंका है.

पीने के पानी का संकट
नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के 21 बड़े शहरों में भूजल लगभग खत्म होने की स्थिति में है. दुनियाभर में करीब 2 अरब लोगों के पास सुरक्षित पेयजल की कमी है.

जीव-जंतुओं का सामूहिक विनाश
हम पृथ्वी के छठे सामूहिक विनाश के दौर में हैं. हर दिन वन्यजीवों की दर्जनों प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त होती जा रही हैं.

अमेजन के जंगलों का विनाश
धरती के फेफड़े कहे जाने वाले अमेजन के वर्षावन तेजी से काटे जा रहे हैं. साल 2001-2020 के बीच फ्रांस के आकार से बड़ा क्षेत्र यानी 54.2 मिलियन हेक्टेयर नष्ट हो चुका है. यह विनाश जलवायु परिवर्तन के लिए गंभीर खतरा है.

(ये भी पढ़ेंः अंतरिक्ष में दिखा टूटता तारा, सामने आई खूबसूरत तस्वीर, NASA एस्ट्रोनॉट ने किया कमाल)

मौसम की घटनाएं
चक्रवात, बाढ़ और भीषण सूखे की समय बीते दो दशकों में लगभग दोगुनी हो गई है.

ई-वेस्ट का अंबार
हम हर साल 500 लाख टन से ज्यादा ई-कचरा पैदा हो रहा है, इसका सिर्फ 20% हिस्सा ही रीसायकल हो पाता है. बाकी का हिस्सा धरती को जहरीला बना रहा है.

(ये भी पढ़ेंः मंगल पर दिखे उड़ने वाले कीड़े? NASA की तस्वीरों ने दुनिया को चौंकाया, जानिए पूरा सच)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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Earth Day 202610 Shocking Facts about Earth

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