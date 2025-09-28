Advertisement
धरती गोल है या चपटी! NASA ने दिए सबूत, लेकिन क्यों आज भी लोग मानते हैं इसे 'सरकारी साजिश'

Real Shape of Earth: बहुत समय से लोगों के बीच ये बहस चलती आ रही है कि धरती गोल है या चपटी. इस बारे में पुरानी कहानियों से लेकर वैज्ञानिकों की अपनी राय है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 28, 2025, 09:41 AM IST
धरती गोल है या चपटी! NASA ने दिए सबूत, लेकिन क्यों आज भी लोग मानते हैं इसे 'सरकारी साजिश'

Science latest News: आज ज्यादातर लोग धरती को गोल मानते हैं लेकिन कुछ कहते हैं कि यह फ्लैट डिस्क जैसी है. इसे Flat Earth Theory कहा जाता है. पुराने समय में मिस्र के लोग भी धरती को चपटी आकार का ही मानते थे लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे गलत साबित किया. इसके बाद भी सोशल मीडिया पर फ्लैट अर्थ थ्योरी की बातें खूब फैलती हैं और कई यूजर्स तो इसे साजिश बताते हैं. हालांकि वैज्ञानिक सबूत यहीं बताते हैं कि धरती का आकार गोल है फिर भी यह बहस कभी खत्म नहीं होती. 

प्राचीन समय में क्या मान्यता थी?
मिस्र के लोग मानते थे कि धरती फ्लैट डिस्क के जैसी है जो समुद्र के बीच तैर रही है. लेकिन तीसरी सदी ईसा पूर्व में ग्रीक दार्शनिकों ने अलग सबूतों को पेश किया. उन्होंने चंद्र ग्रहण और दूर तक देखने पर क्षितिज का मुड़ा हुआ दिखना(Curvature)देखकर कहा कि धरती गोल है. इसके बाद लोगों की फ्लैट धरती की सोच धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगी.

यह भी पढ़ें: मंगल ग्रह पर 'मकड़ी' देख वैज्ञानिकों के उड़े होश, ESA के मार्स ऑर्बिटर की सबसे बड़ी खोज

Add Zee News as a Preferred Source

क्या गोल धरती सरकार की साजिश है?
19वीं सदी में सैम्युल रोबोथम ने अपनी किताब Zetetic Astronomy में लिखा कि, धरती सपाट और स्थिर है. 1956 में सैम्युल शेंटन ने इंटरनेशनल फ्लैट अर्थ सोसाइटी बनाई जिसे 1970 के दशक में चार्ल्स जॉनसन ने और मशहूर किया. उन्होंने दावा किया कि धरती के गोल होने की बात सरकारों की साजिश है जिससे वह अंतरिक्ष कार्यक्रमों से पैसे कमा सकें.

फ्लैट अर्थ वाले क्या मानते हैं?
Flat Earth Theory में विश्वास रखने वाले मानते हैं कि धरती एक चपटी डिस्क है जिसके बीच में उत्तरी ध्रुव है और Antarctica के चारों तरफ बर्फ की दीवार है. साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ग्रैविटी जैसी कोई चीज नहीं है बल्कि धरती ऊपर की तरफ भाग रही है जिससे वजन महसूस होता है. हालांकि ये थ्योरी विज्ञान से मेल नहीं खाती.

यह भी पढ़ें: ISRO: गगनयान मिशन में साथ जाएगा भारत का 'स्पेस दोस्त', जानें क्या है AI से चलने वाला व्योमित्र रोबोट?

वैज्ञानिकों की थ्योरी क्या कहती है?
वैज्ञानिकों ने चंद्र ग्रहण जहाजों का दूर क्षितिज पर धीरे-धीरे गायब होना और GPS तकनीक का इस्तेमाल करके यह साबित किया गया कि धरती गोल है. सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें और अंतरिक्ष से मिली फोटो भी धरती को गोल दिखाती है जिसे NASA भी सही बताता है. साथ ही, बता दें कि Gravity का नियम ही धरती को गोल आकार में बनाए रखता है ना कि फ्लैट या सपाट.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

