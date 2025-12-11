पृथ्वी की भी है विशाल पूंछ! 20 लाख किलोमीटर तक स्पेस में फैली, NASA के वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा

Earth Invisible Plasma Magnetotail: वैज्ञानिकों ने बताया है कि हमारी पृथ्वी के पीछे की तरफ, या कहें तो रात वाले हिस्से में एक लंबी टेल मौजूद है. यह मैग्नेटोटेल लगभग 20 लाख किलोमीटर तक अंतरिक्ष में फैल सकती है. यह पूंछ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सूर्य से आने वाली सोलर विंड की वजह से बनती है.

बता दें, comets हों या interstellar object 3I/ATLAS इन सभी की पूंछ होती है. अब वैज्ञानिकों ने बताया है कि पृथ्वी की भी एक टीयर ड्रॉप यानी आंसू जैसी आकार की प्लाज्मा टेल मौजूद है. यह हमारे ग्रह के पीछे की तरफ अंधेरे वाले हिस्से में फैलती है. यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) की माने तो यह पूंछ कम से कम 2 मिलियन किलोमीटर यानी 20 लाख किलोमीटर तक अंतरिक्ष में फैली हुई है. इससे यह समझा जा सकता है कि ये पृथ्वी के साइज से लगभग 1000 गुना बड़ी हो सकती है.

पृथ्वी की पूंछ कैसे बनती है?

NASA के मुताबिक बुध ग्रह की पूंछ उसके सोडियम वायुमंडल से बनती है जो सूर्य के पास जाकर चमकने लगता है. पृथ्वी की टेल का कारण उसका मैग्नेटिक एरिया है. हमारी धरती के चारों ओर एक विशाल चुंबकीय कवच मैग्नेटोस्फियर फैला हुआ है, इससे सोलर विंड (सूर्य से आने वाली तेज आवेशित गैसें) से हमें बचाता है. यही चुंबकीय ढाल अंतरिक्ष में फैले प्लाज्मा को भी अपनी पकड़ में रखती है.

पृथ्वी की मैग्नेटोटेल प्लाज्मा कैसे बनाता है?

सूरज से आने वाली सोलर विंड पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को धक्का देती है. इससे दिन की तरफ का हिस्सा दब जाता है और रात की तरफ लंबा खिंचता हुआ हिस्सा बन जाता है जैसे बारिश की बूंद का आगे का हिस्सा और गिरते वक्त उसकी पूंछ बनती है. इसी खिंचाव में फंसा प्लाज्मा अंतरिक्ष की ओर बहता है और लाखों किलोमीटर लंबी मैग्नेटोटेल बना देता है. NASA इसे return flow of plasma कहता है.

रात के हिस्से में क्यों दिखाई देती है टेल?

यह पूंछ पृथ्वी के डार्क साइड यानी रात वाले हिस्से में बनती है क्योंकि दिन की तरफ चुंबकीय क्षेत्र सूर्य की हवा से दब जाता है और रात की तरफ वह खिंचकर लंबा हो जाता है. इसलिए पृथ्वी की मैग्नेटोटेल हर समय मौजूद रहती है लेकिन दिखाई नहीं देती क्योंकि यह पूरी तरह प्लाज्मा से बनी होती है.

कितनी लंबी है पृथ्वी की मैग्नेटोटेल?

वैज्ञानिकों बताते है कि सटीक लंबाई पता नहीं है लेकिन यह कम से कम दो मिलियन किलोमीटर यानी 20 लाख किलोमीटर तक अंतरिक्ष में फैली हुई है. यह बहुत बड़ी और लगातार फैलती रहने वाली बनावट है, जो पृथ्वी को अंतरिक्ष के खतरों से बचाने में अहम भूमिका निभाती है.

