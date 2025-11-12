खतरा! 2 हिस्सों में बंट रहा है धरती का 'सुरक्षा कवच', ESA की सैटेलाइट्स में हुआ खुलासा

Science News: धरती के चुंबकीय कवच(Magnetic Field)में एक जगह कमजोर है जो साउथ अटलांटिक महासागर के ऊपर है. इस क्षेत्र को दक्षिण अटलांटिक विसंगति(SAA)कहते हैं. अब इसमें संचरात्मक बदलाव आ रहे हैं और यह पूर्व की तरफ खिसक रहा है. ESA के सैटेलाइट 2014 से इसपर नजर रख रहे हैं. चुंबकीय क्षेत्र एक सुरक्षा कवच की तरह है जो हमें अंतरिक्ष की हानिकारक विकिरण(Radiation)से बचाता है. लेकिन SAA में यह कवच बहुत ही पतला होज जाता है जिससे सैटेलाइट और अंतरिक्ष यान पर सोलर रेडिएशन का खतरा बढ़ जाता है.

क्या है पूरी जांच?

सैटेलाइट की जांच से पता चला है कि अब यह सिर्फ एक ही हिस्सा नहीं रही है. यह फैलकर South Africa की ओर एक दूसरा कमजोर हिस्सा बन रही है. खास बात यह है कि नया हिस्सा दक्षिण अमेरिका के पास वाले केंद्र की तुलना में तेजी से खराब हो रहा है. दक्षिण अटलांटिक विसंगति की जड़ में उलटी चुंबकीय रेखाओं का अजीब व्यवहार है.

वैज्ञानिकों का इसपर क्या कहना है?

प्रोफेसर क्रिस फिनले ने कहा कि, यह सिर्फ एक जगह रुका हुआ नहीं हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि स्वार्म सैटेलाइट जो 2013 से धरती के चुंबकीय क्षेत्र पर नजर रख रहा है और बदलाव की सटीक जानकारी दे रहा है. इसके बिना इस विसंगति की दिशा और आकार का पता ही नहीं चल पाता.

चुंबकीय रेखाओं का उलटाव

इन जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अलग तरीके से व्यवहार करती हैं और बाहर निकलने के बजाय धरती के केंद्र में वापस चली जाती हैं. यह उलटाव धरती के पिघले हुए बाहरी कोर में होने वाली तेज हलचल की वजह से होता है. यह अजीब जगहें वहां बनती हैं जहां धरती का बाहरी कोर और मेंटल मिलते हैं जिससे कमजोर क्षेत्र बनते हैं और SAA फैलती है.

क्या है चुनौती?

इंडी100 के मुताबिक, इनमें से एक फ्लक्स पैच अभी अफ्रीका के ऊपर पश्चिम की ओर बह रहा है और SAA को भी अपने साथ खींच रहा है. आमतौर पर क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं लेकिन SAA में यह प्रवाह खराब हो जाता है. इस गड़बड़ी की वजह से चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता है जिससे इसके व्यवहार को समझने वाला वैज्ञानिक मॉडल बनाना मुश्किल हो जाता है.

क्या इससे लोगों को खतरा है?

नहीं, इससे जमीन पर रहने वालों के लिए कोई सीधा खतरा नहीं है. अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों और उपकरणों के कामकाज पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है. इस क्षेत्र में ज्यादा ऊर्जा वाले रेडिएशन के संपर्क में आने से इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बिगड़ सकते हैं, उपकरणों का डाटा खराब हो सकता है और सैटेलाइट्स कुछ समय के लिए काम करना बंद कर सकते हैं.