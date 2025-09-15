Nanha Chand: पृथ्वी को मिला नया 'वफादार' साथी, 60 साल से चुपचाप परिक्रमा कर रहा 'नन्हा चांद', नजारा देख वैज्ञानिक दंग

Earth Tiny Moon News in Hindi: पृथ्वी को पिछले 4.5 अरब सालों से चाँद के रूप में एक वफादार साथी मिला हुआ है, लेकिन अब खगोलशास्त्रियों का कहना है कि उन्हें एक और साथी दिखाई दिया है, जो चुपके से कुछ समय से पृथ्वी के साथ चक्कर लगा रहा है. अमेरिकी शहर हवाई के खगोलविदों ने एक क्वासी-मून यानी अर्ध-चंद्र की खोज की है. इसका नाम ‘2025 PN7’ रखा गया है. रिपोर्ट के मुताबिक यह 1960 के दशक से पृथ्वी के साथ-साथ सूरज की परिक्रमा कर रहा है.

महज 19 मीटर चौड़ा है 'नन्हा चांद'

वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह कोई चांद नहीं, बल्कि एक एस्टरॉयड है. यह महज 19 मीटर (62 फीट) चौड़ा है. यह पृथ्वी की कक्षा में नहीं, बल्कि सूरज के चारों ओर पृथ्वी के रूट पर चक्कर लगा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

शोधकर्ताओं ने रिसर्च के बाद पाया है कि यह एस्टरॉयड पिछले 60 सालों से पृथ्वी के साथ अर्ध-कक्षा में है और अगले 60 सालों तक यूं ही आसपास बना रहेगा. इसके बाद यह धीरे-धीरे दूर चला जाएगा. यह पृथ्वी जैसी कक्षा में पाया गया सातवां ज्ञात क्वासी-मून है और इसे सबसे छोटा और सबसे अस्थिर माना गया है.

पिछले 60 साल से कर रहा पृथ्वी की परिक्रमा

वैज्ञानिकों को क्वासी-उपग्रहों के बारे में 1991 में पहली बार पता चला था, जब ‘1991 VG’ की खोज हुई थी. उस समय कुछ लोगों ने इसे एलियन यान समझा था, लेकिन अब यह माना जाता है कि ये प्राकृतिक एस्टरॉयड हैं, जो पृथ्वी-चांद प्रणाली के साथ सूरज की परिक्रमा करते हैं.

चांद के बिना नहीं बचेगा धरती का वजूद! रोशनी नहीं सांसों के लिए भी जरूरी; वजह भी जान लें

खास बात ये है यह क्वासी-मून केवल अच्छे टेलीस्कोप से ही दिखाई देता है. हालांकि यह देखने में ऐसा लगता है कि यह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन यह गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी से बंधा नहीं है.

करीब 5 करोड़ किमी दूरी पर रहता है 'नया चांद'

2025 PN7 अर्जुना नामक खगोलीय पिंडों की एक खास श्रेणी का हिस्सा है, जो पृथ्वी के साथ तालमेल बनाकर सूरज की परिक्रमा करते हैं. यह नया साथी भले ही लंबे समय से पृथ्वी का पीछा करता दिख रहा हो, लेकिन इसका साथ दूसरी मशहूर क्वासी-मून कामो’ओलेवा की तुलना में कम समय का है, जो लगभग 381 साल तक पृथ्वी की कक्षा से जुड़ा रहता है.

2025 PN7 नाम का यह एस्टरायड पृथ्वी से 45 लाख किलोमीटर से लेकर 5.9 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर रहता है. मैड्रिड की कॉम्प्लुटेंस यूनिवर्सिटी के सह-लेखक कार्लोस डे ला फुएंते मार्कोस ने बताया कि ये क्वासी-मून आश्चर्यों से भरे हैं. उन्होंने कहा कि यह क्षुद्रग्रह छोटा और धुंधला है, इसलिए इसके इतने समय तक छिपे रहने में कोई आश्चर्य नहीं है.