NASA: धरती की तरफ बढ़े 10 बड़े एस्टेरॉयड, दिल्ली से गुड़गांव 1 सेकंड में...बुलेट से भी तेज रफ्तार!

Science News in Hindi: नासा की रिपोर्ट के मुताबिक 20 दिसंबर तक अंतरिक्ष से 10 बड़ी चट्टानें धरती के काफी नजदीक से गुजरने वाली हैं. राहत की बात यह है कि ये धरती से नहीं टकराएंगे लेकिन इनकी अलग-अलग आकार और रफ्तार वैज्ञानिकों के लिए चिंता बना हुआ है. खगोलविद इन पर टेलीस्कोप से लगातार नजर रख रहे हैं जिससे सुरक्षा पक्की रहे. यह 20 दिसंबर यानी कल की तारीख तक धरती के करीब से गुजरेंगे. इनकी पृथ्ी से दूरी लगभग 23 लाख किमी होगी जिसे अंतरिक्ष के हिसाब से बहुत कम माना जाता है.

क्या होगा इन विशाल पत्थरों का असर?

18 दिसंबर को ही 2025 XV नाम का एस्टेरॉयड धरती के करीब से गुजरा जिसकी दूरी 26 लाख किमी थी. इसे ऐसे समझ सकते हैं कि चंद्रमा से धरती की दूरी से भी कई गुना ज्यादा दूरी से गुजरना. इस 10 क्षुद्रग्रहों में सबसे बड़ा यहीं था जिसकी चौड़ाई तकरीबन 70 से 160 मीटर है. बाकी एस्टेरॉयड जिनका साइज 7 मीटर है, वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इस साइज का कोई पत्थर गलती से धरती की तरफ आ जाए तो भी वायुमंडल में घुसते ही राख हो जाएगा.

बुलेट से भी तेज है इनकी रफ्तार

ये एस्टेरॉयड 6 किमी प्रति सेकंड से लेकर 17 किमी प्रति सेकंड की तेज रफ्तार से चल रहा है. इसे ऐसे समझें कि ये एक सेकंड में दिल्ली से गुड़गांव की दूरी तय कर सकता है. अंतरिक्ष में घूमने वाली इन चट्टानों के लिए यह रफ्तार आम बात है. वैज्ञानिक इनके रास्ते पर सावधानी से नजर रखते हैं जिससे यह पक्का हो सके कि वह सुरक्षित दूरी से निकल जाएं.

क्या खतरे में है धरती?

वैज्ञानिकों के पास दुर्लभता मापने का एक पैमाना होता है जिसमें ज्यादातर एस्टेरॉयड का स्कोर जीरो है. इसका मतलब है कि ऐसी घटनाओं का होना बहुत आम बात है. केवल 2025XV नाम के एस्टेरॉयड का स्कोर 1 है क्योंकि इसका आकार थोड़ा बड़ा है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे कोई खतरा है.

वैज्ञानिकों के लिए है ये खास मौका

वैज्ञानिकों के लिए ये क्षुद्रग्रह किसी लैब की तरह है. वैज्ञानिकों को इनसे सीखने का मौका मिलता है कि एस्टेरॉयड किस चीज से बने हैं, कैसे घूमते हैं और धरती को उनसे कैसे बचाया जा सकता है. धरती के पास से एस्टेरॉयड का गुजरना एक रूटीन जैसा है जो हफ्ते में कई बार होता है और हमें पता भी नहीं चलता.