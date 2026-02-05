वैज्ञानिकों की बड़ी चेतावनी...जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, उसमें फैल रहा है कभी न खत्म होने वाला जहर

Advertisement
Hindi Newsविज्ञानवैज्ञानिकों की बड़ी चेतावनी...जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, उसमें फैल रहा है कभी न खत्म होने वाला जहर

Forever Chemical: एक नई रिसर्च में सामने आया है कि ओजोन परत को बचाने के लिए हम जिन रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पर्यावरण में एक ऐसा प्रदूषण फैला रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होता और बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला है.

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 05, 2026, 11:07 AM IST
Science Hindi News: ओजोन परत को बचाने के लिए हम जिन रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं वे अब पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं. पहले फ्रिज और AC में CFC जैसे केमिकल का इस्तेमाल होता था जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते थे. वैज्ञानिकों ने ओजोन को बचाने के लिए अब नए रसायनों का इस्तेमाल करना शुरू किया है. रिसर्च में पता चला है कि ये नए रसायन हवा में टूटकर ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड (TFA) बनाते हैं. इसे हमेशा रहने वाला रसायन कहा जाता है क्योंकि यह पर्यावरण में कभी खत्म नहीं होता और जमा होता रहता है. 

ओजोन परत को बचाना नई मुसीबत
पहले फ्रिज और फैक्ट्रियों में CFC नाम का केमिकल इस्तेमाल होता था जो ओजोन परत को छेद रहा था. इसे रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने HCFC और HFC जैसे नए रसायनों का इस्तेमाल शुरू किया. इन नए रसायनों ने ओजोन परत को तो बचा लिया लेकिन हवा में घुलकर इन्होंने ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड (TFA) नाम का नया जहर पैदा किया. 

क्या होता है फॉरेवर केमिकल?
TFA एक ऐसे जहरीले रसायनों के समूह का हिस्सा है जिसे फॉरेवर केमिकल्स कहा जाता है. इन्हें यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पर्वायरण में हजारों सालों तक बने रहते हैं और कभी खत्म नहीं होते. हैरानी की बात यह है कि यह प्रदूषण सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है. वैज्ञानिकों ने यह जहर आर्कटिक जैसी दुनिया की सबसे साफ और शांत जगहों पर भी पाया है. 

वहां कैसे पहुंचे ये केमिकल?
भले ही इन रसायनों का इस्तेमाल हमारे शहरों के फ्रिद या AC में हो रहा हो लेकिन ये हवा के साथ हजारों किमी का सफर तय करके दुनिया के कोने-कोने तक पहुंच जाते हैं. आर्कटिक की बर्फ के नमूनों की जांच करने पर पता चला कि वहां TFA की मात्रा लगातार बढ़ रही है. 

रिसर्च में क्या सामने आया?
इस रिसर्च से साफ हो गया है कि TFA प्रदूषण किसी एक देश या शहर की समस्या नहीं है बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन चुका है. वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें दुनिया के हर कोने में TFA के लेवल की जांच करनी चाहिए, चाहे वो दूर-दराज के इलाकों में जमी बर्फ हो या समुद्र की गहराई.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

