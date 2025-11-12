Advertisement
trendingNow12998667
Hindi Newsविज्ञान

खतरा! 2 हिस्सों में बंट रहा है धरती का 'सुरक्षा कवच', ESA की सैटेलाइट्स में हुआ खुलासा

Earth Magnetic Field: धरती के चुंबकीय कवच में एक कमजोर जगह है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर के ऊपर है. यह कमजोर जगह पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय से लगातार बड़ी होती जा रही है जिसने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 12, 2025, 10:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खतरा! 2 हिस्सों में बंट रहा है धरती का 'सुरक्षा कवच', ESA की सैटेलाइट्स में हुआ खुलासा

Science News: धरती के चुंबकीय कवच(Magnetic Field)में एक जगह कमजोर है जो साउथ अटलांटिक महासागर के ऊपर है. इस क्षेत्र को दक्षिण अटलांटिक विसंगति(SAA)कहते हैं. अब इसमें संचरात्मक बदलाव आ रहे हैं और यह पूर्व की तरफ खिसक रहा है. ESA के सैटेलाइट 2014 से इसपर नजर रख रहे हैं. चुंबकीय क्षेत्र एक सुरक्षा कवच की तरह है जो हमें अंतरिक्ष की हानिकारक विकिरण(Radiation)से बचाता है. लेकिन SAA में यह कवच बहुत ही पतला होज जाता है जिससे सैटेलाइट और अंतरिक्ष यान पर सोलर रेडिएशन का खतरा बढ़ जाता है.

क्या है पूरी जांच?
सैटेलाइट की जांच से पता चला है कि अब यह सिर्फ एक ही हिस्सा नहीं रही है. यह फैलकर South Africa की ओर एक दूसरा कमजोर हिस्सा बन रही है. खास बात यह है कि नया हिस्सा दक्षिण अमेरिका के पास वाले केंद्र की तुलना में तेजी से खराब हो रहा है. दक्षिण अटलांटिक विसंगति की जड़ में उलटी चुंबकीय रेखाओं का अजीब व्यवहार है.

यह भी पढ़ें: Delhi Blast: क्या दिल्ली धमाकों में इस्तेमाल हुआ था PETN? जानें कितना खतरनाक है ये विस्फोटक

Add Zee News as a Preferred Source

वैज्ञानिकों का इसपर क्या कहना है?
प्रोफेसर क्रिस फिनले ने कहा कि, यह सिर्फ एक जगह रुका हुआ नहीं हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि स्वार्म सैटेलाइट जो 2013 से धरती के चुंबकीय क्षेत्र पर नजर रख रहा है और बदलाव की सटीक जानकारी दे रहा है. इसके बिना इस विसंगति की दिशा और आकार का पता ही नहीं चल पाता.

चुंबकीय रेखाओं का उलटाव
इन जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अलग तरीके से व्यवहार करती हैं और बाहर निकलने के बजाय धरती के केंद्र में वापस चली जाती हैं. यह उलटाव धरती के पिघले हुए बाहरी कोर में होने वाली तेज हलचल की वजह से होता है. यह अजीब जगहें वहां बनती हैं जहां धरती का बाहरी कोर और मेंटल मिलते हैं जिससे कमजोर क्षेत्र बनते हैं और SAA फैलती है.

क्या है चुनौती?
इंडी100 के मुताबिक, इनमें से एक फ्लक्स पैच अभी अफ्रीका के ऊपर पश्चिम की ओर बह रहा है और SAA को भी अपने साथ खींच रहा है. आमतौर पर क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं लेकिन SAA में यह प्रवाह खराब हो जाता है. इस गड़बड़ी की वजह से चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता है जिससे इसके व्यवहार को समझने वाला वैज्ञानिक मॉडल बनाना मुश्किल हो जाता है.

यह भी पढ़ें: प्रशांत महासागर की गहरी खाई में मिला ऐसा जीव, जिसे देखते ही वैज्ञानिक बोले- 'ये कैसे हो सकता है'

क्या इससे लोगों को खतरा है?
नहीं, इससे जमीन पर रहने वालों के लिए कोई सीधा खतरा नहीं है. अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों और उपकरणों के कामकाज पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है. इस क्षेत्र में ज्यादा ऊर्जा वाले रेडिएशन के संपर्क में आने से इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बिगड़ सकते हैं, उपकरणों का डाटा खराब हो सकता है और सैटेलाइट्स कुछ समय के लिए काम करना बंद कर सकते हैं.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Earth magnetic fieldlatest science news

Trending news

डॉक्टर शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक?
Dr. Shaheen Shahid
डॉक्टर शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक?
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...
Bihar Election 2025
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...
रनवे पर खून के धब्बे... प्लेन क्रैश के 5 महीने बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन
Ahmedabad Air India crash
रनवे पर खून के धब्बे... प्लेन क्रैश के 5 महीने बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन
दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
एग्जिट पोल सच मानें तो बिहार में भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी! चूकने के 5 बड़े कारण
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
एग्जिट पोल सच मानें तो बिहार में भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी! चूकने के 5 बड़े कारण
Delhi Blast LIVE Updates: दीवाली पर तबाही मचाने की थी प्लानिंग, 5वें डॉक्‍टर को किया गया गिरफ्तार, दिल्‍ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, जानें पल-पल की अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast LIVE Updates: दीवाली पर तबाही मचाने की थी प्लानिंग, 5वें डॉक्‍टर को किया गया गिरफ्तार, दिल्‍ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, जानें पल-पल की अपडेट
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
Weather
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
Droupadi Murmu
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Narendra Modi
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
Rajeev Sandhu
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'