दिन बढ़ रहा है...! 24 घंटे का समय खत्म, भविष्य में आएगा 25 घंटे का दिन?

'दिन बढ़ रहा है...!' 24 घंटे का समय खत्म, भविष्य में आएगा 25 घंटे का दिन?

25 hours day: पृथ्वी की घूमने की गति धीरे-धीरे धीमी हो रही है, जिससे भविष्य में दिन लगभग 25 घंटे का हो जाएगा, लेकिन यह बदलाव लाखों सालों में होगा और फिलहाल मानव जीवन पर असर नहीं डालेगा.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 07, 2026, 02:26 PM IST
'दिन बढ़ रहा है...!' 24 घंटे का समय खत्म, भविष्य में आएगा 25 घंटे का दिन?

25 hours day: पृथ्वी का 24 घंटे का दिन हमेशा के लिए नहीं रहेगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी की घूमने की गति धीरे-धीरे धीमी हो रही है, जिससे भविष्य में दिन लंबा हो सकता है. हालांकि यह बदलाव बहुत ही धीमी गति से हो रहा है और इंसानों के रोजमर्रा के जीवन या समय पर कोई असर नहीं डालता है. यह प्रक्रिया लाखों सालों में पूरी होगी, इसलिए इसे लेकर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है.

पृथ्वी का दिन लगभग हर सदी 1.7 मिलीसेकंड लंबा होता है
वर्तमान में पृथ्वी का घूमने की गति के धीमा होने की असली वजह चंद्रमा के प्रभाव हैं, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समुद्रों पर ज्वार बनाने का काम करती है, जिससे घर्षण पैदा होता है और पृथ्वी की गति धीरे-धीरे कम होती है. इस वजह से पृथ्वी का दिन लगभग हर सदी 1.7 मिलीसेकंड लंबा हो जाता है. इसके अलावा, पृथ्वी के कोर और मेंटल में धातु के बहाव, ग्लेशियरों का पिघलना या जमना, और वायुमंडलीय हवाएं भी पृथ्वी की गति को प्रभावित करने का काम करता है. 

इतिहास में देखा जाए तो पृथ्वी के दिन हमेशा 24 घंटे के नहीं थे. डायनासोर के समय एक दिन लगभग 23 घंटे का होता था. समय के साथ यह धीरे-धीरे लंबा हुआ और वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य में पृथ्वी का दिन लगभग 25 घंटे का हो जाएगा. हालांकि, यह बदलाव अनुमानित रूप से 200 मिलियन सालों में होगा, इसलिए फिलहाल हमारी घड़ियों और कैलेंडर पर इसका कोई असर नहीं है.

 25 घंटे का दिन
यदि कभी दिन 25 घंटे का हो गया, तो इसके प्रभाव जीवन और समय के तरीके पर पड़ सकते हैं. हमारी बॉडी और अन्य जीव 24 घंटे के सर्केडियन रिदम पर काम करते हैं, जो नींद, हार्मोन और शरीर की गतिविधियों को कंट्रोल करता है. दिन लंबा होने से यह रिदम असंतुलित हो सकता है. शोध बताते हैं कि नींद का समय बदलने, जेट लैग या रात की शिफ्ट जैसी स्थिति शरीर के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर जैसे मेटाबॉलिक, हार्ट और मूड संबंधी समस्याएं हो सकती है 

वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि पृथ्वी का दिन धीरे-धीरे लंबा हुआ, तो जीवन भी समय के साथ एडजस्ट कर लेगा. जैविक प्रणालियों में विकास के जरिए बदलाव आएगा, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी और चुनौतीपूर्ण होगी. कुल मिलाकर, पृथ्वी की गति धीमी हो रही है, दिन लंबा हो रहा है, लेकिन यह बदलाव मानव जीवन के लिए फिलहाल खतरा नहीं है, बल्कि यह हमें ब्रह्मांड और समय की प्रक्रिया को समझने का एक नया दृष्टिकोण देता है. 

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं.

earth day

