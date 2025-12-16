Advertisement
trendingNow13042572
Hindi Newsविज्ञानन नदी, न समंदर… धरती की इस जगह पर छिपा है पानी का सबसे बड़ा ‘खजाना’, वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

न नदी, न समंदर… धरती की इस जगह पर छिपा है पानी का सबसे बड़ा ‘खजाना’, वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

Earth largest Hidden Water Reservoir: धरती पर पानी की बात होने पर हमारे दिमाग में नदियां, झीलें और समंदर आने लगते हैं. हालांकि अब वैज्ञानिकों की नई रिसर्च ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है. रिसर्च की माने तो पृथ्वी का सबसे बड़ा पानी का खजाना जमीन के ऊपर नहीं बल्कि धरती की गहराइयों में छिपा हुआ है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 16, 2025, 10:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न नदी, न समंदर… धरती की इस जगह पर छिपा है पानी का सबसे बड़ा ‘खजाना’, वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

Earth largest Hidden Water Reservoir: पानी की बात करते ही हमारे दिमाग में यही आता है कि समंदर में सबसे ज्यादा पानी है. आपको बता दे कि धरती पर पानी का सबसे बड़ा भंडार न तो किसी नदी में है और न ही किसी महासागर में है. वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के अंदर हमारी पैरों के नीचे करीब 1,609 किलोमीटर गहराई में एक ऐसा जल-भंडार छिपा है, जो प्रशांत महासागर से भी बड़ा हो सकता है. यह पानी लिक्विड रूप में नहीं बल्कि एक खास खनिज के भीतर बंद है और अरबों सालों से वहीं पर ही है.

बता दें कि वैज्ञानिकों का दावा है, पृथ्वी की निचली परत जिसे मेंटल कहा जाता है, उसके अंदर पानी की बहुत बड़ी मात्रा मौजूद हो सकती है. यह पानी इतना ज्यादा हो सकता है कि प्रशांत महासागर भी इसके सामने छोटा लगने लगे. धरती के अंदर एक ऐसा छिपा हुआ महासागर हो सकता है जो अरबों सालों से ठोस चट्टानों के भीतर कैद पड़ा है.

क्या शुरुआत से था पानी?
डेली गैलेक्सी की रिपोर्ट की माने तो पहले माना जाता था कि पृथ्वी का केंद्र पूरी तरह सूखा है. हालांकि नई रिसर्च बताती है कि हमारा ग्रह शायद शुरुआत से ही इस अंदरूनी जल-भंडार के साथ बना था. ऐसा भी हो सकता है कि यह भंडार आज भी धरती के जिओलॉजिकल प्रोसेस को प्रभावित कर रहा हो. 

Add Zee News as a Preferred Source

पानी को पकड़ने वाला खनिज
साइंस जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने बताया कि धरती की गहराई में पाया जाने वाला एक आम खनिज, ब्रिजमैनाइट पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा पानी जमा कर सकता है. रिसर्च में यह भी सामने आया कि जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, यह खनिज और ज्यादा पानी अपने भीतर सोख लेता है. इससे यह संकेत मिलता है कि धरती का काफी पानी सतह पर आने के बजाय अंदर ही फंसा रह गया है.

कितनी गहराई में है यह पानी
यह ना दिखाई देने वाला जल-भंडार हमारे पैरों के नीचे लगभग 1609 किलोमीटर की गहराई में मौजूद है. इतनी गहराई तक पहुंचना फिलहाल इंसान के लिए संभव नहीं है इसलिए यह पानी आज भी पूरी तरह रहस्य बना हुआ है. आपको बता दें कि यह पानी किसी झील या समुद्र की तरह तरल रूप में नहीं है. ब्रिजमैनाइट के अंदर पानी हाइड्रोजन परमाणुओं के रूप में खनिज की तरह बंधा हुआ है. यह ठोस चट्टानों के अंदर छिपा हुआ एक महासागर जैसा है.

यह रिसर्च किसने की?
यह रिसर्च वेनहुआ लू के नेतृत्व में कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के वैज्ञानिकों ने की. उन्होंने धरती के शुरुआती दौर की परिस्थितियों को समझने के लिए हाई-प्रेशर और हाई-टेम्परेचर प्रयोग किया. इन एक्सपेरीमेंट में 3,700 केल्विन से ज्यादा तापमान और 7 लाख एटमॉस्फियर से अधिक दबाव की स्थिति बनाई गई. जिससे निचले मेंटल की असली हालत को समझा जा सके.

यह भी पढ़ें: 24000 साल बाद बर्फ से लौटी ‘मरी हुई’ जिंदगी! साइबेरिया में जिंदा हुए हजारों साल पुराने सूक्ष्म जीव, वैज्ञानिकों ने उठा दिया रहस्यों पर्दा

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

largest Water Reservoir

Trending news

दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
Maharashtra news
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
Rahul Gandhi
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
Ajit Pawar
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
encounter
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
Kolkata High Court
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
CIA India China spying
1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल
MGNREGA
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल
'हमने ले लिया बदला...', कबड्डी प्लेयर की क्यों हुई हत्या? इस गैंग ने ली जिम्मेदारी
Punjab news
'हमने ले लिया बदला...', कबड्डी प्लेयर की क्यों हुई हत्या? इस गैंग ने ली जिम्मेदारी
'CM का फैसला आखिरी होगा...', लोकल चुनाव में BJP, NCP में होगी 'फ्रेंडली फाइट'
Maharashtra news
'CM का फैसला आखिरी होगा...', लोकल चुनाव में BJP, NCP में होगी 'फ्रेंडली फाइट'
भारत में ठंड का कहर जारी, कोल्ड वेव और कोहरे का IMD अलर्ट, 16 दिसंबर का मौसम का हाल
#WeatherForecast
भारत में ठंड का कहर जारी, कोल्ड वेव और कोहरे का IMD अलर्ट, 16 दिसंबर का मौसम का हाल