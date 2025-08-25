वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी! आसमान से होगी चांद के टुकड़ों की बारिश, जानिए क्यों 2032 का साल इतिहास में होगा दर्ज
Science News IN Hindi: एक Astronomical Study के अनुसार साल 2032 चांद बहुत ही खास होगा और उल्कापिंड के लिए बहुत ही खास होगा. ऐसा पहली बार होगा जब चांद से पृथ्वी पर सीधे उल्काओं की बारिश हो सकती है. 

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 25, 2025, 09:47 AM IST
Meteor Shower From Moon: आमतौर पर उल्कापिंडो की बारिश सूरज के चारों ओर घूमने वाले धूल के कणों के छोटे पत्थरों की वजह से होती है, हालांकि इस बार बात कुछ अलग हो सकती है ये भी हो सकता है कि कोई एस्टेरॉयड हमारे चांद से टकरा जाए और अगर ऐसा हुआ तो चांद के थोड़े-बहुत टुकड़े धरती पर आ गिरेंगे. जब ये कण धरती पर गिरेंगे तो यह फ्रिक्शन की वजह से जलेंगे और इसी वजह से हमें आसमान में चमकदार रोशनी वाले उल्का पिंडों की बारिश देखने को मिलेगी. अगर ऐसा हुआ तो साल 2032 हमारी धरती और चांद खगोल विज्ञान के लिए बहुत ही खास बन जाएगा. वैज्ञानिकों को एस्टेरॉयड 2024 YR4 की वजह से चिंता है क्योंकि पहले ये अनुमान था कि ये धरती से नहीं टकराएगा लेकिन अब नई रिसर्च में पता चला है कि यह धरती से तो टकराने से बच जाएगा लेकिन चांद से इसके टकराने की संभावना 4% तक है.

यह भी पढ़ें: आइंस्टीन की 100 साल पुरानी भविष्यवाणी सच हुई! एक भारतीय वैज्ञानिक सुलझा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा सवाल

 

क्या एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराएगा?
वैज्ञानिकों ने इसे चीज को दिसंबर 2024 में पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि यह 22 दिसंबर 2032 तक पृथ्वी से टकरा सकता है और आपको बता दें कि यह एस्टेरॉयड अभी तक के मिले एस्टेरॉयड से बहुत ही खतरनाक था लेकिन जैसे जैसे जांच में सटीकता आई और कंप्यूटर सिमुलेशन किया गया इसके बाद यह पता चला कि यह एस्टेरॉयड फिलहाल पृथ्वी से नहीं टकराएगा.  बतां दें कि ये तो साफ हो गया है कि ये धरती से नहीं टकराएगा पर चांद से टकरा सकता है. अगर ये एस्टेरॉयड चांद से टकराता है तो यह घटना सिर्फ एक बार ही देखने को मिलेगी. आपको बता दें कि इस घटना से चांद पूरी तरह खत्म नहीं होगा लेकिन चांद की सतह पर कुछ गड्ढे जरूर बन जाएंगे. 

दिखेंगे खूबसूरत उल्कापिंड
जब यह घटना हो रही होगी तो अंतरिक्ष एजेंसियां इस घटना के दौरान अपने चंद्र मिशन और रोवर की गतिविधियों को रोक देंगी. 2032 में खूबसूरत उल्का पिंड दिखाई देंगे जो चंद्रमा से गिर रहे होंगे. 

ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

